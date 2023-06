In un panorama tecnologico in costante evoluzione e competitività, le aziende sono sempre alla ricerca di strategie efficaci per mantenere il passo con la concorrenza e rispondere alle mutevoli condizioni di mercato. La celebre multinazionale statunitense Microsoft ha recentemente annunciato una serie di cambiamenti significativi relativi ai prezzi della sua console Xbox Series X e degli abbonamenti a Xbox Game Pass. Questa mossa, che interesserà la maggior parte dei Paesi, rappresenta un passaggio chiave nella strategia dell’azienda. Andiamo a esplorare tutti i cambiamenti e scoprire quali utenti ne saranno interessati.

Variazioni di prezzo per la console Xbox Series X

Per anni Microsoft ha mantenuto stabili i prezzi delle sue console Xbox, cercando di bilanciare l’accessibilità per i consumatori con il mantenimento di un margine di profitto sostenibile. Tuttavia, l’azienda ha recentemente deciso di adeguare i prezzi per riflettere le condizioni di concorrenza in ogni mercato, come affermato da Kari Perez, responsabile delle comunicazioni di Xbox.

A partire dal 1° agosto, il prezzo delle console Xbox Series X subirà un aumento significativo in molti mercati. Nel Regno Unito, il prezzo salirà a 479,99 sterline, mentre nei principali mercati europei (tra cui, ovviamente, c’è anche l’Italia) il costo sarà di 549,99 euro (si tratta di un amento di 5o euro sul prezzo di listino).

Sebbene non ci interessi direttamente, per completezza indichiamo anche i prezzi destinati al mercato d’oltreoceano: in Canada la console verrà venduta a 649,99 dollari CAD, mentre in Australia il prezzo sarà di 799,99 dollari AUD. Nonostante l’aumento, il prezzo della Xbox Series S rimarrà invariato a 299,99 euro in tutti i mercati.

Cambiamenti di prezzo anche per l’abbonamento a Xbox Game Pass

Oltre all’aumento del prezzo delle console, Microsoft ha annunciato un rincaro anche per gli abbonamenti mensili a Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. A partire dal 6 luglio, infatti, l’abbonamento base a PC Game Pass per console passerà a 10,99 euro al mese, rispetto ai precedenti 9,99 euro.

Anche il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate subirà un aumento, passando da 12,99 euro a 14,99 euro al mese. Questo cambiamento avrà un impatto su tutti i mercati, ad eccezione di Norvegia, Cile, Danimarca, Svizzera e Arabia Saudita, dove i prezzi del servizio in abbonamento di Microsoft rimarranno invariati.

L’azienda ha tenuto a precisare che questi aggiustamenti non sono legati all’accordo con Activision Blizzard, ma sono stati pensati per adeguarsi alle condizioni del mercato locale. Questi cambiamenti di prezzo rientrano in una tendenza generale di aumento dei costi degli abbonamenti all’intrattenimento negli ultimi due anni: giganti del settore come Netflix, Disney Plus e Hulu hanno infatti aumentato i prezzi richiesti per iscriversi ai propri servizi, così come Apple Music e Spotify.

Tuttavia, non tutte le aziende seguono la stessa strategia: Nintendo, per esempio, non ha ancora modificato il prezzo del proprio servizio di abbonamento Switch Online dal lancio avvenuto nel 2018. Sony, d’altra parte, ha aggiornato i prezzi degli abbonamenti a PlayStation Plus solo l’anno scorso, introducendo nuove opzioni per i possessori di PlayStation.

La decisione di Microsoft di rivedere i prezzi delle sue console e degli abbonamenti a Game Pass potrebbe essere vista come una mossa lungimirante. In un mercato sempre più competitivo, le aziende sono costrette a valutare attentamente le proprie strategie di prezzo per garantire la sostenibilità del proprio modello di business.

L’aumento dei prezzi potrebbe anche essere interpretato come un segno della crescente qualità e valore dei propri prodotti e servizi offerti da Microsoft; dopotutto, l’azienda ha sempre puntato sull’innovazione e sull’offerta di esperienze di gioco di alta qualità ai propri utenti.

Cosa significa per i consumatori e quando entreranno in vigore i nuovi prezzi

Per gli utenti finali l’aumento dei prezzi potrebbe comportare un cambiamento significativo, che potrebbe spingere alcuni a disdire l’abbonamento in corso; tuttavia è importante ricordare che, nonostante l’aumento, il prezzo dell’abbonamento a Xbox Game Pass rimane comunque competitivo rispetto ad altri servizi simili.

Per coloro che sono già abbonati al servizio Game Pass mensile, i nuovi prezzi non entreranno in vigore prima del 13 agosto (o del 13 settembre per la sola Germania); i nuovi membri vedranno invece i nuovi prezzi immediatamente a partire dal 6 luglio. Per gli abbonati a Xbox Game Pass tramite un codice annuale, i nuovi prezzi entreranno in vigore solo al momento del rinnovo dell’abbonamento.

