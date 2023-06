Una delle più grandi acquisizioni del mondo della tecnologia e dei videogiochi, la proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ha raggiunto un punto cruciale: la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha chiesto a un tribunale federale distrettuale di bloccare temporaneamente l’acquisizione, creando così un notevole senso di suspense nell’industria videoludica.

Bivio per l’acquisizione Microsoft-Activision Blizzard: svolta o blocco imminente?

Questa mossa arriva in seguito alla sfida legale presentata dalla FTC a dicembre, con l’obiettivo di interrompere l’acquisizione proposta. La richiesta di un ordine restrittivo temporaneo e di un’ingiunzione preliminare sono stati motivati dal timore che Microsoft e Activision Blizzard potessero finalizzare l’acquisizione a loro discrezione in qualsiasi momento.

In un’industria come quella dei videogiochi, la concorrenza è spesso il motore che stimola l’innovazione e la crescita. Di conseguenza, le autorità di regolamentazione sono rimaste vigili nel monitorare il potenziale impatto di un’acquisizione di tale portata che potrebbe, al contrario, costituire un monopolio di fatto.

Parallelamente, Microsoft sta contestando la decisione delle autorità britanniche di bloccare la sua proposta di acquisizione, un procedimento che coincide con la richiesta della FTC. Questo svolgimento degli eventi ha alimentato le preoccupazioni che Microsoft potrebbe procedere con l’acquisizione nonostante l’opposizione del Regno Unito.

Interessante notare che le autorità regolatorie europee hanno già dato il via libera all’acquisizione il mese scorso, il che significa che Microsoft potrebbe tecnicamente procedere con l’accordo senza il consenso del Regno Unito e degli Stati Uniti, a meno che un’ingiunzione non blocchi la chiusura dell’accordo.

La denuncia della FTC cita la circolazione di notizie secondo le quali le due parti coinvolte potrebbero voler procedere con l’acquisizione nonostante la questione legale sia ancora pendente. Se ciò fosse vero, potrebbe mettere la FTC nella posizione di dover cercare un’ingiunzione per prevenire l’acquisizione.

Ora la palla passa a un giudice degli Stati Uniti, che dovrà decidere se emettere un ordine restrittivo temporaneo, che bloccherebbe l’acquisizione per due settimane, e un’ingiunzione preliminare che impedirebbe la chiusura dell’accordo fino alla risoluzione della sfida legale della FTC. Una nuova udienza è prevista per il 2 agosto, poco dopo l’inizio dell’appello di Microsoft nel Regno Unito.

Da parte sua, Microsoft sembra pronta ad affrontare questa sfida impegnativa. Il vicepresidente e presidente di Microsoft, Brad Smith, ha affermato che la società non vede l’ora di portare il caso davanti a un tribunale federale, sottolineando la sua convinzione che accelerare il processo legale porterà a più scelta e concorrenza nel mercato. L’amministratore delegato di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha espresso un’opinione simile, sostenendo che l’azione della FTC accelererà il processo legale.

Il futuro dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è quindi appeso a un filo, con l’industria tutta che osserva con ansia i futuri sviluppi di questo caso storico. Una cosa è certa: l’esito di questa vicenda avrà implicazioni significative per l’industria dei videogiochi e non solo. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, di cui vi terremo sicuramente aggiornati.

