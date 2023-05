Un paio di settimane fa Apple ha lanciato watchOS 9.5 che ha introdotto un nuovo quadrante Pride Edition che si abbina al nuovo cinturino Sport Pride Edition in omaggio alla comunità LGBTQ+.

Ora il colosso di Cupertino ha rilasciato un aggiornamento minore di watchOS 9.5 che introduce alcune correzioni di bug.

Secondo quanto si legge nelle note di rilascio di Apple, l’aggiornamento watchOS 9.5.1 include “miglioramenti e correzioni di bug” per Apple Watch, ma non contiene dettagli in merito a quali bug sono stati risolti.

La scorsa settimana è emerso che i display di alcuni Apple Watch si tingono di verde dopo aver installato watchOS 9.5, ma al momento non sembra che l’aggiornamento watchOS 9.5.1 risolva questo fastidioso bug.

L’aggiornamento watchOS 9.5.1 può essere scaricato gratuitamente tramite l’app Apple Watch su iPhone, tuttavia lo smartwatch deve essere in ricarica con almeno il 50% di autonomia e deve trovarsi nel raggio utile dell’iPhone‌‌‌‌‌‌‌.

Con l’occasione ricordiamo che a partire da oggi 31 maggio 2023 i possessori di Apple Watch continueranno a ricevere le notifiche dei messaggi ricevuti su Facebook Messenger, ma non avranno più la possibilità di rispondere dallo smartwatch, poiché l’applicazione di messaggistica non sarà più disponibile per il dispositivo indossabile di Apple.

