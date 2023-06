Nonostante siano passati una manciata di giorni dalla presentazione alla WWDC 2023, Apple MacBook Air 15 si trova già in offerta a prezzi piuttosto bassi. È possibile acquistare la versione base con 8 GB di memoria unificata e unità SSD da 256 GB scontato di oltre 300 euro, sconti che lo rendono un’opzione già piuttosto interessante e in linea con il prezzo di mercato effettivo a cui probabilmente lo troveremo nei prossimi mesi, anche in occasione del Prime Day di Amazon.

MacBook Air 15 in offerta a ottimi prezzi

In occasione del lancio, soprattutto per via dei ribassi del listino di MacBook Air M2 da 13,6″, il nuovo modello con schermo da 15,3″ era posizionato in una fascia di mercato un po’ delicata. Abbiamo visto già in un confronto come il prezzo di partenza di 1.649 euro lo poneva in una posizione di leggero svantaggio da una parte rispetto ad esempio a MacBook Pro 14 con M1 Pro, che si trova fra i 1.700 e i 1.800 euro, e dall’altra rispetto a MacBook Air M2, spesso in offerta fra i 1.00 e i 1.100 euro.

Ma il tempo ha già fatto il suo lavoro considerando che online si trova già scontato di più di 300 euro, prezzo che lo rende una scelta piuttosto interessante per la stragrande maggioranza degli utenti che cercano un MacBook, a cui basta e avanza il modello di base con 8 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB.

Oggi su ePrice è possibile infatti acquistare MacBook Air 15 a 1,338,32 euro, cifra che rispetto ai 1.649 euro di listino rappresenta uno sconto significativo, a cui bisogna aggiungere 9,99 euro per la consegna. A seguire vi lasciamo i link diretti per acquistarlo nelle colorazioni in cui è disponibile; e per inciso, le scorte di alcuni sono limitate.

Potrebbero interessarti anche:

Vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle migliori offerte sulla tecnologia c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più interessanti del web: ecco il link diretto.