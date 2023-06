Dopo i recenti eventi Xbox Games Showcase , Summer Game Fest e PlayStation Showcase , anche Capcom ha tenuto la sua vetrina di giochi in arrivo. Con le uscite di Street Fighter 6 e il remake di Resident Evil 4, il 2023 è già stato un anno importante per l’azienda, ma all’orizzonte ci sono altri vari titoli. Ecco i principali annunci e trailer dell’evento Capcom Showcase 2023 .

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è un oscuro gioco di azione e avventura con elementi hack’n’slash e horror. Il gioco uscirà per Xbox, PS5 e PC, ma al momento non c’è una data di rilascio.

Ill gioco d’azione Sci-Fi Pragmata sembra essere ancora lontano dal rilascio, ma almeno c’è un breve nuovo trailer. Il gioco arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X e PC, tuttavia non ha ancora una data di uscita.

L’imminente remaster del classico mystery game Ghost Trick ora ha una demo giocabile. La versione completa verrà lanciata il 30 giugno e sarà possibile recuperare il salvataggio dalla demo.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy è una nuova raccolta che riunisce i giochi 4-6 della serie principale. La trilogia arriverà sulle console di ultima generazione il prossimo anno con una nuova veste HD.

Per i fan di Dino Crisis, Capcom ha in serbo il futuristico gioco di dinosauri Exoprimal che sembra ancora più sorprendentemente e frenetico nell’ultimo trailer. Il gioco arriverà su PC, PlayStation e Xbox il 14 luglio.

L’evento Capcom Showcase 2023 si è concluso con un nuovo trailer del gioco di ruolo fantasy Dragon’s Dogma 2. Il sequel sarà un titolo per giocatore singolo quattro volte più grande dell’originale lanciato nel 2012.