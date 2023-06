Il Summer Game Fest 2023 è stato particolarmente ricco di annunci, come l’anteprima mondiale di Final Fantasy VII Rebirth, la data di uscita di Marvel’s Spider-Man 2 in esclusiva per PlayStation 5 fissata il 20 ottobre, il ritorno di icone come Prince of Persia e Sonic e il trailer cinematico della prossima stagione di Fortnite che introdurrà una vasta giungla.

Sul palco anche Prince of Persia: The Lost Crown, un’avventura “metroidvania” in 2D sviluppata da Ubisoft che sarà disponibile il 18 gennaio 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Sonic Superstars di SEGA è un altro gioco 2D che includerà personaggi iconici della saga del porcospino blu, come Tails, Knuckles e Amy. Il titolo uscirà su PC, PS4 e PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch in autunno.

Notevole anche il primo video di gameplay di Mortal Kombat 1 che vedrà il ritorno di personaggi quali Johnny Cage, Sub Zero e Scorpion. L’uscita del picchiaduro è prevista i 19 settembre.

Altri annunci hanno riguardato l’avventura RPG Path of Exile 2 e la data di uscita di Lies of P fissata per il 19 settembre su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S (anche su Xbox Game Pass).

L’evento ha dato spazio anche a Sand Land, un action RPG prodotto da Bandai Namco che sembra impostato come un open world. Il gioco è basato sull’omonimo manga di Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball. È stato annunciato anche un nuovo gioco basato su Il Signore degli Anelli intitolato Lord of the Rings: Return to Moria, inoltre è stato mostrato un nuovo trailer di Baldur’s Gate III.

Altri giochi annunciati al Summer Game Fest 2023 sono stati l’avventura Lysfangha The Time Shift Warrior, il gioco gestionale Yes, Your Grace Snowfall (2024) e John Carpenter’s Toxic Comando (2024).

Infine sono stati mostrati il primo trailer di Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Under the Waves e Banishers: Ghosts of New Eden.