L’atteso PlayStation Showcase di Sony è stato particolarmente fitto di trailer e annunci di nuovi giochi e hardware. Ecco una panoramica delle novità in arrivo.

Un lungo trailer di gameplay di Spider-Man 2 ha offerto uno sguardo ai nuovi poteri di Peter. Il gioco ora ha anche una finestra di rilascio: autunno 2023.

Visto il successo dei remake, Konami ha deciso di cavalcare l’onda con una nuova versione di Metal Gear 3: Snake Eater. La società ha finalmente confermato che il remake del capolavoro di Hideo Kojima di cui si vocifera da tempo è in fase di sviluppo.

Bungie, lo sviluppatore di Destiny e Halo, sta realizzando lo sparatutto Sci-Fi Marathon. Il gioco non sarà un’esclusiva PlayStation, in quanto sarà disponibile anche su Xbox e PC con supporto cross-play e cross-save.

Un altro annuncio riguarda Assassin’s Creed Mirage che promette un ritorno all’azione più semplice tipica delle edizioni precedenti. Il gioco di Ubisoft verrà lanciato il 12 ottobre.

Una parte considerevole dell’evento si è concentrata sui titoli per il visore PSVR 2, tra i quali spicca una modalità VR per il remake di Resident Evil 4 uscito un paio di mesi fa.

Tra gli altri titoli VR mostrati all’evento segnaliamo Crossfire: Sierra Squad e Synapse, oltre a Beat Saber che è già disponibile.

Oltre ai giochi Sony ha annunciato che sta realizzando la nuova “console portatile” Project Q con display da 8 pollici progettata per giocare ai propri titoli PS5 via Wi-Fi. In pratica si tratta di un controller DualSense con il display tra le due impugnature. Il prodotto è chiaramente ispirato alla console Nintendo Switch.

Infine, il colosso giapponese ha annunciato che sono in lavorazione anche delle cuffie true wireless PlayStation.

