Microsoft ha appena risposto al PlayStation Showcase 2023 con il suo evento Xbox Games Showcase 2023 che oltre a fornire informazioni sui nuovi giochi in arrivo su Xbox, ha anche mostrato una lunga anteprima di Starfield Direct, l’atteso gioco di ruolo Sci-Fi di Bethesda. Ecco gli annunci più rilevanti dell’evento estivo annuale.

Durante i 45 minuti di Starfield Direct il team di sviluppo ha commentato aspetti come la creazione del personaggio, la costruzione di navi, i compagni, l’esplorazione dello spazio e altro ancora. Il gioco uscirà il 6 settembre e sono già disponibili alcuni accessori a tema come il nuovo controller e le cuffie, oltre a un orologio speciale con l’edizione da collezione del gioco.

Microsoft ha mostrato qualcosa in più sul nuovo gioco della serie Fable. Il trailer offre una breve occhiata sul gioco, ma non include una finestra di rilascio.

L’evento ha dato spazio anche al nuovo gioco di Star Wars con un trailer cinematografico Star Wars: Outlaws di Ubisoft che uscirà nel 2024.

CD Projekt Red ha condiviso un nuovo trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l’espansione di Cyberpunk 2077 con protagonista Idris Elba in uscita il 26 settembre.

Il colosso di Redmond ha presentato anche un impressionante nuovo trailer per Senua’s Saga: Hellblade II catturato su una Xbox Series X. Il gioco uscirà nel 2024.

Microsoft Flight Simulator 2024 sembra pieno di novità, come i viaggi in mongolfiera e le missioni di salvataggio e supporto in vari contesti. L’uscita è prevista per il 2024, tuttavia a novembre uscirà anche un’espansione incentrata su Dune per la versione attuale di Flight Simulator.

Avowed è l’imminente gioco di ruolo in prima persona in sviluppo presso gli studi di Obsidian. Il trailer ha anche rivelato un generico 2024 come finestra di rilascio del gioco.

Forza Motorsport, il prossimo gioco della fortunata serie di simulatori di corse di Microsoft, uscirà il 10 ottobre. Con l’occasione Microsoft ha anche condiviso un nuovo trailer del gioco in arrivo su Xbox e PC.

Microsoft ha mostrato uno scorcio di un nuovo gioco di ruolo steampunk di inXile Entertainment intitolato Clockwork Revolution. Il trailer non rivela una data di uscita, poiché il gioco è ancora in fase pre-alpha.

L’evento ha anche dato spazio a due nuovi giochi della serie Persona. Persona 3 Reload è un remake di Persona 3 la cui uscita è prevista per l’inizio del 2024, mentre Persona 5 Tactica è un gioco incentrato sulla strategia ambientato nell’universo di Persona 5 che uscirà il 17 novembre.

Like a Dragon: Infinite Wealth è un nuovo gioco con protagonista Ichiban di Yakuza: Like a Dragon. Il trailer è piuttosto oltraggioso.

Overwatch 2 Invasion darà finalmente il via alla storia di Overwatch 2 il 10 agosto. Blizzard ha anche anticipato un nuovo eroe che sarà disponibile al lancio.

Microsoft ha annunciato anche una novità hardware. A partire dal primo settembre Xbox Series S – 1TB in Carbon Black sarà lanciata a livello globale, in prossimità del day one di Starfield.

Per maggiori informazioni sugli annunci e per altre novità Microsoft invita a seguire l’Xbox Games Showcase Extended martedì 13 giugno alle ore 19:00.