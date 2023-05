L’evento WWDC 2023 è sempre più vicino e con esso la presentazione delle ultime novità targate Apple, fra queste figura anche la prossima versione del sistema operativo dedicato agli iPhone, iOS 17; sebbene inizialmente si vociferasse che tale aggiornamento non avrebbe rappresentato una svolta nella storia del sistema operativo, limitandosi alle classiche correzioni di bug e poco più, negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci che la vedono diversamente.

Il designer Nicholas Ghigo ha fatto tesoro di quanto trapelato negli ultimi tempi e, aggiungendo una buona dose di fantasia, ha confezionato un video concept che ci mostra come potrebbe apparire l’imminente versione iOS 17; diamo un’occhiata.

Ecco come potrebbe essere iOS 17 secondo questo video concept

Sono diverse le voci circolate sul web negli ultimi tempi, secondo le quali la prossima versione del sistema operativo degli iPhone, iOS 17, potrebbe rappresentare un punto di svolta nella storia dell’azienda, teoria confermata anche dal solitamente affidabile Mark Gurman.

In primis, Apple è stata costretta, per il momento solo dall’Unione Europea, a consentire il sideload delle applicazioni, pratica da sempre osteggiata dall’azienda in favore di una maggior sicurezza per gli utenti; dovrebbero esserci poi novità in merito ad una nuova applicazione di journaling preinstallata sui dispositivi della mela che consentirebbe agli utenti di inserire le proprie attività quotidiane all’interno di una sorta di diario.

Sono attese inoltre novità per alcune applicazioni dell’azienda, come Wallet, l’app Salute e il selettore di sfondi; ma non è tutto, svariate modifiche e migliorie dovrebbero essere implementate anche alla schermata di blocco, all’app di Apple Music, alla libreria delle app e al centro di controllo, nello specifico:

Possibilità di modificare la dimensione del carattere nella schermata di blocco

Nuovo pulsante per condividere la propria personalizzazione della schermata di blocco con altri utenti iPhone

Possibilità di visualizzare i testi delle canzoni sulla schermata di blocco (tramite Apple Music)

L’interfaccia utente di Apple Music dovrebbe essere semplificata

L’utente potrà rinominare a piacimento le cartelle della libreria delle app

Il centro di controllo dovrebbe essere profondamente rinnovato (e questo era già trapelato all’inizio del mese)

Lo slider per regolare l’intensità della torcia non sarà più forzato su quattro livelli ma sarà libero come quello del volume.

Senza dilungarci oltre, vi lasciamo alla visione del video concept in questione.

L’evento WWDC 2023 si terrà il 5 giugno prossimo venturo, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutte le novità che Apple ha in serbo per i propri utenti, nonché per scoprire se iOS 17 sarà simile a quanto immaginato da Nicholas Ghigo.

