La WWDC 2023 si avvicina sempre di più e con essa il keynote in cui Apple metterà a tacere rumor e indiscrezioni svelando al mondo la nuova generazione dei propri sistemi operativi, di cui abbiamo provato a fare il punto della situazione finora. Tra questi, iOS 17, è indubbiamente il più atteso in virtù della popolarità dell’iPhone e del rapporto simbiotico che abbiamo costruito con gli smartphone.

In tal senso, nuove indiscrezioni parlano di un potenziale rinnovamento dell’interfaccia grafica dell’app Wallet, Salute e del selettore degli sfondi. Vediamone i dettagli.

Apple è pronta a rinnovare l’interfaccia dell’app Wallet, Salute e del selettore degli sfondi

Premettiamo sottolineando che la fonte del rumor è l’utente Twitter @analyst941 il quale non possiede particolari meriti nell’ambito se non quello di aver correttamente previsto alcune caratteristiche della Dynamic Island di iPhone 14 lo scorso anno. Dunque, trattandosi di indiscrezioni, vi invitiamo a consultare l’argomento cum grano salis.

Terminato il necessario excursus, concentriamoci sulle tre applicazioni che dovrebbero ricevere un nuovo design dell’interfaccia di cui l’informatore ha rappresentato le novità grafiche in alcuni mock up.

L’app Wallet si arricchisce di numerose opzioni

La nuova UI dell’app Wallet dovrebbe poter contare su una maggiore organizzazione delle informazioni e delle varie sezioni: come si evince dall’immagine sottostante, superiormente dovrebbe essere introdotta una suddivisione tra carte di credito e altri tipi di tessere (quali abbonamenti, biglietti, carte fedeltà e così via); inferiormente l’app dovrebbe arricchirsi di una nuova barra di navigazione con tab dedicati ai documenti d’identità, le chiavi digitali di Apple, tracciamento degli ordini.

La suddetta implementazione offrirebbe una maggiore chiarezza dei vari elementi dell’app soprattutto in vista del ruolo centrale che essa si appresta a ricoprire nell’ecosistema del colosso di Cupertino in virtù del lancio di Apple Savings, il nuovo conto di risparmio di Apple (e Goldman Sachs) il quale arriva a circa un anno di distanza dall’annuncio del servizio Apple Pay Later.

Peraltro, anche Mark Gurman, l’affidabile giornalista di Bloomberg, ha fatto riferimento alle intenzioni di Apple di rinnovare completamente l’app Wallet dunque è lecito aspettarsi che le suddetta novità possano rivelarsi vere.

L’app Salute abbraccia un’interfaccia più moderna

Spostandoci sull’app Salute, la fonte riporta una rinnovata organizzazione dell’interfaccia per quanto riguarda la visualizzazione delle informazioni mediante l’utilizzo di sezioni squadrate grazie alle quali dare un rapido sguardo alle metriche più importanti senza dover scorrere inferiormente.

L’applicazione, di fatto, rappresenta per molti utenti il centro di aggregazione delle proprie metriche corporee, dalle più rilevanti a quelle più di nicchia, tuttavia, allo stato attuale, si affida a un’interfaccia piuttosto basilare che Apple non ha mai rinnovato pertanto un’interfaccia più moderna e funzionale sembrerebbe la mossa più coerente nell’economia del nuovo sistema operativo.

Il nuovo selettore degli sfondi di iOS 17

Infine, Apple sembrerebbe pronta a rivedere il sistema di selezione e personalizzazione degli sfondi, una schermata che sui dispositivi della mela morsicata potrebbe beneficiare di un approccio più moderno e flessibile.

In tal senso, le novità dovrebbero essere le seguenti:

Nuova visualizzazione a griglia in grado di mostrare più di 9 sfondi alla volta

Possibilità di eliminare uno sfondo direttamente dalla vista griglia

Possibilità di riordinare i wallpaper direttamente dalla visualizzazione a griglia

Nuove opzioni di condivisione e duplicazione degli sfondi direttamente dalla vista singola tramite uno swipe verso l’alto

Nonostante la fonte delle indiscrezioni non sia del tutto affidabile, il rinnovamento delle suddette applicazioni in iOS 17 si inserirebbe nel contesto di un minor update il quale avrebbe il pregio di portare ordine e organizzazione in tre istanze del sistema particolarmente rilevanti nell’uso quotidiano.

Per saperne di più non ci resta che attendere il 5 giugno o il prossimo rumor che potrebbe smentire o confermare i piani di Apple.

Potrebbe interessarti anche: Scommettiamo che Apple spaccerà la USB-C come funzione innovativa di iPhone 15?