Da pochi minuti, Apple ha ufficialmente annunciato il programma della Worldwide Developers Conference 2023 (resa come WWDC23), l’annuale conferenza per sviluppatori che, in questa edizione, si terrà online dal 5 al 9 giugno.

L’evento, gratuito, sarà accessibile a tutti gli sviluppatori e offrirà un’esperienza speciale presso l’Apple Park il primo giorno (di cui vi abbiamo parlato in un precedente articolo). Durante la settimana, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le ultime novità relative a iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS e interagire con gli esperti Apple. Il colosso di Cupertino ha inoltre annunciato i finalisti degli Apple Design Awards 2023.

Ecco il programma della prima giornata della WWDC23

Come anticipato in apertura, Apple ha presentato il programma ufficiale della WWDC23, svelando nuovi dettagli e dandoci un’idea di come sarà organizzata la prima giornata della conferenza che, stando a quanto riportato, sarà la più grande ed entusiasmante di sempre.

Si parte con il keynote di apertura

Come di consueto, anche la WWDC23 verrà inaugurata dal Keynote Apple di apertura che si terrà il 5 giugno alle 19:00 (orario italiano) e sarà l’occasione per conoscere gli aggiornamenti in arrivo, su tutte le piattaforme, nel corso dell’anno: tra questi rientrano iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17, oltre all’inedito xrOS.

Ci dovrebbe essere spazio anche per alcune novità hardware: sembra scontato l’annuncio del visore per la realtà estesa (XR), dispositivo che dovrebbe chiamarsi Apple Reality Pro; oltre al visore, dovremmo conoscere l’inedito MacBook Air da 15 pollici.

Il keynote di apertura potrà essere seguito sul sito ufficiale apple.com, attraverso le app Apple Developer, Apple TV e YouTube. Al termine dello streaming, il keynote di apertura della WWDC23 sarà disponibile on‑demand.

Gli altri eventi in programma nella prima giornata della WWDC23

Subito dopo il keynote d’apertura, sarà il momento dell’evento Platforms State of the Union, in programma alle 22:30 dello stesso giorno, che offrirà uno sguardo approfondito alle nuove tecnologie e strumenti per la creazione di app. Questo evento verrà trasmesso in streaming sull’app e sul sito Web Apple Developer.

Quando qui in Italia saranno le 3:30 del mattino del 6 giugno 2023, sarà il momento degli Apple Design Awards, contest annuale che punta a riconoscere l’eccellenza nella comunità degli sviluppatori Apple. I vincitori verranno annunciati il tramite l’app e il sito web Apple Developer.

Il colosso di Cupertino ha recentemente rivelato i finalisti di quest’anno sul proprio portale degli sviluppatori. Ecco quali sono le app finaliste, suddivise per categoria di appartenenza.

La WWDC23 va ben oltre la giornata di apertura

L’edizione 2023 della conferenza per sviluppatori della mela morsicata sarà caratterizzata da oltre 175 video di sessioni e laboratori individuali e offrirà l’opportunità di imparare a creare la nuova generazione di app e giochi. I video di queste sessioni saranno pubblicati quotidianamente sull’app e sul sito web Apple Developer.

I partecipanti potranno ricevere risposte alle loro domande direttamente dagli esperti Apple e chiedere consigli su aspetti tecnici, sul design e sull’App Store, ricevendo anche consigli su come migliorare la propria “presenza” sullo store.

Oltre ai video delle sessioni e ai laboratori individuali, durante la settimana della conferenza, i team di engineering e design Apple condurranno attività online su Slack per favorire discussioni tecniche, rispondere a domande e promuovere il networking tra gli sviluppatori. Le attività includono sessioni di Q&A su tecnologia o design, la visione dei video delle sessioni, la possibilità di porre domande ai relatori e, più in generale, altre attività pensate per agevolare i contatti e gli scambi di conoscenze.

Come seguire al meglio la WWDC23

Lo strumento ideale per seguire al meglio la WWDC23 è l’app Apple Developer, disponibile su Mac, iPhone, iPad e Apple TV: al suo interno verranno pubblicati aggiornamenti quotidiani; è anche possibile ricevere notifiche riguardanti notizie, contenuti e attività che si svolgeranno nel corso della conferenza.

Gli sviluppatori possono anche accedere a tutti i contenuti, notizie, storie in evidenza e documentazione della WWDC23 su developer.apple.com, sito Web ufficiale del portale Apple Developer.

Noi di TuttoTech.net seguiremo e commenteremo con voi, in diretta, il keynote di apertura della conferenza che, come anticipato, inizierà alle 19:00 (ore italiane) del 5 giugno 2023. L’appuntamento è, quindi, tra poco meno di due settimane: per maggiori info, intanto, vi rimandiamo al portale dedicato alla conferenza.

