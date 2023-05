In un’epoca in cui lo shopping online è diventato un aspetto fondamentale della vita quotidiana, le novità in questo settore sono sempre di grande interesse per i consumatori. Oggi la nostra attenzione è catturata da un colosso nel mondo del gaming, che sta espandendo la sua presenza nel mercato digitale. Parliamo di PlayStation, che ha annunciato una notizia davvero interessante per i videogiocatori di tutta Europa (Italia inclusa).

PlayStation Direct apre le porte in Italia con numerosi vantaggi esclusivi

PlayStation ha infatti deciso di aprire le porte digitali di direct.playstation.com a un numero ancora più ampio di giocatori in Europa. Dal 23 maggio, il sito sarà accessibile in Austria e in Italia, mentre dal 25 maggio arriverà anche in Spagna e Portogallo. Si tratta di una mossa strategica che conferma l’intenzione dell’azienda di rafforzare il suo legame diretto con la comunità di videogiocatori anche in Europa.

Ma cosa offre di preciso lo store Playstation Direct? Si tratta di una piattaforma online che consente agli utenti di acquistare una vasta gamma di prodotti fisici direttamente da PlayStation. Questo significa che i giocatori potranno avere un accesso diretto a pacchetti e console PlayStation 5, PlayStation VR2, nonché al controller wireless DualSense Edge altamente personalizzabile; inoltre, sarà possibile esplorare la varietà di colori disponibili per il controller wireless DualSense e le coperture personalizzate per la console PS5.

L’offerta non si ferma qui. Al momento del lancio, infatti, sarà possibile acquistare una selezione di giochi su disco per PS5. Tra questi spiccano alcuni titoli acclamati dalla critica e molto amati dal pubblico che trovate di seguito:

God of War Ragnarök

The Last of Us Parte I

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Returnal

Sackboy: Una grande avventura

Demon’s Souls

Death Stranding Director’s Cut

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Nioh Collection

Ma il vero elemento di novità di Playstation Direct risiede nei vantaggi esclusivi che l’azienda offre a coloro che sceglieranno di fare acquisti direttamente dal sito. Per tutti gli ordini superiori a 39€, ad esempio, è prevista la consegna standard gratuita. Inoltre, i resi sono gratuiti entro 30 giorni per gli articoli idonei, e i pre-ordini beneficiano della consegna gratuita il giorno stesso del lancio.

Ma le novità non finiscono qui: i membri di PlayStation Plus potranno godere di un ulteriore vantaggio esclusivo. Avranno diritto alla consegna senza costi aggiuntivi sugli acquisti effettuati sullo store PlayStation Direct. Questo significa che, oltre a tutti i benefici già offerti dall’abbonamento PlayStation Plus, i membri potranno godere di un’esperienza di shopping ancora più conveniente e senza costi di spedizione, indipendentemente dall’importo dell’ordine effettuato.

Vi ricordiamo che domani sarà trasmesso l’evento PlayStation Showcase in diretta streaming sui canali ufficiali di YouTube e Twitch. Potete trovare ulteriori informazioni sull’evento e su cosa aspettarsi in questo articolo.

