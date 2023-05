Su Amazon fa il suo ritorno la Gaming Week, una settimana dedicata a numerose offerte pensate per i videogiocatori: le proposte sono parecchie e riguardano il gaming su PC (soprattutto), su console e non solo, toccando PC, accessori, schede video, notebook, cuffie, sedie da gaming, monitor, smart TV, periferiche e così via. Andiamo insieme a scoprire una bella selezione dei migliori sconti.

Amazon Gaming Week: al via una settimana ricca di offerte

Le offerte della Amazon Gaming Week sono tantissime e vanno a toccare praticamente qualsiasi categoria di prodotti inerente al gaming. Gli sconti sono validi fino al 28 maggio 2023, ma se avete già adocchiato qualcosa di vostro gradimento vi consigliamo di non aspettare troppo: le scorte potrebbero andare esaurite in qualsiasi momento. Senza ulteriori indugi, ecco una selezione delle offerte più interessanti dell’iniziativa, suddivise per categoria e ordinate per prezzo.

Offerte PC e notebook

Offerte monitor e TV

Offerte schede video, SSD e componenti PC

Altre offerte

Le offerte della Amazon Gaming Week non si esauriscono di certo qui. Sul sito potete trovare tantissimi altri sconti su PC, notebook, tastiere, mouse, accessori, componenti per PC, monitor, TV, cuffie e così via. C’è anche il Gaming Week Giveaway, con il quale potete provare a vincere numerosi premi. Per dare uno sguardo alle altre proposte dell’iniziativa potete seguire il link qui in basso seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Altre offerte Amazon Gaming Week

