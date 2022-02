Sony ha scelto le pagine del suo blog ufficiale per svelare in anteprima il design e alcune funzionalità del nuovo PlayStation VR2, la nuova soluzione con cui l’azienda nipponica punta ad offrire l’accesso alla realtà virtuale per gli utenti PlayStation 5. In attesa di scoprire tutti i dettagli tecnici del nuovo visore e quali saranno le tempistiche di lancio sul mercato in Italia, questo esclusivo “first look” rappresenta un primo e importante passo verso il debutto del PlayStation VR2. Vediamo cosa ha rivelato Sony.

Il nuovo PlayStation VR2 si mostra nelle sue prime immagini ufficiali

Un post di Hideaki Nishino, Senior Vice President della divisione Platform Planning & Management di Sony, sul blog ufficiale di PlayStation ci permette di scoprire, in anteprima, il design e le caratteristiche del nuovo PlayStation VR2 o, più semplicemente PS VR 2. Il nuovo visore presenta una forma simile a quella del controller PS VR2 Sense proponendo un particolare look “sferico” che, secondo Sony, prende ispirazione dalla vista a 360 gradi che viene offerta ai giocatori dalla realtà virtuale.

Un’altra fonte di ispirazione del design del visore, sottolinea l’azienda, è il look dei prodotti della gamma PlayStation 5 a partire, naturalmente, dalla console. Nel post di presentazione, il manager di Sony ha sottolineato il legame tra PlayStation VR2 e la PlayStation 5 in termini di design ribadendo come già durante lo sviluppo della console il team avesse in mente quelle che sarebbero state le forme del nuovo visore VR.

Il nuovo PS VR 2 è stato pensato per diventare un elemento “accattivante” dell’arredamento di casa ma anche per immergere il giocatore nei giochi VR in modo completo, massimizzando la qualità e il coinvolgimento dell’esperienza di gioco. Un aspetto centrale del progetto è rappresentato dall’ergonomia del visore. Sony ha confermato di aver avviato test approfonditi per offrire agli utenti il massimo del comfort per più dimensioni della testa.

L’azienda ritiene di aver già ricevuto molti feedback positivi sul visore, in particolare per quanto riguarda l’accurato bilanciamento del peso e l’ergonomia, migliorata grazie anche alla presenza di un archetto regolabile. Da notare che anche la visiera è regolabile e permette all’utente di avvicinare o allontanare l’area della visiera dal proprio viso. Tra le novità c’è un nuovo regolatore a rotella della lente che permette agli utenti di poter beneficiare di un’opzione extra per poter adeguare la distanza della lenta dagli occhi.

In questo modo, secondo l’azienda, l’ottimizzazione della visuale sarà ancora più semplice. Anche se non sono stati ancora forniti dati precisi, Sony ha sottolineato come con il nuovo PlayStation VR2 sia stata apportata una “leggera riduzione di peso” che potrebbe rappresentare un ulteriore plus per quanto riguarda il comfort d’utilizzo degli utenti. È stato, inoltre, introdotto un nuovo design per la ventilazione del visore.

Sulla questione, Yujin Morisawa, Senior Art Designer di SIE e a capo del design del nuovo visore, ha sottolineato: “Quando ho iniziato a lavorare sul design del visore PlayStation VR2, una delle aree su cui volevo concentrarmi sin dall’inizio è stata la creazione di una presa d’aria nel visore simile a quelle della console PS5 che consentono il flusso d’aria… nel design finale, è possibile notare un piccolo spazio tra la parte superiore e quella anteriore della visiera che contiene la ventilazione integrata”

I dettagli tecnici del nuovo visore

I primi dettagli del comparto tecnico del nuovo PS VR 2 sono stati svelati da Sony lo scorso gennaio. Il visore punta ad offrire un’elevata fedeltà visiva con una grafica 4K HDR e con un campo visivo di 110 gradi. Il display OLED può contare su di una risoluzione di 2000 x 2040 per occhio con un refresh rate di 90/120 Hz. Per massimizzare la sensazione di immersione viene applicata la tecnologia PS VR Sense che combina il rilevamento dello sguardo, il feedback del visore, l’audio 3D e il controller PS VR 2 Sense per massimizzare l’sperienza sensoriale.

Quando esce il nuovo PlayStation VR2?

Per il momento, Sony non ha rilasciato dettagli precisi in merito alle tempistiche di rilascio del suo nuovo visore. La casa nipponica ha confermato che i kit di sviluppo sono già nelle mani di vari sviluppatori. In futuro, inoltre, è atteso l’arrivo di titoli dedicati come Horizon Call of the Mountain di Guerrilla e Firesprite, sviluppato appositamente per PS VR2. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare ulteriori informazioni.

