Sony ha annunciato che la prossima settimana ospiterà un PlayStation Showcase. Il colosso nipponico anticipa che l’evento durerà più di un’ora e si concentrerà sui giochi per PlayStation 5 e PSVR 2.

Con l’occasione Sony presenterà i prossimi giochi in uscita sviluppati sia internamente che da realtà di terze parti e studi indipendenti. Tra i titoli più attesi che dovrebbero essere sotto i riflettori vale la pena citare Marvel’s Spider-Man 2, il gioco più importante di PlayStation Studios di quest’anno.

L’uscita del gioco è prevista per questo autunno, ma forse Sony approfitterà dell’occasione per rivelare una data di rilascio definitiva.

Sony potrebbe anche anticipare qualcosa di più sul gioco multiplayer standalone di The Last of Us, inoltre si vocifera di possibili annunci riguardanti Mortal Kombat e Metal Gear Solid.

In ogni caso è lecito aspettarsi molta più carne al fuoco rispetto a un tipico State of Play, se non altro per il fatto che Sony avrà più di un’ora per dare notizie.

L’evento PlayStation Showcase sarà visibile in streaming il 24 maggio alle 22:00 ora italiana su YouTube e Twitch.

