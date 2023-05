Attraverso un comunicato stampa, Apple ha da poco presentato Final Cut Pro e Logic Pro per iPad, due app che faranno contenti i creatori di contenuti video e di musica che potranno scatenare la propria creatività attraverso i tablet della mela morsicata.

Entrambe le app, che costituiscono una suite davvero completa, saranno disponibili in abbonamento, tra qualche settimana, attraverso l’App Store. Scopriamo tutti i dettagli.

Apple porta Final Cut Pro e Logic Pro sugli iPad

Come anticipato in apertura, Apple ha annunciato l’imminente arrivo sugli iPad di Final Cut Pro e Logic Pro, due app che sono state completamente rinnovare dal punto di vista dell’interfaccia per consentire agli utenti di migliorare i propri flussi di lavoro con l’immediatezza e l’intuitività che offre il multi-touch.

Il lancio delle due nuove app per iPad è stato commentato da Bob Borchers, Vice Presidente della divisione Worldwide Product Marketing di Apple:

Siamo entusiasti di presentare Final Cut Pro e Logic Pro per iPad, che consentono ai creator di liberare la propria creatività in nuovi modi e in ancora più luoghi. Con un potente set di strumenti intuitivi progettati per la portabilità, le prestazioni e l’interfaccia touch-first di iPad, Final Cut Pro e Logic Pro costituiscono lo studio mobile definitivo.

Apple Final Cut Pro per iPad

Partiamo da Final Cut Pro che arriva sugli iPad introducendo una nuova interfaccia ottimizzata per il touchscreen e nuovi strumenti intuitivi per aiutare al massimo i creator di contenuti video.

La nuova rotellina e i gesti Multi-Touch consentono agli utenti di interagire con i contenuti in modi completamente nuovi, navigare nella linea temporale magnetica, spostare clip e apportare modifiche rapide e accurate al fotogramma con il semplice tocco di un dito.

Live Drawing

Con Live Drawing, gli utenti possono disegnare e scrivere direttamente sopra i contenuti video utilizzando Apple Pencil. Su iPad Pro con M2, gli utenti possono anche scorrere rapidamente e visualizzare in anteprima il filmato senza mai toccare lo schermo.

Con Live Drawing, gli utenti possono disegnare e scrivere direttamente sopra i contenuti video utilizzando Apple Pencil. Su iPad Pro con M2, gli utenti possono anche scorrere rapidamente e visualizzare in anteprima il filmato senza mai toccare lo schermo. Modalità fotocamera Pro

La modalità fotocamera Pro offre un controllo ancora maggiore al processo di creazione su iPad. I creator di video possono girare video di alta qualità con orientamento verticale o orizzontale, monitorare l’audio e il tempo di registrazione disponibile e controllare manualmente impostazioni come messa a fuoco, esposizione e bilanciamento del bianco. Su iPad Pro con M2, gli utenti possono anche registrare in ProRes.

La modalità fotocamera Pro offre un controllo ancora maggiore al processo di creazione su iPad. I creator di video possono girare video di alta qualità con orientamento verticale o orizzontale, monitorare l'audio e il tempo di registrazione disponibile e controllare manualmente impostazioni come messa a fuoco, esposizione e bilanciamento del bianco. Su iPad Pro con M2, gli utenti possono anche registrare in ProRes. Multicam Video Editing

Con l’editing video multi-fotocamera, le clip possono essere sincronizzate e modificate automaticamente insieme e gli utenti possono persino cambiare angolazione in una clip multicamera con un semplice tocco.

Con l'editing video multi-fotocamera, le clip possono essere sincronizzate e modificate automaticamente insieme e gli utenti possono persino cambiare angolazione in una clip multicamera con un semplice tocco. Funzionalità "Fast Cut" con Machine Learning

Final Cut Pro per iPad sfrutta la potenza dei chip Apple Silicon e del machine learning per velocizzare le attività di editing che richiedono tempo. Con la funzionalità Scene Removal Mask, i creator possono rimuovere o sostituire rapidamente lo sfondo dietro un soggetto in una clip senza utilizzare un green screen. Il ritaglio automatico, invece, regola automaticamente le proporzioni della clip. L’isolamento vocale, infine, consente di rimuovere facilmente il rumore di fondo.

Final Cut Pro per iPad sfrutta la potenza dei chip Apple Silicon e del machine learning per velocizzare le attività di editing che richiedono tempo. Con la funzionalità Scene Removal Mask, i creator possono rimuovere o sostituire rapidamente lo sfondo dietro un soggetto in una clip senza utilizzare un green screen. Il ritaglio automatico, invece, regola automaticamente le proporzioni della clip. L'isolamento vocale, infine, consente di rimuovere facilmente il rumore di fondo. Grafica, effetti, audio professionali

I creator possono attingere ad una vasta libreria di grafiche, effetti e audio di stampo professionale per migliorare la loro narrazione: tra questi elementi rientrano sfondi HDR, modelli animati personalizzabili e colonne sonore professionali che si adattano automaticamente alla durata di un video.

I creator possono attingere ad una vasta libreria di grafiche, effetti e audio di stampo professionale per migliorare la loro narrazione: tra questi elementi rientrano sfondi HDR, modelli animati personalizzabili e colonne sonore professionali che si adattano automaticamente alla durata di un video. Importazione ed esportazione

Gli editor possono importare i media supportati da file o foto e salvarli direttamente all’interno di un progetto Final Cut Pro. L’app in versione per iPad supporta anche la possibilità di importare progetti creati tramite l’app iMovie per iOS. Inoltre, gli utenti iPad possono esportare i propri progetti su Mac.

Apple Logic Pro per iPad

Arriviamo ora a Logic Pro per iPad che combina la potenza del software professionale Logic Pro di Apple con la portabilità che solo un iPad può garantire, mettendo a disposizione degli utenti un’app all-in-one per la creazione di musica professionale.

Grazie al supporto dei gesti Multi-Touch, i creatori di musica potranno “suonare strumenti” direttamente sul software e interagire in modo naturale con i controlli, oltre a navigare in progetti complessi con gesti come pinch-to-zoom e swipe. Con i microfoni integrati su iPad, gli utenti possono acquisire registrazioni vocali o strumentali: grazie ai cinque microfoni di qualità da studio presenti su iPad Pro, gli utenti possono trasformare praticamente qualsiasi spazio in uno studio di registrazione.

Browser audio completamente rivisto

Il nuovo browser audio utilizza il filtraggio dinamico per aiutare i creatori di musica a scoprire il suono perfetto ogni volta che l’ispirazione li colpisce, mostrando tutte le patch degli strumenti, le patch audio, i preset dei plug-in, i campioni e i loop disponibili in un’unica posizione. Gli utenti potranno toccare per ascoltare qualsiasi suono prima di caricarlo in un progetto per risparmiare tempo e rimanere nel proprio flusso creativo.

Il nuovo browser audio utilizza il filtraggio dinamico per aiutare i creatori di musica a scoprire il suono perfetto ogni volta che l'ispirazione li colpisce, mostrando tutte le patch degli strumenti, le patch audio, i preset dei plug-in, i campioni e i loop disponibili in un'unica posizione. Gli utenti potranno toccare per ascoltare qualsiasi suono prima di caricarlo in un progetto per risparmiare tempo e rimanere nel proprio flusso creativo. Presenti oltre 100 plug-in

Logic Pro per iPad include oltre 100 strumenti ed effetti plug-in per modificare e mettere a punto le tracce (equalizzatori vintage, compressori e riverberi). L’app include anche un’ampia raccolta di strumenti dal suono realistico e potenti sintetizzatori, tra cui Sample Alchemy, un nuovo strumento di manipolazione dei campioni in grado di trasformare qualsiasi campione audio con un semplice tocco.

Logic Pro per iPad include oltre 100 strumenti ed effetti plug-in per modificare e mettere a punto le tracce (equalizzatori vintage, compressori e riverberi). L'app include anche un'ampia raccolta di strumenti dal suono realistico e potenti sintetizzatori, tra cui Sample Alchemy, un nuovo strumento di manipolazione dei campioni in grado di trasformare qualsiasi campione audio con un semplice tocco. Strumenti di produzione

I produttori possono tagliare e rivoltare i campioni, programmare ritmi e linee di basso, creare drum kit personalizzati con una serie di strumenti per la produzione e la creazione di ritmi. Con Live Loops, gli utenti possono catturare l’ispirazione e creare rapidamente arrangiamenti mixando e abbinando loop musicali.

I produttori possono tagliare e rivoltare i campioni, programmare ritmi e linee di basso, creare drum kit personalizzati con una serie di strumenti per la produzione e la creazione di ritmi. Con Live Loops, gli utenti possono catturare l'ispirazione e creare rapidamente arrangiamenti mixando e abbinando loop musicali. Mixer di livello professionale

All’interno dell’app, Apple ha incluso un mixer completo, con tanto di channel strip, fader del volume, controlli pan, plug-in, per offrire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per creare un mix professionale interamente su iPad.

All'interno dell'app, Apple ha incluso un mixer completo, con tanto di channel strip, fader del volume, controlli pan, plug-in, per offrire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per creare un mix professionale interamente su iPad. Importazione ed esportazione

Logic Pro per iPad consente di spostare facilmente i progetti tra Logic Pro per Mac e per iPad. Gli utenti di iPad possono esportare le loro canzoni finite in una varietà di formati audio compressi o loss-less, oltre ad esportare le singole tracce audio. Logic Pro per iPad supporta anche la possibilità di aprire progetti creati in GarageBand per iOS, in modo che gli utenti possano portare la loro musica a un livello superiore con funzionalità e flussi di lavoro professionali.

Disponibilità, prezzi e compatibilità di Final Cut Pro e Logic Pro per iPad

Sia Final Cut Pro che Logic Pro per iPad saranno disponibili sull’App Store a partire dal prossimo 23 maggio. Per entrambe le app è previsto un mese di prova e un abbonamento, mensile (a 4,99 dollari al mese) o annuale (a 49 dollari all’anno).

Entrambe le app necessitano che l’iPad esegua iPadOS 16.4 e versioni successive del sistema operativo ma hanno requisiti hardware differenti. Riportiamo, quindi, i dettagli legati alla compatibilità:

Final Cut Pro è compatibile con tutti gli iPad con chip Apple Silicon M1 e versioni successive del chip.

è compatibile con tutti gli iPad con chip Apple Silicon M1 e versioni successive del chip. Logic Pro è compatibile con tutti gli iPad che abbiano almeno il chip Apple A12 Bionic.

Stando a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, dal momento che xrOS, il sistema operativo che debutterà con l’atteso Apple Reality Pro, sarà in grado di eseguire le app che girano su iPadOS, c’è una possibilità concreta che anche il visore possa eseguire Final Cut Pro e Logic Pro.

