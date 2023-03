Apple ha appena annunciato ufficialmente le date in cui si terrà la WWDC23, l’edizione 2023 della conferenza annuale per gli sviluppatori.

Come negli ultimi anni, anche la trentaquattresima edizione della conferenza si svolgerà quasi esclusivamente online e il periodo scelto dal colosso di Cupertino è grosso modo lo stesso a cui ci ha sempre abituati: infatti la conferenza si svolgerà dal 5 al 9 giugno 2023. Scopriamo tutti i dettagli ufficiali e proviamo a capire ciò che potremmo aspettarci.

La WWDC23 di Apple inizia a prendere forma

Come anticipato in apertura, abbiamo finalmente le date in cui si terrà l’edizione 2023 della Worldwide Developer Conference, annuale conferenza del colosso di Cupertino dedicata agli sviluppatori giunta alla sua trentaquattresima edizione.

La WWDC23 aprirà i battenti (in forma virtuale) in data lunedì 5 giugno 2023 e saluterà tutti venerdì 9 giugno 2023, dopo cinque giorni intensi e ricchi di annunci e iniziative dedicate agli sviluppatori e agli studenti.

Di seguito riportiamo le parole di Susan Prescott, vicepresidente di Apple per le relazioni con gli sviluppatori a livello globale:

Il WWDC è uno dei periodi dell’anno che preferiamo in Apple perché è un’opportunità per entrare in contatto con i talentuosi sviluppatori di tutto il mondo che rendono questa community così straordinaria. La WWDC23 sarà la nostra più grande ed emozionante di sempre, e non vediamo l’ora di vedervi molti di voi online e di persona a questo evento molto speciale!

Sembra che il colosso di Cupertino stia replicando al 100% la formula proposta lo scorso anno, cercando di migliorare ulteriormente la resa complessiva con l’ambizione di rendere questa edizione della conferenza la migliore di sempre.

Oltre alla conferenza online, il 5 giugno (giorno di apertura della conferenza), Apple terrà una giornata speciale in cui ospiterà sviluppatori e studenti all’Apple Park per guardare insieme a loro il keynote. Tale cerchia di fortunati è ovviamente ristretta e le modalità di partecipazione saranno specificate presto sul sito Apple Developer.

Anche quest’anno, come di consueto, ci sarà spazio per la Swift Student Challenge, che stavolta invita gli studenti di tutto il mondo a realizzare un progetto di un’app Swift Playgrounds su un argomento a scelta (qui alcuni modelli esemplificativi). Le iscrizioni per partecipare sono aperte fino a mercoledì 19 aprile 2023.

Cosa possiamo aspettarci dalla WWDC23

Come intuibile da quanto scritto poc’anzi, la nuova conferenza per sviluppatori di Apple sarà occasione di studio, di analisi e di scambio d’idee. D’altronde il nocciolo della questione è proprio l’invito che la mela morsicata rivolge agli sviluppatori che potranno interagire con gli ingegneri e i designer Apple alla ricerca di nuove concezioni, nuovi spunti e contenuti.

Le novità software che Apple potrebbe svelare alla WWDC 2023

Senza prenderci in giro, a noi comuni mortali la parte della conferenza che più ci interessa, lato software parlando, è quella relativa alle novità di tutti i sistemi operativi di casa Apple, ovvero iOS, iPadOS, watchOS, macOS e tvOS.

Il 2023 è l’anno di iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 e tvOS 17 e ci sono buone probabilità che Apple, oltre ad annunciare le novità e le nuove funzioni in arrivo con i prossimi major update, possa rilasciare anche le prime versioni beta di tutti i sistemi operativi agli sviluppatori registrati.

Quest’anno, poi, dovrebbe essere la volta di un nuovo sistema operativo focalizzato sulla realtà mista (virtuale e aumentata), destinato ad alimentare il tanto atteso visore Reality Pro: secondo i rumor, il sistema operativo potrebbe chiamarsi xrOS o realityOS.

Le novità hardware che Apple potrebbe svelare alla WWDC 2023

E lato hardware? Lato hardware ripartiamo proprio dal visore Reality Pro che, in un primo momento, sembrava potesse essere svelato già nel mese di aprile ma che poi, sempre da varie indiscrezioni, è stato ricollocato a giugno: facendo due più due lui potrebbe essere protagonista alla WWDC 2023.

Apple ha anche altri dispositivi in cantiere e, sebbene i rumor sul loro conto siano ancora un po’ confusi, anche loro potrebbero essere protagonisti della conferenza: parliamo di MacBook e, più nello specifico, dei rinnovati MacBook Pro 13 e MacBook Air 13, nonché dell’inedito MacBook Air 15; il denominatore comune di questi tre modelli dovrebbe essere rappresentato dalla presenza al loro interno del chip Apple Silicon M3.

Presto nuove informazioni sulla WWDC23

Insomma, la WWDC23 potrebbe essere piuttosto interessante ma, alla pari di ogni articolo che riporta indiscrezioni, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze.

Almeno per il momento, tutte le ufficialità del caso relative alla WWDC23 si limitano alle date scelte da Apple per l’evento, dal 5 al 9 giugno 2023 come dicevamo. Vi invitiamo comunque a continuare a seguirci perché presto giungeranno ulteriori informazioni e, tra qualche settimana, il colosso di Cupertino dovrebbe fornire il programma dettagliato della conferenza.

