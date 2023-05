Come probabilmente avrete visto se ci seguite, su eBay è disponibile un nuovo coupon che consente di ottenere uno sconto del 15% su tantissimi prodotti, compresi gli smartphone Android e una miriade di altri dispositivi tech. Il nuovo codice promozionale è valido anche su PlayStation 5, che potete acquistare a un prezzo davvero da urlo, anche con un gioco incluso. Andiamo a scoprire come approfittarne prima dell’esaurimento delle scorte.

PlayStation 5 mai così scontata grazie al nuovo coupon

Il percorso di PS5 è stato particolarmente travagliato, visti i problemi con le scorte che sono durati decisamente più a lungo di quanto preventivato. Riuscire ad accaparrarsi la console di nuova generazione di Sony è stato arduo per un paio d’anni, tra disponibilità particolarmente risicate e prezzi gonfiati come diretta conseguenza. In più, a causa dei costi per la produzione delle console, il produttore nipponico ha aumentato la scorsa estate il prezzo di listino di 50 euro, passando dai 499 euro del lancio a 549 euro.

Ora che la situazione è tornata alla normalità, con scorte disponibili senza problemi, fortunatamente iniziano a intravedersi i primi sconti davvero interessanti. Quella che vi stiamo mostrando è probabilmente l’offerta migliore vista finora per l’acquisto di PlayStation 5. Sfruttando il coupon eBay lanciato quest’oggi, 15 maggio, potete infatti acquistare PS5 Standard al prezzo scontato di 466,65 euro con God of War Ragnarok incluso (nella “solita” versione digitale).

Il venditore, che dispone di più del 99% di feedback positivi, offre anche la versione standalone allo stesso prezzo, 466,65 euro. Se preferite la versione Digital, potete acquistarla a 433,41 euro sfruttando lo stesso coupon. In tutti i casi potete approfittare del pagamento tramite PayPal per la rateizzazione a tasso zero della cifra in tre mesi.

Per far calare il prezzo di 549 euro non dovete fare altro che digitare il coupon MAGGIO23EDAYS all’interno del campo dedicato ai codici promozionali in fase di acquisto. In generale, potete sfruttare il coupon per un massimo di due volte entro il 25 maggio 2023, risparmiando fino a 100 euro per ciascun utilizzo. La spesa minima è di 20 euro. Se avete già PlayStation 5 o preferite altre console, come Nintendo Switch OLED, Xbox Series X o Xbox Series S, sappiate che il coupon risulta valido anche su queste ultime, con sconti del 15%.

Per acquistare PS5 o altri prodotti tech sfruttando il coupon eBay potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista PS5 + GoW Ragnarok a 466,65 euro (coupon)

Acquista PS5 a 466,65 euro (coupon)

Acquista PS5 Digital a 433,41 euro (coupon)

Altre offerte eBay con coupon

Leggi anche: Migliori notebook di questo mese, ecco i nostri consigli