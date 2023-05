Su eBay è tempo di sconti grazie ai Fresh Sales edays, occasione con la quale il colosso dell’e-commerce propone offerte su tantissimi prodotti, appartenenti a praticamente tutto il catalogo. In aggiunta, su molti prodotti è possibile usufruire di un ulteriore 15% di sconto tramite l’utilizzo di un coupon riutilizzabile.

Sul nostro portale TuttoAndroid.net vi abbiamo segnalato le offerte più interessanti per quanto riguarda gli smartphone Android; in questo articolo, invece, andremo a segnalare le offerte più interessanti tra quelle proposte da eBay su iPhone, notebook e dispositivi indossabili, oltre a spiegarvi come usufruire del codice sconto, parte della promozione valida fino al prossimo 25 maggio.

iPhone tra le offerte di maggio

Wearable tra le offerte di maggio

Notebook e tablet tra le offerte di maggio

Come usufruire del buono sconto

Usufruire del buono sconto associato al codice MAGGIO23EDAYS, per ottenere l’ulteriore sconto del 15%, è molto semplice: basterà aggiungere al carrello uno o più prodotti appartenenti alle categorie idonee (elenco sottostante) e venduti dai venditori inclusi nella promozione, inserire il codice sconto nel campo dedicato e procedere con il pagamento.

Il coupon può essere utilizzato su una spesa minima di 20 euro e, per ogni utilizzo (due ad utente al massimo), può fornire al massimo 100 euro di sconto. La promozione è attiva dalle ore 9:00 del 15 maggio 2023 e sarà attiva, salvo esaurimento scorte, fino alle 23:59 del 25 maggio 2023.

Categorie idonee:

Telefonia fissa e mobile, TV, audio e video, Informatica, Videogiochi e console, Fotografia e video, Elettrodomestici, Casa, arredamento e bricolage, Giardino e arredamento esterni, Cibi e bevande, Infanzia e premaman, Hobby creativi, Abbigliamento e accessori, Bellezza e salute, Sport e viaggi, Orologi e gioielli, Strumenti musicali, Nautica e imbarcazioni, Giochi di carte collezionabili, Carte collezionabili sportive, figurine, Giocattoli e modellismo, DVD e Blu-ray, Motori e ricambi, Carrozzeria: ricambi e accessori, Sterzo e ammortizzatori, Freni e ricambi, Illuminazione e lampadine, Motorini avviamento, alternatori, ECU e cavi, Interni auto: ricambi e accessori, Moto: ricambi, Scooter: ricambi e accessori, Moto d’epoca: ricambi, Abbigliamento, caschi e protezioni, Oli, fluidi e lubrificanti, Moto: accessori

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale con Termini e Condizioni della promozione.

Tutte le offerte fino degli edays di maggio 2023 sul portale eBay

