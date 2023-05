Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di maggio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a maggio 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a maggio 2023

Film in uscita su Netflix

The Suicide Squad – Missione suicida

Apriamo le novità Netflix di maggio 2023 con l’arrivo di The Suicide Squad – Missione suicida, uno dei pochi contenuti non originali di questo mese. L’eccentrico gruppo di antieroi, che vede tra le sue fila Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba) e PeaceMaker (John Cena), si unisce alla segreta e misteriosa Task Force X per evadere dal penitenziario e prendere parte a una pericolosa e letale missione di ricerca. Mentre si fa largo nella giungla dell’isola di Corto Maltese, che pullula di temibili nemici, il gruppo – guidato dal colonnello Rick Flag – dovrà prendere parte a una missione, seguendo le indicazioni governative di Amanda Weller (Viola Davis), ma ogni passo potrebbe costare loro la morte. Il film è diretto da James Gunn. Disponibile in streaming dal 5 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Suicide Squad – Missione suicida.

The Mother (original)

Da non perdere questo mese di maggio sulla piattaforma The Mother, nuovo film d’azione diretto da Niki Caro con protagonista Jennifer Lopez. Racconta la storia di una spietata killer che anni prima, per proteggere e garantire alla figlia una vita tranquilla e normale, si è dovuta separare da lei il giorno della sua nascita. Due pericolosi criminali, Adrian Lovell e Hector Alvarez (Joseph Fiennes e Gael García Bernal), sono ancora a piede libero e potrebbero trovarla per vendicarsi. La bambina viene data in adozione e la donna vive nascosta in mezzo alla natura selvaggia dell’Alaska. Lontano da tutto e da tutti la madre non smette mai di pensare alla bambina e segue un allenamento rigoroso per essere sempre pronta a combattere, finché un giorno scopre che i killer hanno trovato la figlia (Lucy Paez), che ora ha 12 anni, e vogliono usarla per ricattarla e scoprire dove si nasconde. Fuori di sé, la donna rapisce la ragazzina per sottrarla agli assassini e la tiene nascosta a casa sua, insegnandole i trucchi del mestiere e a usare le armi per renderla in grado di difendersi da sola. Disponibile in streaming dal 12 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Mother.

The Hunt

Da vedere a maggio anche The Hunt, film con Betty Gilpin, Ike Barinholtz, Emma Roberts e Hilary Swank. Si tratta dell’adattamento cinematografico del racconto del 1924 La partita più pericolosa, di Richard Connell. Segue la storia di dodici estranei, che un giorno si risvegliano in una radura. Non si conoscono fra loro, non sanno dove sono e come sono arrivati fin lì, ma molto presto scopriranno che sono stati scelti per uno scopo ben preciso: la caccia. Sono le prede di un gruppo di ricchi intellettuali, che ha come sport quello di stanare e uccidere esseri umani. Questo sadico piano, però, non ha fatto i conti con Crystal, una delle prede che, decisa a combattere, inizia a cacciare i cacciatori fino a ritrovarsi faccia a faccia con la donna attorno a cui ruota tutto il perverso gioco. Disponibile in streaming dal 22 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Hunt.

Blood & Gold (original)

Su Netflix arriva questo mese Blood & Gold, nuovo film originale ambientato nel 1945, durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Racconta la storia del disertore tedesco Heinrich (Robert Maaser), della giovane e coraggiosa contadina Elsa (Marie Hacke) e di un gruppo di nazisti. Mentre torna a casa dal fronte per ritrovare la figlia, Heinrich si imbatte in un’agguerrita squadra di SS, ma dopo essere stato appeso a un albero dal loro leader, viene salvato all’ultimo momento da Elsa che lo nasconde nella sua fattoria. Intanto le SS si mettono alla ricerca di un tesoro degli ebrei in un villaggio vicino, scontrandosi con gli abitanti che vogliono tenersi il bottino. Presto Heinrich ed Elsa restano coinvolti loro malgrado in questa adrenalinica caccia all’oro, che culminerà in una sanguinosa resa dei conti. Disponibile in streaming dal 26 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blood & Gold.

Mixed by Erry

Chiudiamo le principali novità Netflix lato film con Mixed by Erry, commedia diretta da Sydney Sibilia ambientata nella Napoli degli anni ’80, nel periodo in cui nasce il mito di Maradona. Racconta la storia di Enrico Frattasio (Luigi D’Oriano), noto a tutti come Erry, che mette su una vera e propria attività illegale aiutato dai fratelli Peppe e Angelo (Giuseppe Arena e Emanuele Palumbo). I tre iniziano a copiare musicassette per i loro amici, allargando in seguito il giro fino a dar vita a una vera e propria impresa. La masterizzazione e la vendita delle musicassette contraffatte, però, si trasformerà in un’avventura internazionale, che cambierà per sempre le loro vite. Le cassette non solo porteranno la musica nelle case e nella vita di tutti giorni, ma daranno anche un nuovo senso al concetto di pirateria nel nostro Paese. Disponibile dal 31 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mixed by Erry.

Altri film da vedere su Netflix a maggio 2023

Hannah Gadsby: Something Special (speciale stand-up comedy, original) – 9 maggio 2023

(speciale stand-up comedy, original) – 9 maggio 2023 Royalteen: la principessa Margrethe (original) – 11 maggio 2023

(original) – 11 maggio 2023 Un amore a 5 stelle – 13 maggio 2023

– 13 maggio 2023 Anna Nicole Smith: la vera storia (documentario, original) – 16 maggio 2023

(documentario, original) – 16 maggio 2023 Emma – 22 maggio 2023

– 22 maggio 2023 Wanda Sykes: I’m An Entertainer (speciale stand-up comedy, original) – 23 maggio 2023

(speciale stand-up comedy, original) – 23 maggio 2023 Victim/Suspect (documentario, original) – 23 maggio 2023

Serie TV da vedere su Netflix

Sanctuary (original)

Apriamo le novità Netflix di maggio 2023 lato serie TV con Sanctuary, una produzione originale che racconta la storia di un giovane delinquente che diventa un apprendista sumo. Il ragazzo si trova in rotta di collisione con un lottatore senza voce che nasconde un segreto, in un mondo di giovani uomini con ambizioni di denaro, donne, fama e potere. Uno sguardo grintoso nel ventre del sumo professionistico, una disciplina integrata da più di 1.500 anni nella cultura tradizionale giapponese, anche come cerimonia religiosa. Un ragazzino forte e disperato diventa un lottatore di sumo e conquista i fan con la sua faccia tosta, sconvolgendo un settore dominato dalla tradizione. Disponibile in streaming dal 4 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sanctuary.

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (original)

Tra le serie TV più attese in arrivo questo mese c’è La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, prequel ambientato nell’universo di Bridgerton incentrato sull’ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. Racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d’amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell’alta società di Bridgerton. La nuova serie originale è disponibile in streaming dal 4 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton.

Regina Cleopatra (docuserie original)

Proseguiamo con le novità di maggio con Regina Cleopatra, docuserie che ha fatto molto parlare di sé in queste settimane per polemiche legate alla scelta della protagonista (Adele James). La produttrice esecutiva Jada Pinkett Smith presenta una docuserie sulla vita di note e leggendarie regine africane: questa stagione si concentra sulla regina Cleopatra, la più famosa, potente e incompresa donna del mondo, oltre che una regina audace, la cui bellezza e legami amorosi finirono per oscurare il suo vero punto di forza: l’intelletto. Il retaggio di Cleopatra è stato oggetto di molti dibattiti accademici, perlopiù ignorati dal mondo di Hollywood. Questa serie riconsidera questo lato affascinante della sua storia. Come ultima regina d’Egitto, Cleopatra lotta per proteggere il trono, la famiglia e l’eredità in questo docudrama che include ricostruzioni e interviste con esperti. Disponibile dal 10 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Regina Cleopatra.

Black Knight (original)

Da vedere a maggio anche Black Knight, nuova serie sud-coreana di fantascienza ambientata in un futuro distopico nel quale solo una piccolissima parte dell’umanità è sopravvissuta alla diffusione dell’inquinamento tossico che ha devastato il pianeta. La società è stata ristrutturata in una classe sociale rigida in cui le persone escono di casa raramente e sono obbligate a indossare maschere antigas. I cittadini si affidano ai cosiddetti Cavalieri, un gruppo di particolari corrieri specializzati nelle consegne di rifornimenti. La serie vedrà il debutto sulla piattaforma del modello e attore Kim Woo Bin. Disponibile in streaming dal 12 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Knight.

In silenzio (original)

Questo mese la lista di serie TV da vedere include In silenzio, firmata Aitor Gabilondo e con protagonista Aron Piper. Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l’incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale. Disponibile in streaming dal 19 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di In silenzio.

FUBAR (original)

Una delle novità Netflix più attese di maggio 2023 è senza dubbio FUBAR, la nuova serie che vede tornare Arnold Schwarzenegger sullo schermo dopo qualche anno di pausa. Ideata da Nick Tortora, si tratta della prima serie con il popolare attore action (coinvolto anche come produttore) ed è composta da otto episodi. La storia ruota attorno al racconto delle vite di un padre e di una figlia, che sono coinvolti in una rete di spionaggio internazionale. Luke e la figlia Emma (Monica Barbaro) scoprono con anni di ritardo di aver fatto parte per tanto tempo di un progetto della CIA, e questo significa che il loro rapporto è stato costruito su una serie di bugie, che gli hanno impedito di conoscersi e avere un vero rapporto. L’occasione per riavvicinarsi arriva quando entrambi vengono chiamati per l’ennesima missione e dovranno necessariamente imparare a conoscersi per fidarsi l’uno dell’altra. Un mix di azione e risate per un ritorno in grande stile di Schwarzenegger sullo schermo e per il suo debutto in una serie TV. Disponibile in streaming dal 25 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di FUBAR.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Love village (reality show, original) – 2 maggio 2023

(reality show, original) – 2 maggio 2023 Il sarto (original) – 2 maggio 2023

(original) – 2 maggio 2023 Jewish Matchmaking (reality show, original) – 3 maggio 2023

(reality show, original) – 3 maggio 2023 Dance Brothers (original) – 10 maggio 2023

(original) – 10 maggio 2023 Missing: persone scomparse (docuserie, original) – 10 maggio 2023

(docuserie, original) – 10 maggio 2023 Ultraman ( stagione 3 , anime, original) – 11 maggio 2023

( , anime, original) – 11 maggio 2023 Queer Eye ( stagione 7 , reality show, original) – 12 maggio 2023

( , reality show, original) – 12 maggio 2023 Mulligan (original) – 12 maggio 2023

(original) – 12 maggio 2023 Rhythm + Flow: Francia ( stagione 2 , reality show, original) – 17 maggio 2023 ( episodi 1-4 )

( , reality show, original) – 17 maggio 2023 ( ) Working: lavorare e vivere (docuserie, original) – 17 maggio 2023

(docuserie, original) – 17 maggio 2023 McGREGOR FOREVER (docuserie, original) – 17 maggio 2023

(docuserie, original) – 17 maggio 2023 Yakitori (anime, original) – 18 maggio 2023

(anime, original) – 18 maggio 2023 XO, Kitty (original) – 18 maggio 2023

(original) – 18 maggio 2023 Selling Sunset ( stagione 6 , reality show, original) – 19 maggio 2023

( , reality show, original) – 19 maggio 2023 Merpeople: sirene per lavoro (docuserie, original) – 23 maggio 2023

(docuserie, original) – 23 maggio 2023 L’ultimatum: Queer Love (reality show, original) – 24 maggio 2023

(reality show, original) – 24 maggio 2023 Rhythm + Flow: Francia ( stagione 2 , reality show, original) – 24 maggio 2023 ( episodi 5-7 )

( , reality show, original) – 24 maggio 2023 ( ) Rhythm + Flow: Francia (stagione 2, reality show, original) – 31 maggio 2023 (episodio 8)

Queste dunque le migliori novità su Netflix a maggio 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

