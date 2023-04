Le novità Amazon Prime Video di maggio 2023 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2023 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a maggio 2023

Film in uscita su Amazon Prime Video

Halloween Kills

Apriamo le novità Amazon Prime Video di maggio 2023 con Halloween Kills, penultimo capitolo della popolare saga horror/thriller. Riprende la storia da dove era rimasta nel capitolo precedente, con Michael Myers intrappolato nella casa in fiamme, mentre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nipote Allyson (Andi Matichak) scappano via a bordo di un’auto, dopo aver fatto l’autostop. Michael è ancora vivo, e lo scopriranno a loro spese i vigli del fuoco accorsi a spegnere l’incendio nell’edificio. Intanto Laurie viene portata d’urgenza in ospedale, a causa delle ferite da lama riportate, e, non sapendo cosa stia accadendo sul luogo dell’incendio, crede di aver finalmente ucciso il suo incubo. Il suo sollievo, però, viene spazzato via dalla notizia che i pompieri sono tutti morti, ferocemente uccisi dal maniaco omicida. Questa volta, però, Laurie è pronta a fermare il male per sempre e vuole preparare tutta la cittadina di Haddonfield a dare la caccia al killer. Le donne della famiglia Strode, insieme a un gruppo di sopravvissuti alla follia omicida dei Myers, mettono su un gruppo di vigilanti, che setacciano la città alla ricerca dell’uomo mascherato, determinati a farlo fuori definitivamente. Disponibile in streaming dal 1° maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Halloween Kills.

Gold

Da vedere questo mese Gold, film diretto da Anthony Hayes con protagonisti lo stesso Hayes in compagnia di Zac Efron. Due vagabondi viaggiano in un vasto deserto e durante il loro cammino si imbattono in un’enorme pepita d’oro, la più grande mai trovata. I due pensano subito a quanto potrebbero guadagnare con quel pezzo d’oro e quale vita lussuosa potrebbero condurre. Mentre uno dei due si mette in viaggio per cercare l’attrezzatura necessaria all’estrazione della pepita, l’altro resta a controllarla e ad aspettarlo. Quest’ultimo dovrà affrontare il rigido clima del deserto, cercando di difendersi non solo dai lupi, ma anche da altri intrusi. Mentre lotta per restare vivo nella sterminata distesa di sabbia, inizia a pensare di essere rimasto solo e abbandonato. Disponibile dal 4 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gold.

Uno splendido disastro (original)

Le novità Amazon Prime Video di maggio 2023 includono Uno splendido disastro, film originale diretto da Roger Kumble e tratto dal best seller di Jamie McGuire. Abby Abernathy, matricola al college, non vede l’ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito stravolti dall’incontro con il compagno di studi Travis “Mad Dog” Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l’esempio di quello che Abby vuole, e deve evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l’incontro della loro vita. Una commedia romantica che offre un punto di vista contemporaneo alla classica domanda: può esserci amicizia tra uomo e donna senza che si metta di mezzo l’amore? Il film è disponibile in streaming dal 5 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Uno splendido disastro.

The Fabelmans

Da non perdere su Prime Video The Fabelmans, film diretto da Steven Spielberg con una storia semi-autobiografica basata sull’infanzia e l’adolescenza del regista. La pellicola racconta la storia di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), un ragazzo cresciuto tra l’Arizona e la California tra gli anni ’50 e ’60, che grazie all’amore di sua madre (Michelle Williams) per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte. Il giovane scopre uno sconvolgente segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità. Disponibile in streaming dall’11 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Fabelmans.

Le otto montagne

Da guardare a maggio c’è anche Le otto montagne, film diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti (vincitore del Premio Strega nel 2017). Racconta la storia dell’amicizia decennale tra Pietro e Bruno (Luca Marinelli e Alessandro Borghi): Pietro è un ragazzo di città, che si reca in montagna solo per trascorrere le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. I due si conoscono fin da bambini, quando hanno stretto una forte amicizia grazie alle giornate passate in mezzo alle montagne per lunghe passeggiate. A 20 anni di distanza, Pietro, ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare sé stesso e fare pace con il suo passato. Nel cast anche Filippo Timi ed Elena Lietti. Disponibile in streaming dal 15 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le otto montagne.

Il grande giorno

I fan di Aldo, Giovanni e Giacomo non possono perdersi questo mese Il grande giorno, ultimo film del celebre trio (in ordine temporale). Racconta la storia di una lunga amicizia, messa in discussione durante un matrimonio. In una grande villa sul lago di Como fervono i preparativi per le nozze di Elio e Caterina, pronti a celebrare il giorno più bello della loro vita e anche quello dei loro genitori, in particolare dei padri Giovanni e Giacomo. Amici d’infanzia, i due hanno frequentato le stesse scuole e condiviso ogni cosa, dall’azienda Sagrate Arredi fino alle vacanze. Ora il matrimonio tra i rispettivi figli va ulteriormente a confermare questo rapporto di lunga data. Per le nozze non hanno badato a spese e hanno organizzato tre giorni di festeggiamenti, chiamato un Cardinale per celebrare il matrimonio, acquistato vini prestigiosi e contattato chef stellati e il carissimo maître noto come “il Riccardo Muti del catering”. Alla festa, però, in compagnia di Margherita, ex moglie di Giovanni, si presenta anche Aldo, nuovo compagno della donna: un uomo simpatico ed espansivo, ma soprattutto casinista, che finisce per abbattersi sulla celebrazione come un vero e proprio tornado. Il caos fa venire a galla un malessere fino a quel momento nascosto, che rischia di mandare all’aria non solo la storica amicizia tra Giacomo e Giovanni, ma lo stesso matrimonio. Il film è diretto da Massimo Venier ed è disponibile in streaming dal 22 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il grande giorno.

Prima di andare via

Chiudiamo le principali novità Prime Video da vedere questo mese con Prima di andare via, film diretto da Massimo Cappelli. Luca è un ragazzo che la vita, un po’, la subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un’ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. La sua vita gli piace così com’è, ma quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso. Può la malattia cambiare la vita di una persona in meglio? Se lo chiede dopo l’incontro con Giulia, che si trova nelle tue stesse condizioni: grazie a lei, Andrea capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza. Disponibile in streaming dal 26 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Prima di andare via.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2023

John Wick – Capitolo 2 – 1° maggio 2023

– 1° maggio 2023 L’angelo del male – Brightburn – 1° maggio 2023

– 1° maggio 2023 Hotel Transylvania – 2 maggio 2023

– 2 maggio 2023 Hotel Transylvania 2 – 2 maggio 2023

– 2 maggio 2023 L’uomo d’acciaio – 15 maggio 2023

– 15 maggio 2023 Loro chi? – 15 maggio 2023

– 15 maggio 2023 Compromessi sposi – 24 maggio 2023

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Freaks Out – fino al 3 maggio 2023

Non succede, ma se succede… – fino all’8 maggio 2023

Mollo tutto e apro un chiringuito – fino all’8 maggio 2023

The Turning – La casa del male – fino al 17 maggio 2023

E noi come stronzi rimanemmo a guardare – fino al 27 maggio 2023

No Time to Die – fino al 29 maggio 2023

Harry Potter e la pietra filosofale – fino al 31 maggio 2023

Harry Potter e la camera dei segreti – fino al 31 maggio 2023

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – fino al 31 maggio 2023

Harry Potter e il calice di fuoco – fino al 31 maggio 2023

Harry Potter e l’Ordine della Fenice – fino al 31 maggio 2023

Harry Potter e il principe mezzosangue – fino al 31 maggio 2023

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 – fino al 31 maggio 2023

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 – fino al 31 maggio 2023

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Ferragnez – La serie – stagione 2 (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di maggio 2023 lato serie TV con la seconda stagione di The Ferragnez – La serie. Ritornano sul “piccolo” schermo Chiara Ferragni e Fedez, che raccontano il loro mondo professionale e privato e la loro famiglia, che oltre al primogenito Leone ora comprende la piccola Vittoria. La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo è seguita da milioni di follower su Instagram: Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 29 milioni di follower su Instagram, Fedez è un imprenditore e artista poliedrico con all’attivo oltre 86 dischi di platino e più di 14,6 milioni di follower su Instagram. Grazie allo show docu-reality originale, pubblico e fan possono imparare a conoscerli oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme. Disponibile in streaming dal 18 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Ferragnez – La serie (in arrivo).

Rosiko Show – Guai a perdere

Da non perdere questo mese per i fan di Ale & Franz c’è Rosiko Show – Guai a perdere, nuovo show con format completamente inventato dai due celebri comici per improvvisare e continuare a ridere giocando senza copione. Disponibile in streaming in esclusiva dal 18 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rosiko Show – Guai a perdere (in arrivo).

James May: Oh Cook! – stagione 2 (original)

Proseguono le avventure gastronomiche di James May con la seconda stagione di James May: Oh Cook!, show che vede il popolare conduttore alle prese con i fornelli e che prova a dimostrare come non sia necessario essere un mago della gastronomia per preparare deliziosi piatti. Nella nuova stagione continua il viaggio di May da imbranato in cucina a cuoco provetto, mentre prepara i piatti più appetitosi del mondo e padroneggia i trucchi che possono rendere ottimo un buon pasto, utilizzando ingredienti che si possono acquistare nel negozio di fiducia e il tutto senza i soliti trucchi da format televisivo. Disponibile in streaming dal 24 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di James May: Oh Cook! (in arrivo).

Il Grifone (original)

Krefelden 1994: i tre outsider Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) e Becky (Lea Drinda) scoprono un mondo fantastico chiamato Torre Nera. Lì, il Grifone, un mostro divoratore di mondi, sottomette senza pietà tutte le creature viventi. Mark scopre di essere l’unico in grado di sconfiggere il Grifone, ma non è un eroe e non vuole diventarlo, avendo già abbastanza da fare con la scuola, i suoi capricci e il suo primo grande amore. Combattere i mostri è fuori questione per lui, finché scompare Thomas, il fratello di Mark: gli amici proveranno ad addentrarsi nel mondo della Torre Nera per affrontare il pericolo. Riusciranno nell’impresa? Potete scoprirlo dal 26 maggio 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Il Grifone (v.o.).

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Riverdale (stagione 6) – 1° maggio 2023

– 1° maggio 2023 Adventure Time (stagione 2) – 1° maggio 2023

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra le serie segnaliamo Cloak & Dagger (fino al 4 maggio 2023).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2023 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di maggio per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

