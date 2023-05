Quali sono le novità da vedere a maggio 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a maggio 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Confess, Fletch

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di maggio 2023 con Confess, Fletch, film targato Paramount che mischia commedia e giallo con Jon Hamm. Vede protagonista Irwin M. Fletcher, un uomo dalla vita problematica che, dopo aver ritrovato il cadavere di una donna, è sospettato di aver commesso una serie di omicidi. Lo stesso Fletch prova a indagare sul caso per cercare di provare la sua innocenza, ma allo stesso tempo deve capire che fine abbia fatto la collezione d’arte di grande valore sottratta al padre della sua ragazza Angela (Lorenza Izzo), rapito dalla mafia. Come riscatto, i rapitori chiedono proprio quei quadri, che sembra siano finiti nelle mani del mercante d’arte Ronald Horan (Kyle MacLachlan). Riuscirà a cavarsela? Potete scoprirlo dal 3 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Confess, Fletch.

The Forgiven

Da non perdere The Forgiven, thriller con Ralph Fiennes e Jessica Chastain diretto da John Michael McDonagh che racconta la storia di una ricca coppia anglo americana (David e Jo Henninger) che viene invitata in Marocco per partecipare alla sontuosa festa di un vecchio amico, Richard (Matt Smith). Dopo un lauto pranzo ricco di alcool, i due decidono di mettersi in viaggio per raggiungere Tangeri, dove ha luogo il party. Attraversando col buio e a tutta velocità il deserto, l’uomo sbanda con l’auto quando compaiono nella sua visuale due giovani del posto. Nell’incidente uno dei due adolescenti rimane ucciso. Spaventati, David e Jo decidono di mettere il corpo sul sedile posteriore e dirigersi ugualmente alla villa di Richard, sperando che quest’ultimo possa aiutarli in qualche modo a risolvere la situazione. Una volta arrivati alla festa, tentano di nascondere quanto accaduto, ma quando il padre del ragazzo investito arriva in cerca di giustizia, la coppia dovrà fare i conti con ciò che ha commesso e pagarne le devastanti conseguenze. Disponibile dall’8 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Forgiven.

Le otto montagne

Da vedere questo mese c’è anche Le otto montagne, film diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti (vincitore del Premio Strega nel 2017). Narra la storia di un’amicizia decennale, tra Pietro e Bruno (Luca Marinelli e Alessandro Borghi): Pietro è un ragazzo di città, che si reca in montagna solo per trascorrere le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. I due si conoscono fin da bambini, quando hanno stretto una forte amicizia grazie alle giornate passate in mezzo alle montagne per lunghe passeggiate. A 20 anni di distanza, Pietro, ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare sé stesso e fare pace con il suo passato. Nel cast anche Filippo Timi ed Elena Lietti. Disponibile dal 15 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le otto montagne.

Le buone stelle – Broker

Le novità Sky di maggio includono Le buone stelle – Broker, film drammatico diretto da Hirokazu Kore-Eda che fa riferimento alle scatole in cui venivano lasciati i bambini in modo anonimo quando i genitori non potevano tenerli, cosicché venissero presi e accuditi da altri. Proprio in una di queste una donna lascia un neonato durante una giornata piovosa, ma i due uomini che trovano il piccolo e lo prendono con loro sono, in realtà, due trafficanti di bambini. Quando la donna, pentita di quel che ha fatto, torna per riprenderlo, trova i due uomini e insieme a loro si mette in viaggio alla ricerca di due genitori ideali, che possano accudire il bambino e dargli una vita migliore. Durante il viaggio on the road, però, il gruppo finisce per diventare un po’ per caso una vera e propria famiglia, sebbene siano ancora convinti che il piccolo abbia bisogno di qualcuno che possa donargli un futuro brillante. Nel frattempo due agenti sono sulle loro tracce, intenzionate a coglierli sul fatto e a indagare su un misterioso omicidio. Disponibile dal 17 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le buone stelle – Broker.

Tori e Lokita

Proseguiamo con i film con Tori e Lokita, pellicola firmata Jean-Pierre Dardenne presentata in concorso al Festival di Cannes 2022. Ambientato nel Belgio dei giorni nostri, segue la storia di un bambino e di una ragazza adolescente, giunti nel Paese dopo aver percorso un lungo viaggio in solitaria attraverso l’Africa, fino in Europa. La loro forte e consolidata amicizia viene messa a dura prova dalle severe condizioni dell’esilio in cui vivono. Disponibile dal 21 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tori e Lokita.

Decision to leave

Diretto da Park Chan-wook (Old Boy), arriva su NOW e Sky On Demand a maggio il film Decision to leave, che racconta la storia del detective Hae-Jun (Park Hae-il) alle prese con la misteriosa morte di un uomo, apparentemente avvenuta durante una scalata. Mentre indaga tra le montagne coreane dove è stato ritrovato il cadavere, s’imbatte nella moglie della vittima, Seo-rae (Tang Wei), una misteriosa donna di origini cinesi che diviene la principale sospettata del caso. La donna presenta sul corpo segni che riportano a una probabile collisione, come graffi e lividi, e in più sembra non manifestare particolare dolore per la perdita del marito. Durante l’interrogatorio e le successive indagini il detective si renderà conto di iniziare a provare per la vedova sentimenti contrastanti, sviluppando una sorta di ossessione nei confronti della donna. Questo lo porterà a mettere in dubbio il suo senso del dovere. Disponibile dal 23 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Decision to leave.

The Woman King

Una delle principali novità di NOW e Sky di questo mese è senza dubbio The Woman King, film d’azione diretto da Gina Prince-Bythewood con Viola Davis. Racconta la storia delle Agojie, un gruppo di guerriere note per la loro abilità e la loro ferocia che nel XIX secolo proteggeva il Regno di Dahomey, nell’attuale Benin (Africa occidentale). La pellicola segue in particolare la vicenda del generale Nanisca, incaricata di addestrare le nuove reclute e prepararle a scendere in battaglia contro un nemico intenzionato a distruggere quello che è il loro stile di vita. Mosse dall’attaccamento al loro territorio, le Agojie sono pronte a schierarsi e combattere. Disponibile dal 29 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Woman King.

A Good Person (original)

Chiudiamo le principali novità lato film con A Good Person, lungometraggio originale diretto da Zach Braff (al suo quarto film) con protagonisti Florence Pugh e Morgan Freeman. Racconta la storia di Allison, una giovane che ha davanti a sé un futuro radioso: ha un fidanzato meraviglioso, una carriera fiorente, una famiglia e degli amici che la sostengono. Il suo mondo va in pezzi quando sopravvive a un grave incidente, dal quale esce con una dipendenza da oppioidi e un dolore irrisolto che è dura da affrontare. Qualche anno dopo stringe amicizia con Daniel, un anziano che aspira a diventare suo suocero. Questo improbabile legame le permetterà di lottare per rimettere insieme i pezzi della sua vita e andare avanti. Disponibile dal 30 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Good Person.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2023

Il principe di Roma – 1° maggio 2023

– 1° maggio 2023 Masquerade – Ladri d’amor e – 2 maggio 2023

e – 2 maggio 2023 Umma – 6 maggio 2023

– 6 maggio 2023 Indovina chi? – 10 maggio 2023

– 10 maggio 2023 Ashfall – The final countdown – 14 maggio 2023

– 14 maggio 2023 Dante – 22 maggio 2023

– 22 maggio 2023 Fuori dalla legge – 25 maggio 2023

– 25 maggio 2023 Le avventure di Errol Flynn – 28 maggio 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo Risate all’italiana (dal 1° al 14 maggio 2023), Tom Hanks (dal 15 al 21 maggio 2023) e Adventure (dal 22 al 31 maggio 2023).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

A casa tutti bene – La serie – stagione 2 (original)

Tra le novità NOW e Sky On Demand più attese c’è la seconda stagione di A casa tutti bene – La serie, serie TV diretta da Gabriele Muccino che costituisce un reboot dell’omonimo film del 2018. La serie vincitrice del Nastro d’Argento 2022 ritorna con otto nuovi episodi, che, tra intrighi, segreti e incomprensioni, continueranno a raccontare i drammi dei Ristuccia, una famiglia allargata che deve fare i conti con le sue fratture all’interno e i fantasmi del passato. Mentre Carlo concilia la vita familiare con i progetti imprenditoriali, Paolo continua la battaglia legale contro Olivia, Sara riscopre l’amore e Alba, ora senza segreti, si ricostruisce una vita. Ancora una volta però, a scompigliare le carte arriva il passato. Al centro della storia c’è ancora la famiglia: Carlo, Paolo, Sara, Riccardo, Diego e Ginevra affrontano prove inaspettate, ognuno guidato dal proprio desiderio. Nuovi amori e tormenti infiammano le loro vite e, per quanto possa sembrare ingiusto, le colpe dei genitori ricadono sempre sui figli. Così i protagonisti vanno incontro a un destino ineluttabile: la felicità è un’illusione impossibile da afferrare, soprattutto per loro. Nel cast corale ritornano Laura Morante, Francesco Scianna, Silvia D’Amico, Simone Liberati, Euridice Axen, Laura Adriani, Antonio Folletto, Paola Sotgiu, Valerio Aprea, Emma Marrone, Milena Mancini, Eugenia Costantini e Marco Rossetti. Saranno affiancati da new entry come Tom Leeb, Camilla Semino Favro, Yan Tual e Filippo Valle. La nuova stagione è disponibile a partire dal 5 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di A casa tutti bene – La serie.

Perry Mason – stagione 2

Seconda stagione in arrivo anche per Perry Mason, serie TV targata HBO basata sull’omonimo personaggio creato dall’avvocato e scrittore statunitense Erle Stanley Gardner. Ambientata nella Los Angeles degli anni ’30, in un periodo in cui la Grande Depressione attanagliava il Paese ma non la Citta degli Angeli, spinta dal boom del petrolio e dell’industria cinematografica, segue le vicende dell’investigatore privato Perry Mason, interpretato dal vincitore dell’Emmy Award Matthew Rhys. La nuova stagione, composta da otto episodi, riprende con Perry nella morsa del sistema legale di Los Angeles. Insieme all’assistente fuoriclasse Della Street e al duro ex poliziotto Paul Drake, l’ormai ex investigatore privato si guadagna la fama di accettare clienti che pochi oserebbero difendere. Mesi dopo che il processo Dodson ha scosso la città, Perry si sta riabituando alla vita da avvocato quando un caso di omicidio di alto profilo lo porta di nuovo in pista. Mentre il procuratore distrettuale si reca da una coppia di fratelli della desolata Hooverville, Perry viene spinto al centro di una vasta cospirazione e costretto a fare i conti con ciò che significa veramente essere colpevoli. La nuova stagione è disponibile dal 14 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Perry Mason.

Chicago Med, Chicago P.D e Chicago Fire – stagioni 8, 10 e 11

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand da vedere a maggio con le nuove stagioni di Chicago Med, Chicago P.D. e Chicago Fire, rispettivamente l’ottava, la decima e l’undicesima. Chicago Fire è incentrata sulle missioni di soccorso svolte da un gruppo di vigili del fuoco e soccorritori del dipartimento di Chicago e sull’evoluzione dei rapporti professionali e personali dei vari protagonisti. Chicago P.D. è uno spin-off che si concentra sul dipartimento di polizia della stessa città del vento, raccontando le vicende dell’unità di pattuglia e dell’unità di intelligence e le loro lotte contro il crimine tra le strade. Chicago Med è un ulteriore spin-off che, come il nome suggerisce, si concentra sulle vicende dei medici e degli infermieri di un importante ospedale di Chicago, il Gaffney Chicago Medical Center. Le tre nuove stagioni sono disponibili dal 30 maggio 2023.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Mr. Selfridge ( stagione 3 ) – 10 maggio 2023

( ) – 10 maggio 2023 Killing Eve ( stagione 3 ) – 16 maggio 2023

( ) – 16 maggio 2023 Candice Renoir ( stagione 9 ) – 18 maggio 2023

( ) – 18 maggio 2023 Law & Order: Unità speciale (stagione 24) – 21 maggio 2023

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2023. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q per non perderti tutte le novità del mese.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su NOW e Sky On Demand: la nostra selezione