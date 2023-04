Cosa vedere tra le novità Disney+ di maggio 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese (c’è lo Star Wars Day!) accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a maggio 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Cosa guardare su Disney+ a maggio 2023

Film in uscita su Disney Plus

Crater (original)

Le novità Disney+ di maggio 2023 si aprono con Crater, film originale diretto da Kyle Patrick Alvarez che racconta la storia di Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey), un ragazzo cresciuto in una colonia mineraria sulla Luna. In seguito alla morte del padre, il giovane deve essere trasferito da un’altra parte, su un pianeta idilliaco. Prima della sua partenza però, insieme ai suoi amici Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong) e Marcus (Thomas Boyce) e alla nuova arrivata Addison (McKenna Grace), appena giunta dalla Terra, decide di esaudire il suo ultimo desiderio (e quello di suo padre) sulla Luna: dirottare un rover per vivere un avventuroso viaggio verso un misterioso cratere. Una nuova avventura fantascientifica dai produttori di Stranger Things. Disponibile in streaming dal 12 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Crater.

White Men Can’t Jump (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma White Men Can’t Jump, commedia originale targata 20th Century Studios che costituisce una rivisitazione in chiave moderna dell’iconico film del 1992 che celebra la cultura dello streetball di Los Angeles. La superstar del rap Jack Harlow fa il suo debutto al cinema nel ruolo di Jeremy, un’ex star del gioco la cui carriera è stata bloccata dagli infortuni, mentre Sinqua Walls interpreta Kamal, un tempo promettente giocatore che ha fatto deragliare il proprio futuro in questo sport. Alle prese con relazioni precarie, pressioni finanziarie e gravi lotte interne, i due giocatori, apparentemente opposti, scoprono di avere in comune più di quanto credano. Il nuovo film è disponibile in streaming dal 19 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di White Men Can’t Jump.

Wild Life: Una storia d’amore (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ da vedere in questo mese di maggio lato film con il nuovo documentario originale firmato National Geographic, Wild Life: Una storia d’amore. Kristine Tompkins, ex CEO di Patagonia e presidente e co-fondatrice di Tompkins Conservation, in un’epica storia d’amore che attraversa i decenni, selvaggia come i paesaggi che si è impegnata a proteggere per tutta la vita. Dopo essersi innamorati, Kris e l’imprenditore Doug Tompkins si sono lasciati alle spalle il mondo dei brand di grande successo di cui sono stati pionieri (Patagonia, The North Face ed Esprit) e si sono concentrati su un progetto visionario: creare parchi nazionali in Cile e Argentina. Il film racconta il loro viaggio per realizzare la più grande donazione di terreni privati della storia e abbraccia decenni di lavoro imprenditoriale e di salvaguardia ambientale, offrendo uno sguardo unico sugli alti e bassi sia professionali che personali della vita di Kristine. Girato nella natura selvaggia del Cile, il film è ricco di momenti toccanti e di splendide riprese cinematografiche, insieme a filmati d’archivio. Racconta anche lo stretto rapporto di Kris e Doug con Yvon Chouinard, il fondatore di Patagonia, e il periodo in cui Kris ha lavorato agli inizi della sua azienda di attrezzature per l’arrampicata, Chouinard Equipment, che si è rapidamente evoluta ed è diventata il marchio che oggi tutti conoscono come Patagonia. Disponibile in streaming dal 26 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wild Life: Una storia d’amore.

Serie TV da vedere su Disney+

A Small Light (original)

Passiamo alle novità Disney+ lato serie TV con A Small Light, miniserie originale ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Otto Frank (Liev Schreiber) chiede a Miep Gies (Bel Powley), una giovane spensierata e ostinata in un’epoca in cui avere opinioni poteva farti finire male, di nascondere la sua famiglia dai nazisti. Miep accetta, e per i due anni successivi, insieme al devoto marito Jan (Joe Cole) e a molto altri eroi di tutti i giorni, veglia sulle famiglie Frank, Van Pels e Pfeffer nascoste nell’alloggio segreto. La nuova serie è basata su una storia vera ed è disponibile in streaming dal 2 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Small Light.

Ed Sheeran: Oltre la musica (docuserie original)

Da non perdere per gli amanti della musica Ed Sheeran: Oltre la musica, la nuova docuserie in arrivo questo mese dedicata alla superstar mondiale. Ed Sheeran apre le porte e offre una panoramica completa e decisamente onesta della sua vita privata, mentre esplora i temi universali che ispirano la sua musica. La serie segue Ed dopo aver appreso una notizia che gli ha cambiato la vita e racconta le sue difficoltà e i suoi trionfi durante il periodo più difficile che abbia vissuto. Mescolando archivi personali esclusivi e mai visti prima, attualità, interviste autentiche con la moglie e i suoi cari ed esibizioni intime in location cinematografiche, offre la possibilità di scoprire cosa Sheeran pensa del mondo, di sé stesso e della sua musica, oltre a presentare un decennio di successi apprezzati dal pubblico globale. Disponibile in streaming dal 3 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ed Sheeran: Oltre la musica.

Star Wars: Visions – stagione 2 (original)

Come probabilmente saprete se siete appassionati di Star Wars, durante il mese di maggio cade lo Star Wars Day (4 maggio, per la precisione, visto il gioco di parole), e su Disney+ arrivano un paio di interessanti novità. Oltre a poter rivedere ogni istante dell’intera Saga degli Skywalker e delle serie originali come The Mandalorian, Andor e Obi-Wan Kenobi (in attesa delle altre novità), i fan hanno a disposizione una nuova serie pensata per i più piccoli e la seconda stagione di Star Wars: Visions, serie animata antologica lanciata nel 2021 composta di cortometraggi con storie originali, che offre una prospettiva nuova e diversificata sull’universo Star Wars. La nuova stagione, intitolata Volume 2, è composta da nove nuovi cortometraggi prodotti da nove studi d’animazione differenti di nove Paesi diversi (Spagna, Irlanda, Cile, Regno Unito, Corea del Sud, Francia, India, Giappone e Sud Africa). Disponibile in streaming dal 4 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Star Wars: Visions – Volume 2.

The Muppets Mayhem Band (original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma anche The Muppets Mayhem Band, nuova serie originale che segue la Electric Mayhem Band con Dr. Denti (Dr. Teeth) alla voce e alle tastiere, Animal alla batteria, Floyd Pepper alla voce e al basso, Janice alla voce e alla chitarra principale, Zoot al sassofono e Lips alla tromba, in un viaggio epico e pieno di musica per registrare il loro primo album in studio. Con l’aiuto di una giovane e motivata music executive, Nora Singh, il gruppo di Muppet della vecchia scuola si trova a confrontarsi con la scena musicale odierna mentre cerca di registrare finalmente il suo primo album in studio. Ci riuscirà? Potete scoprirlo dal 10 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Muppets Mayhem Band.

American Born Chinese (original)

Le novità Disney+ di maggio includono American Born Chinese, nuova serie tratta dall’omonima graphic novel di Gene Luen Yang. Racconta la storia di Jin Wang, un adolescente cino-americano qualunque che prova a integrarsi e a destreggiarsi tra la vita sociale del liceo e quella domestica. Tutto sembra piuttosto nella norma, finché durante il primo giorno di scuola incontra un nuovo studente straniero: più mondi entrano in collisione e Jin si trova involontariamente coinvolto in una battaglia di divinità mitologiche cinesi. Un intreccio tra mitologia cinese e mondo occidentale. Nel cast Ke Huy Quan e Michelle Yeoh, vincitori degli Oscar come miglior attore non protagonista e miglior attrice protagonista per le interpretazioni in Everything Everywhere All at Once. Disponibile in streaming dal 24 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di American Born Chinese.

The Kardashians – stagione 3 (original)

Arriva questo mese la terza stagione di The Kardashians, reality incentrato sulla vita personale e professionale della famiglia allargata Kardashian-Jenner. Le telecamere tornano a riprendere Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie che invitano i telespettatori a entrare nelle loro vite mentre affrontano la maternità, la genitorialità e la costruzione del proprio impero. Il loro legame verrà messo a dura prova e sorgeranno diverse tensioni, ma le vere famiglie restano unite attraverso la tempesta. La terza stagione è disponibile in streaming dal 25 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Kardashians.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Grown-ish ( stagione 5, parte 2 ) – 3 maggio 2023

( ) – 3 maggio 2023 Star Wars: Young Jedi Adventures (original) – 4 maggio 2023

(original) – 4 maggio 2023 In the Clearing (original) – 24 maggio 2023

(original) – 24 maggio 2023 Grey’s Anatomy ( stagione 19, nuovi episodi ) – 31 maggio 2023

( ) – 31 maggio 2023 Station 19 (stagione 6, nuovi episodi) – 31 maggio 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a maggio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

