Le novità Infinity+ di maggio 2023 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a maggio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a maggio 2023

Film in uscita su Infinity+

Black Adam (Premiere)

Le novità Infinity+ di maggio 2023 vedono il ritorno di Black Adam, film d’azione disponibile anche stavolta solo per qualche giorno grazie all’iniziativa Premiere. Vede protagonista Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è un uomo dell’Antico Egitto ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Gli sono stati conferiti grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, ma nonostante queste doti, il suo cuore non è puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e deve confrontarsi con i supereroi in vita per capire che, non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe. Disponibile dal 5 all’11 maggio 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Adam.

Mollo tutto e apro un chiringuito

Proseguiamo con i film da vedere questo mese con Mollo tutto e apro un chiringuito, commedia che racconta la storia del Signor Imbruttito (Germano Lanzoni), dirigente milanese di una multinazionale che conduce una vita dai ritmi concitati e dedita ai soldi e alle donne. Questa frenetica esistenza inizia a incrinarsi, quando l’imprenditore Brusini (Paolo Calabresi), che amministra un vero impero del business, manda all’aria l’affare più importante di Imbruttito con una motivazione insensata. È così che per la prima volta in vita sua il dirigente fallisce nella sua missione di portare a casa un buon affare e questa sua sconfitta lo fa cadere in depressione. A risvegliarlo da questo suo malessere ci pensa Brera (Alessandro Betti), un vecchio amico che gli fa una proposta per mettere su un nuovo business: comprare un chiringuito in Sardegna e cambiare totalmente lavoro. Nonostante il figlio Nano e la moglie Laura non approvino, l’uomo decide di seguire il consiglio di Brera e imbarcarsi alla volta della Sardegna con il fedele stagista di sempre (Valerio Airò). Arrivati sull’isola, scoprono che, sebbene il posto sia incantevole, il locale è sito in una zona molto remota e poco frequentata, e che i pastori, molto tradizionalisti, non vedono di buon occhio le novità nella loro zona. Ce la farà il Signor Imbruttito a far nascere un nuovo business superando le ostilità dei sardi del luogo? Potete scoprirlo dal 7 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mollo tutto e apro un chiringuito.

L’immensità (Premiere)

Torna grazie all’iniziativa Premiere il film L’immensità, un dramma con Penélope Cruz e Vincenzo Amato diretto da Emanuele Crialese. Roma, anni ’70: Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti sono i figli: Adriana (Luana Giuliani), la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare a un punto di rottura. Disponibile dal 12 al 18 maggio 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’immensità.

Me contro Te Il film – Missione Giungla (Premiere)

La popolare coppia ritorna sullo schermo con un quarto capitolo, Me contro Te Il film – Missione Giungla. Dopo le avventure nell’Antico Egitto, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) vorrebbero soltanto riposarsi un po’, ma una nuova minaccia incombe. Una fonte magica nascosta nella giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo, ma potrebbe trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l’acqua viola. Ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato, quindi Luì e Sofì iniziano una lotta contro il tempo insieme all’aiutante di Pongo, la guida Serenino e Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi: dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana. Però non sanno che tra loro si nasconde un nemico inaspettato. Il film è disponibile dal 19 al 25 maggio con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Me contro Te Il Film – Missione Giungla.

Magic Mike – The Last Dance (Premiere)

Da vedere a maggio c’è Magic Mike – The last dance, terzo capitolo della saga che torna per qualche giorno grazie all’iniziativa Premiere. Mike (Channing Tatum) vuole tornare sul palco dopo una lunga pausa. L’ex ballerino ha perso tutti i suoi soldi a causa di un pessimo affare e ha lavorato come barista in diversi locali della Florida, ma ora sente il bisogno di tornare alla redditizia mansione che ha fatto di lui “Magic” Mike. Sperando di prendere parte all’ultimo show della sua carriera, si reca a Londra in compagnia di una donna ricca e altolocata, Maxandra Mendoza (Salma Hayek), che gli propone un’allettante offerta impossibile da rifiutare e una serie di appuntamenti già programmati. Quando Mike capisce cosa ha in mente la donna, si ritrova combattuto: la posta in gioco è molto alta, ma deve anche trovare e mettere su un nuovo gruppo di abili ballerini. Ce la farà? Potete scoprirlo dal 26 maggio al 1° giugno 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Magic Mike – The Last Dance.

Altri film da vedere su Infinity+ a maggio 2023

The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo – 1° maggio 2023

– 1° maggio 2023 Il grande Lebowski – 1° maggio 2023

– 1° maggio 2023 Hachiko – Il tuo migliore amico – 2 maggio 2023

– 2 maggio 2023 Dead man down: il sapore della vendetta – 3 maggio 2023

– 3 maggio 2023 Gold – La grande truffa – 4 maggio 2023

– 4 maggio 2023 Cast Away – 5 maggio 2023

– 5 maggio 2023 Salvate il soldato Ryan – 8 maggio 2023

– 8 maggio 2023 Vi presento i nostri – 9 maggio 2023

– 9 maggio 2023 The Bling Ring – 14 maggio 2023

– 14 maggio 2023 Uomini che odiano le donne – 15 maggio 2023

– 15 maggio 2023 La ragazza che giocava con il fuoco – 16 maggio 2023

– 16 maggio 2023 Gli sdraiati – 16 maggio 2023

– 16 maggio 2023 Flashdance – 16 maggio 2023

– 16 maggio 2023 La regina dei castelli di carta – 17 maggio 2023

– 17 maggio 2023 Compromessi sposi – 24 maggio 2023

– 24 maggio 2023 Terminator Genisys – 28 maggio 2023

– 28 maggio 2023 Il sacrificio del cervo sacro – 31 maggio 2023

Serie TV da vedere su Infinity+

Riverdale – stagione 6

Le novità Infinity+ di maggio 2023 lato serie TV includono il ritorno sulla piattaforma della sesta e penultima stagione di Riverdale, popolare serie TV basata sui personaggi degli Archie Comics. La serie è ambientata nell’omonima cittadina, situata sulla costa Est degli Stati Uniti, e vede protagonisti gli studenti di un liceo che, nella prima stagione, hanno dovuto affrontare la tragica morte di Jason Blossom, un loro compagno di studi apparentemente annegato. Le indagini coinvolgono piano piano tutti i protagonisti e le loro famiglie, lasciando intravedere alcuni segreti celati nelle vite di ognuno di loro e di una città che, nonostante l’apparente tranquillità, nasconde nell’ombra pericoli e oscure verità. Nella sesta stagione, dopo aver preso strade diverse, i ragazzi vengono ricongiunti nella vecchia cittadina. Disponibile dal 2 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Riverdale.

Batwoman – stagione 3

Le novità del mese includono la terza e ultima stagione di Batwoman, serie TV basata sull’omonimo personaggio DC Comics e ambientata nell’Arrowverse che vede protagonista Kate Kane (nella prima stagione) e il personaggio inedito Ryan Wilder. Nella terza stagione, Ryan Wilder (Javicia Leslie) lascia la libertà vigilata per indossare la tuta da pipistrello, portando avanti l’eredità di Batwoman per proteggere gli abitanti di Gotham. Mentre insieme al suo team si concentra sul ritrovamento della collezione di oggetti sequestrati ai più famigerati criminali della città, deve affrontare una notizia inaspettata proveniente da Alice. La serie si avvia alla conclusione dal 3 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Batwoman.

Young Sheldon – stagione 5

Da non perdere a maggio 2023 sulla piattaforma la quinta stagione di Young Sheldon, popolare sitcom spin-off di The Big Bang Theory che racconta l’infanzia di Sheldon Cooper, qui interpretato da Iain Armitage. Dopo aver conosciuto le gesta dell’iconico ed eccentrico personaggio, la serie permette di dare uno sguardo all’infanzia di Sheldon in Texas e alla sua famiglia, composta dai genitori George (Lance Barber) e Mary (Zoe Perry), dal fratello Georgie e dalla sorella Missy, con l’aggiunta della sua adorata “nonnina” Connie (Annie Potts). Una serie da non lasciarvi sfuggire se siete amanti del personaggio interpretato nella serie principale da Jim Parsons. Disponibile dall’8 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Young Sheldon.

The Goldbergs – stagione 10 (episodi 18-20)

Tra le novità Infinity+ di maggio 2023 prosegue la decima e ultima stagione di The Goldbergs, proposta quasi in contemporanea con la messa in onda americana. La popolare sit-com ambientata negli anni ’80 racconta le vicende di tre fratelli e della loro amorevole famiglia nella Pennsylvania dell’epoca, in un momento in cui non esistevano gli smartphone e le TV erano ancora enormi e ingombranti. La serie è creata e prodotta da Adam F. Goldberg, ed è in parte basata sulla sua infanzia. La decima stagione è la prima con la totale assenza del suo storico protagonista, Jeff Carlin, che ha interpretato il patriarca della famiglia Goldberg, ed è anche l’ultima, quindi preparatevi a salutare gli amati personaggi. Il 14 maggio sono in arrivo gli episodi 18, 19 e 20. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della decima stagione di The Goldbergs.

Legacies – stagione 4

Da vedere su Infinity+ a maggio c’è la quarta e ultima stagione di Legacies, serie TV fantasy spin-off di The Originals, a sua volta spin-off di The Vampire Diaries. La nuova stagione proseguirà e porterà alla conclusione il racconto incentrato sulle nuove generazioni di esseri soprannaturali della Salvatore School for the Young and Gifted di Mystic Falls. I protagonisti si ritroveranno faccia a faccia con le rispettive origini soprannaturali e si scontreranno con creature che mettono a rischio il futuro del mondo, mentre cercheranno di tenere sotto controllo i loro conflitti interiori. Ognuno dovrà compiere una importante scelta: diventare eroi o schierarsi con il nemico. La serie si conclude dal 15 maggio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Legacies.

Altre serie TV da guardare su Infinity+ a maggio 2023

Bob Hearts Abishola ( stagione 3 ) – 1° maggio 2023

( ) – 1° maggio 2023 DC’s Legends Tomorrow – 5 maggio 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a maggio 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di maggio da non perdere su altri servizi di streaming potete seguire il link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su Netflix