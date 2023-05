Giorno dopo giorno si avvicina sempre di più l’appuntamento con la WWDC 2023, l’annuale conferenza per gli sviluppatori di Apple che quest’anno avrà luogo a partire dal 5 giugno, giorno in cui si terrà il keynote principale nel quale il colosso di Cupertino svelerà al mondo le prossime novità delle nuove generazioni dei propri sistemi oprativi. Tra questi, watchOS 10 è probabilmente quello con maggiori sorprese in serbo per quanto concerne l’interfaccia utente la quale, stando al solito Mark Gurman di Bloomberg, si appresta ad accogliere alcune novità rilevanti al fine di dare una rinfrescata a un sistema operativo che, negli ultimi anni, è stato caratterizzato da un sostanziale immobilismo.

Ebbene, un nuovo report odierno del giornalista sembrerebbe confermare l’implementazione dei widget nella prossima generazione di watchOS aggiungendo alcuni preziosi dettagli sulle motivazioni dietro tale rinnovamento. Scopriamo insieme le ultime novità.

Aria di rinnovamento per watchOS 10, Gurman conferma l’arrivo dei widget

Come affermato da indiscrezioni precedenti, watchOS 10 dovrebbe accogliere un sistema di widget, elemento su cui Apple pare abbia intenzione di puntare forte; la notizia ci arriva dalla solita newsletter di Gurman, Power On, punto di riferimento nel panorama tecnologico per quanto riguarda indiscrezioni e analisi di tutto ciò che concerne le decisioni prese in quel di Cupertino.

Ebbene, il colosso sarebbe pronto introdurre un sistema di widget all’interno dell’interfaccia e renderlo un elemento centrale dell’esperienza utente del sistema operativo. Da un punto di vista grafico i widget dovrebbero riprendere appieno lo stile e il funzionamento di quelli già presenti su iOS e iPadOS, con una particolare attenzione rivolta alle raccolte di widget, l’opzione che permette di impilare vari widget uno sopra l’altro per poi scorrerli tramite dei semplici swipe.

La visione alla base di questa implementazione, spiega Gurman, sarebbe quella di offrire agli utenti la possibilità di “scorrere una serie di widget diversi, per il monitoraggio delle attività, il meteo, i titoli di borsa, gli appuntamenti del calendario e altro ancora, piuttosto che farlo tramite l’apertura dell’app dedicata”.

Un’aggiunta del genere permetterebbe, dunque, di avere accesso a piccole dose di informazioni dalle proprie app preferite senza dover mai lasciare il proprio quadrante in quanto, spiega il giornalista, le raccolte di widget verrebbero implementate come uno strato superiore sovrapposto ai quadranti stessi. Peraltro, lo sbarco dei widget sull’Apple Watch rappresenterebbe l’ennesimo elemento di coerenza tra i vari sistemi operativi dell’ecosistema Apple contribuendone a serrarne le maglie.

L’implementazione di un sistema di widget segnerebbe, in parte, la fine del paradigma delle applicazioni tanto caro ad iPhone ma che, su Apple Watch, non ha mai concretamente preso piede. Il colosso sembra essersi reso conto di come sullo smartwatch gli utenti prediligano informazioni rapide, concise e accessibili con pochi tocchi e i widget andrebbero a soddisfare pienamente questi requisiti.

Nell’ottica di rendere questi elementi centrali nell’esperienza utente di watchOS 10, l’azienda avrebbe, inoltre, intenzione di modificare il funzionamento della corona digitale affinché la sua pressione possa mostrare la schermata dedicata alle raccolte di widget.

La ventata di rinnovamento arriverà in un anno in cui, riferisce Gurman, gli Apple Watch non dovrebbero introdurre novità di rilievo dal punto di vista hardware lasciando dunque al software il compito di rinfrescare un sistema operativo che sembra essersi adagiato sugli allori.

Sarà interessante osservare in che modo Apple deciderà di integrare i widget in watchOS 10 e che impatto avranno sull’esperienza utente del prodotto. In attesa del 5 giugno, noi continueremo ad aggiornarvi qualora dovessero trapelare ulteriori indiscrezioni.

