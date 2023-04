Le vendite dei computer portatili Apple hanno subito un calo del 40% negli ultimi tempi, ma l’azienda di Cupertino sembra pronta a combattere questa tendenza lanciando una serie di aggiornamenti per i suoi dispositivi. Tra questi, spicca il primo MacBook Air con uno schermo più grande, che potrebbe rappresentare una svolta per la gamma di prodotti dell’azienda.

Rivelate le specifiche di Apple MacBook Air da 15 pollici

Informazioni emerse dai registri degli sviluppatori, che in passato hanno anticipato correttamente numerosi lanci di prodotti Apple, suggeriscono che il nuovo portatile sia in fase di sviluppo con il nome in codice “Mac 15,3“. Il dispositivo dovrebbe presentare una risoluzione del display simile a quella del MacBook Pro da 14 pollici, confermando così le voci che circolano dal 2021 riguardo a un MacBook Air con uno schermo da 15 pollici. A corroborare questa tesi, sembra che la produzione di pannelli di queste dimensioni sia aumentata negli ultimi mesi.

La versione più grande del MacBook Air del 2023, grazie al suo display da 15 pollici, dovrebbe avere una densità di pixel leggermente inferiore rispetto al MacBook Pro. Questa scelta sarebbe in linea con la strategia di Apple di differenziare i suoi portatili di fascia media da quelli di fascia alta. I dati degli sviluppatori indicano inoltre che il sistema operativo del nuovo MacBook Air sarà macOS 14, il che fa pensare a un possibile annuncio durante la WWDC 2023, l’evento in cui Apple presenterà le nuove funzionalità del prossimo aggiornamento del suo sistema operativo. Tuttavia, sembra che il nuovo MacBook Air del 2023 da 15 pollici non sarà dotato dell’atteso chip Apple M3. Nonostante le voci sull’interruzione della la produzione dei chip M2, il dispositivo sembrerebbe essere elencato con la stessa configurazione del MacBook Air M2 attualmente in commercio, che comprende un processore octa-core con quattro core di fascia alta e un processore grafico deca-core, abbinato a 8 GB di RAM.

La nuova generazione di chip M3, prodotta da TSMC con un innovativo processo produttivo a 3 nm, sarà invece utilizzata nella serie iPhone 15, oltre che, probabilmente, ai prossimi MacBook Air 13, MacBook Pro 13 di base e il sostituto desktop dell’iMac da 24 pollici. Versioni più avanzate dell’M3 di prossima generazione sarebbero destinate ai più potenti modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici nel 2024, con un possibile annuncio durante la WWDC di quell’anno.

Le implicazioni sul mercato di MacBook Air da 15 pollici

Mentre attendiamo con impazienza gli annunci ufficiali da parte di Apple, è interessante analizzare le possibili implicazioni di questi aggiornamenti per il mercato dei computer portatili e per i consumatori.

Con l’introduzione del nuovo MacBook Air da 15 pollici, Apple potrebbe attrarre una fascia di utenti che desidera un dispositivo con uno schermo più ampio e confortevole senza dover optare per un MacBook Pro, generalmente più costoso. Questa scelta strategica potrebbe contribuire a rilanciare la popolarità della linea MacBook Air, offrendo al contempo un’alternativa più accessibile rispetto ai modelli Pro per chi cerca un’esperienza di utilizzo superiore rispetto a quella offerta dai tradizionali laptop da 13 pollici. Allo stesso tempo, il rinnovamento della gamma di computer portatili Apple potrebbe avere un impatto significativo sull’ecosistema di accessori e periferiche compatibili con i dispositivi dell’azienda di Cupertino. Produttori di custodie, supporti, docking station e altri accessori dovranno adeguarsi alle nuove dimensioni e caratteristiche dei MacBook, offrendo soluzioni innovative e funzionali per i consumatori.

Insomma, Apple sembra intenzionata a rinnovare la sua offerta di computer portatili per risollevare le vendite e mantenere ben salda la propria posizione nel mercato dei portatili. Il lancio di un MacBook Air con uno schermo più grande rappresenterebbe un’importante novità per gli utenti e contribuirebbe a rafforzare il brand dell’azienda di Cupertino. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli e conferme ufficiali sulle caratteristiche e le tempistiche di rilascio dei nuovi dispositivi.

