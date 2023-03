Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di aprile 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad aprile 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix ad aprile 2023

Film in uscita su Netflix

Chupa (original)

Apriamo le novità Netflix di aprile 2023 da vedere con Chupa, film diretto da Jonás Cuarón che racconta l’avventura vissuta da Alex, un ragazzino tredicenne del Kansas che si reca in Messico per visitare alcuni parenti. Inizialmente a disagio perché per lui sono degli sconosciuti, Alex viene accolto calorosamente dal nonno Chava, ex campione di lotta libera, suo cugino Memo, con la passione per il wrestling, e sua cugina Luna, una ragazzina intraprendente a cui piace essere sempre alla moda. Un giorno, mentre cerca di ambientarsi, Alex fa un incontro sorprendente nel capanno della casa dei nonni: un cucciolo di chupacabra, una creatura leggendaria di cui aveva sentito parlare ma che tutti pensano non esista. Nonostante l’iniziale spavento, Alex adotta il cucciolo e lo chiama Chupa, sviluppando un forte legame con l’animale. Quando uno spietato scienziato scopre che è stato trovato un esemplare di questa creatura mitologica, inizia una caccia per catturarla e sfruttare i suoi poteri. Alex si vede costretto a scappare con Chupa per salvarlo, con la complicità dei suoi cuginetti Memo e Luna, che lo aiutano a proteggere e nascondere l’animale. Sarà l’inizio di una meravigliosa avventura che creerà legami forti e cambierà per sempre le loro vite. Disponibile dal 7 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Chupa.

The Last Kingdom: Sette re devono morire (original)

Da non perdere ad aprile The Last Kingdom: Sette re devono morire, film che segue l’ultima stagione della popolare serie TV The Last Kingdom. La guerra tra gli abitanti e gli invasori danesi ha imperversato sul territorio per un secolo. Ora che si è stabilita la pace, il paese è quasi unito e solo Uhtred di Bebbanburg, che governa la Northumbria, deve ancora consegnare le sue terre al trono. Quando re Edoardo muore la pace è però in pericolo: i suoi due potenziali eredi Aethelstan e Aelfweard si danno battaglia per rivendicare la corona. Uhtred viene a sapere che il suo ex pupillo e protetto Aethelstan combatterà e parte in sella per aiutarlo ad assicurarsi la vittoria, ma il giovane principe è caduto sotto un’influenza oscura e non è più il ragazzo che conosceva un tempo. Quando le azioni di Aethelstan minacciano la vita a cui è abituato, Uhtred deve decidere a chi giurare lealtà: al re o alla sua patria. Nel frattempo si avvicina una nuova minaccia: è arrivato il re guerriero danese Anlaf, che spera di seminare il caos e usare la discordia per i suoi scopi. Mentre Aethelstan con le sue azioni si procura nemici in tutte le isole britanniche, Anlaf riunisce gli oppositori del re in una grande alleanza che compromette il piano di unire l’Inghilterra. E quando l’alleanza gli chiede aiuto per realizzare i suoi progetti, Uhtred è costretto a fare una scelta tra le persone a cui tiene di più e il suo sogno di un regno unito. Disponibile in streaming dal 14 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Last Kingdom: Sette re devono morire.

Power Rangers: Una volta e per sempre (original)

Le novità Netflix di questo mese includono Power Rangers: Una volta e per sempre, speciale per il 30° anniversario ispirato al leggendario mantra del franchise. Trent’anni dopo che il saggio e potente Zordon ha formato i Power Rangers, la squadra si ritrova faccia a faccia con una minaccia conosciuta del passato. Così, nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno. Il nuovo film è disponibile dal 19 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Power Rangers: Una volta e per sempre.

Guida turistica per innamorarsi (original)

Gli amanti dei film romantici non possono perdersi Guida turistica per innamorarsi, nuovo film in arrivo ad aprile 2023. Dopo una separazione inaspettata, una dirigente del settore turistico (Rachael Leigh Cook) accetta l’incarico di recarsi sotto copertura in Vietnam per scoprire l’industria del turismo locale. Il suo percorso prende una piega avventurosa e romantica quando decide di modificare l’itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita (Scott Ly) per esplorare la vita e l’amore allontanandosi dal tragitto prestabilito. Disponibile in streaming dal 21 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Guida turistica per innamorarsi.

Altri film da vedere su Netflix ad aprile 2023

After 2 – 1° aprile 2023

– 1° aprile 2023 Weathering (original) – 1° aprile 2023

(original) – 1° aprile 2023 Il sacro male – 3 aprile 2023

– 3 aprile 2023 My name is Mo’Nique (speciale stand-up comedy, original) – 4 aprile 2023

(speciale stand-up comedy, original) – 4 aprile 2023 Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now (documentario, original) – 5 aprile 2023

(documentario, original) – 5 aprile 2023 Oh belinda (original) – 7 aprile 2023

(original) – 7 aprile 2023 Fenómenas – Indagini occulte (original) – 14 aprile 2023

(original) – 14 aprile 2023 L’appuntamento più lungo di sempre (original) – 18 aprile 2023

(original) – 18 aprile 2023 One more time (original) – 21 aprile 2023

(original) – 21 aprile 2023 La stretta del passato (original) – 21 aprile 2023

(original) – 21 aprile 2023 Il giorno sbagliato – 23 aprile 2023

– 23 aprile 2023 John Mulaney: Baby J (speciale stand-up comedy, original) – 25 aprile 2023

(speciale stand-up comedy, original) – 25 aprile 2023 The Matchmaker (original) – 27 aprile 2023

Serie TV da vedere su Netflix

War Sailor: La serie (original)

Le novità Netflix di aprile 2023 lato serie TV si aprono con War Sailor: La serie, basata sull’omonimo film norvegese. Vede protagonista Alfred Garnes, un marinaio della classe operaia con tre figli piccoli che allo scoppio della Seconda guerra mondiale lavora insieme all’amico d’infanzia Sigbjørn Kvalen (Wally) su una nave mercantile in mezzo all’Oceano Atlantico. Si ritrovano disarmati e in prima linea a combattere un conflitto a cui non hanno mai chiesto di partecipare e lottano per la sopravvivenza in una spirale di violenza e morte mentre da un momento all’altro i sottomarini tedeschi potrebbero attaccare le loro preziose navi. Nel frattempo la moglie Cecilia fa del suo meglio per sopravvivere da sola assieme ai tre figli senza sapere se riuscirà mai a rivedere il marito. Quando gli aerei britannici tentano di bombardare il bunker sottomarino tedesco a Bergen, colpiscono invece la scuola elementare di Laksevåg e alcune abitazioni di Nøstet, provocando centinaia di morti tra i civili. Alfred e Wally apprendono della notizia mentre si trovano in Canada e si chiedono se al loro ritorno ci sarà qualcuno ad aspettarli. Disponibile in streaming dal 2 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di War Sailor: La serie.

Lo scontro (original)

Da vedere questo mese Lo scontro, serie TV con Steven Yeun (Glenn in The Walking Dead) e Ali Wong che racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l’imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau. La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall’umorismo cupo e commovente. Disponibile in streaming dal 6 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lo scontro.

Transatlantic (original)

Ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee, Transatlantic è una nuova serie ambientata nella Marsiglia dei primi anni ’40. Un gruppo internazionale di giovani “supereroi” rischia la vita per aiutare più di 2000 profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Insieme ai loro protetti, occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia spazio a inaspettate collaborazioni e agli amori. Disponibile dal 7 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Transatlantic.

Florida Man (original)

Proseguiamo con le serie TV da vedere questo mese su Netflix con Florida Man, che racconta la storia di un ex poliziotto in difficoltà costretto a tornare in Florida. Mike Valentine (Edgar Ramírez) riceve l’incarico di trovare la fidanzata in fuga di un criminale di Philadelphia, ma quello che doveva essere un compito semplice diventa un viaggio che coinvolge segreti familiari e un inutile tentativo di fare la cosa giusta in una situazione del tutto sbagliata. Una serie che costituisce una folle odissea in un luogo pieno di loschi individui. Disponibile in streaming dal 13 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Florida Man.

La diplomatica (original)

Da non perdere ad aprile La diplomatica, nuova serie TV originale ideata dalla showrunner Debora Cahn (Homeland – Caccia alla spia) che vede protagonista Kate Wyler (Keri Russell), una nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. La donna avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell). Una serie politica contemporanea ad alta tensione sul superamento dei limiti e la sofferenza nelle relazioni a lungo termine tra Paesi e persone. Disponibile in streaming dal 20 aprile 2023.

L’estate in cui imparammo a volare – stagione 2, parte 2 (original)

In arrivo questo mese anche la seconda parte della seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare, serie TV con protagoniste Katherine Heigl e Sarah Chalke. In questa stagione si scopre cosa ha causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le “amiche del cuore per sempre”. Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq, mentre Tully resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la sua carriera. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy. Negli anni ’80 vediamo Kate e Johnny che all’inizio della loro storia d’amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano, mentre Tully fa carriera e si scontra con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Quest’ultimo potrebbe rivelarsi la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare. Negli anni ’70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà della scuola superiore, sanno bene di aver bisogno l’una dell’altra. Gli ultimi sette episodi vanno a chiudere la serie: non ci sarà una terza stagione. Disponibile dal 27 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare.

Sweet Tooth – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di aprile 2023 con la seconda stagione di Sweet Tooth, serie TV fantasy basata sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire. All’incalzare di una nuova ondata dell’Afflizione, Gus (Christian Convery) e un gruppo di compagni ibridi sono prigionieri del generale Abbot (Neil Sandilands) e degli Ultimi uomini. Nel tentativo di consolidare il proprio potere cercando una cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del medico prigioniero Aditya Singh, che vuole disperatamente salvare la moglie infetta. Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottore e inizia un’angosciante esplorazione delle sue origini e del ruolo della madre Birdie negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Intanto, fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si uniscono per liberare gli ibridi, ma la loro alleanza sarà messa alla prova quando emergono alcuni segreti. Quando le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia d’adozione si ritrovano in rotta di collisione con Abbot e le forze malvagie che vogliono annientarli una volta per tutte. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione. La seconda è disponibile dal 27 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Sweet Tooth.

Altre serie TV da vedere su Netflix

JoJo’s Bizarre Adventures: Diamond is Unbreakable (anime) – 1° aprile 2023

(anime) – 1° aprile 2023 Sorellanza (original) – 7 aprile 2023

(original) – 7 aprile 2023 Ossessione (original) – 13 aprile 2023

(original) – 13 aprile 2023 Queenmaker (original) – 14 aprile 2023

(original) – 14 aprile 2023 Al passo con i Kardashian (reality show, stagione 13) – 15 aprile 2023

(reality show, stagione 13) – 15 aprile 2023 Come diventare ricchi (docuserie original) – 18 aprile 2023

(docuserie original) – 18 aprile 2023 The Marked Heart ( stagione 2 , original) – 19 aprile 2023

( , original) – 19 aprile 2023 L’impero degli scimpanzé (docuserie original) – 19 aprile 2023

(docuserie original) – 19 aprile 2023 Indian Matchmaking (reality show, stagione 3, original)

(reality show, stagione 3, original) Benvenuti a Eden ( stagione 2 , original) – 21 aprile 2023

( , original) – 21 aprile 2023 El amor después del amor: vita e musica di Fito Páez (original) – 26 aprile 2023

(original) – 26 aprile 2023 The Goldin Touch: i re dei memorabilia (reality show, original) – 28 aprile 2023

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad aprile 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

