Le novità Infinity+ di aprile 2023 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo terzo mese dell’anno diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ ad aprile 2023 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a aprile 2023

Film in uscita su Infinity+

Magic Mike – The Last Dance (Premiere)

Partiamo subito forte con le novità Infinity+ di aprile 2023 perché arriva Magic Mike – The last dance, terzo capitolo della saga che vede Mike (Channing Tatum) tornare sul palco dopo una lunga pausa. L’ex ballerino ha perso tutti i suoi soldi a causa di un pessimo affare e ha lavorato come barista in diversi locali della Florida, ma ora sente il bisogno di tornare alla redditizia mansione che ha fatto di lui “Magic” Mike. Sperando di prendere parte all’ultimo show della sua carriera, Mike si reca a Londra in compagnia di una donna ricca e altolocata, Maxandra Mendoza (Salma Hayek), che gli propone un’allettante offerta impossibile da rifiutare e una serie di appuntamenti già programmati. Quando Mike capisce cosa ha in mente la donna, si ritrova combattuto: la posta in gioco è molto alta, ma deve anche trovare e mettere su un nuovo gruppo di abili ballerini. Ce la farà? Potete scoprirlo dal 7 al 13 aprile 2023 grazie all’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Magic Mike – The Last Dance.

Scooby-Doo! contro i Gul (Premiere)

Cambiamo completamente genere perché questo mese tra i film da vedere c’è Scooby-Doo! contro i Gul (Trick or Treat, Scooby-Doo! il titolo originale), nuovo capitolo d’animazione con protagonista il popolare cagnolone fifone. Dopo aver catturato Coco Diablo, la costumista di famigerati criminali mascherati, la gang si ritrova senza misteri da risolvere, ma la pace non è destinata a durare a lungo. Dei doppelgänger fantasma identici a loro iniziano a portare scompiglio a Coolsville: i ragazzi pensano che ci sia lo zampino di Coco, e quest’ultima collabora con loro per provare a venire a capo del mistero. Come andrà a finire? Il nuovo film d’animazione è disponibile con l’iniziativa Premiere dal 14 al 20 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scooby-Doo! contro i Gul.

Don’t worry darling (Premiere)

Sempre con Premiere, torna anche questo mese Don’t Worry Darling, film diretto da Olivia Wilde ambientato negli anni ’50 che racconta la storia di Alice (Florence Pugh), una casalinga sposata con Jack (Harry Styles), che vive insieme a quest’ultimo in una comunità sperimentale, isolata e utopica. Nella comunità vige il concetto di ottimismo sociale, tipico del decennio e portato avanti dallo stesso amministratore delegato Frank (Chris Pine). Gli uomini trascorrono le loro giornate nel quartier generale del Victory Project, un progetto top-secret dedicato allo sviluppo di materiali innovativi, mentre le donne passano il tempo godendosi gli agi e il lusso della comunità. Ogni bisogno dei residenti viene prontamente soddisfatto dall’azienda: l’unica cosa chiesta in cambio è l’impegno lavorativo e la discrezione sul progetto. Quando Alice inizia a chiedersi cosa faccia il marito e a quale scopo, si insinua il sospetto che possa avere dei segreti con lei: si renderà conto che sotto il velo apparentemente perfetto si nascondono cose terribili. Sarà pronta a perdere tutto pur di conoscere la verità? Potete scoprirlo dal 21 al 27 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Don’t Worry Darling.

Mummie – A spasso nel tempo (Premiere)

Torniamo all’animazione con Mummie – A spasso nel tempo, film diretto da Juan Jesús García Galocha che racconta le avventure di alcune mummie che vivono nella Città dei morti viventi, una città sotterranea segreta “rimasta” all’Antico Egitto. Quando il Faraone annuncia a sua figlia Nefer che è giunto il momento di convolare a nozze, la ragazza non sembra affatto entusiasta, soprattutto considerando che a decidere chi sarà il suo futuro marito sarà la mitica Araba Fenice e che Nefer sarà costretta ad accettare chiunque venga scelto. Il fiammeggiante uccello sceglie l’auriga Thut come futuro marito della principessa. Al giovane viene quindi affidato l’anello nuziale in attesa delle nozze, al patto che non lo perda mai. In caso contrario sarà costretto a pagare una dura pena: gli verrà tagliata la lingua e gli saranno cavati gli occhi. Thut nasconde l’anello, ma l’ambizioso archeologo Lord Carnaby, facendo degli scavi, lo trova e lo porta con sé in Inghilterra. Quando il giovane auriga si accorge che l’anello non c’è più, si mette sulle sue tracce ed è costretto a un viaggio in superficie verso il mondo dei viventi. Ad accompagnarlo la sua futura consorte, suo fratello minore e il loro il cucciolo di coccodrillo domestico. Il gruppo si ritroverà nell’odierna Londra e cercherà di capire dove Lord Carnaby abbia nascosto l’anello nuziale. Disponibile dal 28 aprile al 4 maggio 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mummie – A spasso nel tempo.

Una notte da dottore

Tra le novità Infinity+ di aprile 2023 anche Una notte da dottore, commedia con Diego Abatantuono e Frank Matano. Racconta la storia di Pierfrancesco Mai, scorbutico e cinico medico 65enne che lavora come guardia notturna nonostante gli acciacchi dell’età. Una notte l’uomo ha un incidente e investe il rider Mario (Frank Matano), che fortunatamente ne esce illeso, al contrario della sua bicicletta, con cui consegna il cibo a domicilio. L’incidente riaccende la sua sciatalgia, e Pierfrancesco si vede impossibilitato a mettersi alla guida. A causa di questo imprevisto, i due potrebbero perdere entrambi il posto di lavoro, ma al dottore viene una brillante idea: il rider dovrà fingersi medico e fare le visite al posto suo, mentre Pierfrancesco lo guiderà a distanza con un auricolare. L’auto medica, invece, può tornare utile come mezzo per fare anche le consegne. Questo piano che appare infallibile porterà i due a vivere diverse disavventure notturne, ma insegnerà loro anche quanto è importante fare affidamento l’uno sull’altro, affinché tutto riesca per il meglio. In arrivo ad aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una notte da dottore.

Giochi di potere

Da non perdere questo mese sulla piattaforma il film Giochi di potere, thriller con Theo James e Ben Kingsley che narra la storia di Michael, un giovane idealista che ottiene il lavoro dei suoi sogni come coordinatore del programma “Oil for Food”. A volte però i sogni nascondono una cruda e sconfortante realtà. Michael si ritrova in un Iraq che, nell’atmosfera già tesa del dopoguerra, è assediato da agenti del governo e da paesi avidi di potere attratti come squali dalle riserve di petrolio. Cercherà risposte nell’unica persona di cui è convinto di potersi fidare, Pasha (Ben Kingsley), suo capo ed esperto diplomatico. Quanto più inizia a scoprire i dettagli, più comincerà ad affacciarsi il sospetto che si tratti di una cospirazione ad alti livelli. L’unica via di uscita sarà quella di denunciare tutto, mettendo a rischio la sua vita, la carriera del suo mentore e la vita della donna curda di cui è innamorato. In arrivo ad aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Giochi di potere.

Moschettieri del Re – La penultima missione

Le novità Infinity+ da vedere ad aprile 2023 includono Moschettieri del Re – La penultima missione, divertente commedia diretta da Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Margherita Buy. I celebri personaggi creati da Alexandre Dumas, ossia D’Artagnan, Athos, Aramis e Porthos, sono oggi un allevatore di bestiame sgrammaticato, un lussurioso castellano, un frate indebitato e un locandiere ubriacone. Un po’ attempati, cinici e disillusi, ma sempre abilissimi con spade e moschetti, vengono richiamati all’avventura dopo oltre vent’anni dalla Regina Anna (Margherita Buy) per salvare la Francia dalle trame ordite dal perfido Cardinale Mazzarino (Alessandro Haber) con la sua cospiratrice Milady (Giulia Bevilacqua). Affiancati nelle loro gesta dall’inscalfibile Servo muto, e da un’esuberante Ancella (Matilde Gioli), i quattro combatteranno per la libertà dei perseguitati Ugonotti e per la salvezza del giovanissimo e dissoluto Luigi XIV. Muovendosi al confine tra eroico e prosaico, i nostri si spingeranno fino a Suppergiù, provando a portare a termine un’altra incredibile missione. In arrivo ad aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Moschettieri del Re – La penultima missione.

Altri film da vedere su Infinity+ ad aprile 2023

After 2

Con tutto il cuore

Il giorno sbagliato

Il premio

Serie TV da vedere su Infinity+

The Goldbergs – stagione 10

Tra le novità Infinity+ di aprile 2023 per quanto riguarda le serie TV c’è la decima e ultima stagione di The Goldbergs, proposta in contemporanea con la messa in onda americana. La popolare sit-com ambientata negli anni ’80 racconta le vicende di tre fratelli e della loro amorevole famiglia nella Pennsylvania dell’epoca, in un momento in cui non esistevano gli smartphone e le TV erano ancora enormi e ingombranti. La serie è creata e prodotta da Adam F. Goldberg, ed è in parte basata sulla sua infanzia. La decima stagione è la prima con la totale assenza del suo storico protagonista, Jeff Carlin, che ha interpretato il patriarca della famiglia Goldberg, ed è anche l’ultima, quindi preparatevi a salutare gli amati personaggi. In arrivo ad aprile 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della decima stagione di The Goldbergs.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ ad aprile 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di aprile da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su Netflix