Quali sono le novità da vedere ad aprile 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand ad aprile 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Il padre della sposa – Matrimonio a Miami

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di aprile 2023 con Il padre della sposa – Matrimonio a Miami, remake del popolare film del 1991 con Steve Martin (a sua volta remake del classico degli anni ’50). Un padre, Billy (Andy Garcia), si ritrova a dover fare i conti con l’imminente matrimonio della figlia maggiore, Sofia (Adria Arjona). Quando la ragazza fa una sorpresa ai suoi genitori presentandosi nella loro casa di Miami con un anello al dito, la madre Ingrid (Gloria Estefan) e il padre Billy reagiscono in maniera piuttosto diversa: la prima è entusiasta della notizia, cosa che non si può di certo dire dell’altro genitore. Oltre a questa sorpresa, però, Sofia ne ha un’altra in serbo per la sua famiglia: la presentazione ufficiale del suo fidanzato Adan (Diego Boneta). La serie di rivelazioni di Sofia non solo perplime Billy, ma impedisce a lui e sua moglie di dire cosa bolle in pentola: i due, infatti, hanno intenzione di porre fine al loro matrimonio. Per non dare ulteriori preoccupazioni alla figlia, decidono di fingere di essere una coppia felice e innamorata e comunicarle la notizia più in là. A peggiorare la situazione è l’arrivo del padre di Adan, Hernan (Pedro Damián), che è intenzionato a far prevalere le sue idee e le sue tradizioni sul matrimonio e finisce per scontrarsi con l’orgoglio di Billy, dando inizio a una sorta di competizione. Disponibile dal 2 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il padre della sposa – Matrimonio a Miami.

Smile

Cambiamo genere con un altro film da non perdere questo mese, Smile, horror psicologico diretto da Parker Finn, al suo debutto da regista, e basato sul corto del 2020 di quest’ultimo (Laura Hasn’t Slept). Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente, la dottoressa Rose Cotter (Sosie Bacon) viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che sta prendendo il sopravvento nella sua vita, sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire a una nuova e agghiacciante realtà. Disponibile dal 6 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Smile.

La ragazza della palude

Proseguiamo con le novità da vedere su NOW e Sky ad aprile con La ragazza della palude, film diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones che racconta la storia di una bambina abbandonata che è cresciuta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla “ragazza della palude” hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente, ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all’interno della palude. Disponibile dal 7 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La ragazza della palude.

The Portable Door (original)

In arrivo questo mese anche The Portable Door, film originale diretto da Jeffrey Walker con Christoph Waltz e Sam Neill tratto dall’omonimo libro di Tom Holt. Racconta la storia di due tirocinanti, Paul Carpenter (Patrick Gibson) e Sophie Pettingel (Sophie Wilde), che iniziano a lavorare nella stessa azienda di Londra, la misteriosa J.W. Wells & Co, dove i datori di lavoro non sono affatto convenzionali: i due si renderanno presto conto della cosa. Humphrey Wells, amministratore delegato dell’azienda, e il manager Dennis Tanner, hanno infatti intenzione di sconvolgere il mondo della magia, applicando le strategie aziendali contemporanee alle antiche pratiche magiche. Sarà così che Paul e Sophie scopriranno quali sono le reali occupazioni della grande società per cui hanno iniziato a lavorare. Disponibile dall’8 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Portable Door.

Ticket to Paradise

Tra i film da guardare ad aprile 2023 c’è Ticket to Paradise, commedia sentimentale ambientata a Bali che racconta la storia di una coppia divorziata composta da David (George Clooney) e Georgia (Julia Roberts). I due hanno intenzione di mandare all’aria a qualsiasi costo il matrimonio della figlia, per impedirle di commettere lo stesso errore che fecero loro sposandosi 25 anni prima. Riusciranno nel loro intento, mentre aleggia il pericolo che questo riavvicinamento possa far riaccendere la scintilla nella coppia? Potete scoprirlo dal 9 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ticket to Paradise.

Diabolik – Ginko all’attacco!

Le novità NOW e Sky On Demand del mese includono Diabolik – Ginko all’attacco, sequel del film del 2021 diretto da Antonio e Marco Manetti. Segue ancora una volta il ladro e genio del crimine Diabolik, stavolta interpretato da Giacomo Gianniotti, e la sua amata complice Eva Kant (Miriam Leone) in una nuova avventura, mentre l’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea) non smette di stargli alle calcagna, deciso ad arrestarli. Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto per un nuovo colpo, ma non sanno che dietro si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita, Eva decide di vendicarsi, proponendo all’ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l’arrivo di Altea (Monica Bellucci), duchessa di Vallenberg ed eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma. Disponibile dal 10 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Diabolik – Ginko all’attacco!.

L’ombra di Stalin

Da vedere ad aprile anche L’ombra di Stalin (titolo originale: Mr. Jones), film con Vanessa Kirby, James Norton e Peter Sarsgaard ispirato alle vicende del giornalista gallese Gareth Jones. La pellicola è stata selezionata fra quelle in concorso nella 69a edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino. Un giovane e ambizioso giornalista gallese che si è guadagnato la notorietà per essere stato il primo giornalista straniero a intervistare Hitler, è alla ricerca della sua prossima grande storia. Decide allora di recarsi a Mosca con l’obiettivo di ottenere un’intervista con Stalin, ma una volta sul posto incontra Ada Brooks, una giornalista britannica che gli rivela come la storia del regime sia del tutto diversa da quella che trapela. Apprendendo della carestia indotta dal governo, Gareth riesce a eludere le autorità e si reca clandestinamente in Ucraina, dove è testimone di una delle più grandi atrocità della storia: milioni di persone vengono lasciate morire di fame per rivendere il grano all’estero e finanziare con i ricavi l’impero sovietico. Ritornato in patria, Gareth pubblica un articolo in cui rivela gli orrori a cui ha assistito ma le sue denunce vengono presto smentite dai colleghi occidentali di stanza a Mosca, costretti dalle pressioni esercitate dal Cremlino. Disponibile dal 16 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’ombra di Stalin.

Operation Fortune (original)

Un altro film originale tra le novità di questo mese: Operation Fortune. Diretto da Guy Ritchie, racconta la storia di un agente dell’MI6 (Jason Statham), reclutato da un’associazione mondiale di controspionaggio per cercare di sventare la vendita di una nuova arma letale, che minaccia di sovvertire l’ordine del pianeta. Affiancato contro i suoi desideri da un esperto in high-tech della CIA, parte per una missione in giro per il mondo per infiltrarsi nella cerchia di un trafficante d’armi miliardario. Nel cast anche Aubrey Plaza, Hugh Grant, Josh Hartnett e Cary Elwes. Disponibile dal 17 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Operation Fortune.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2023

I migliori giorni – 3 aprile 2023

– 3 aprile 2023 La leggenda del Green – 5 aprile 2023

– 5 aprile 2023 Collection – Il debito – 12 aprile 2023

– 12 aprile 2023 Ragazzaccio – 14 aprile 2023

– 14 aprile 2023 Flee (documentario) – 17 aprile 2023

(documentario) – 17 aprile 2023 Casablanca Beats – 19 aprile 2023

– 19 aprile 2023 J.T. Leroy – 21 aprile 2023

– 21 aprile 2023 Anastasia – 22 aprile 2023

– 22 aprile 2023 Belle & Sebastien – Next generation – 23 aprile 2023

– 23 aprile 2023 Il colibrì – 24 aprile 2023

– 24 aprile 2023 Tutti amano Jeanne – 25 aprile 2023

– 25 aprile 2023 Bayou Caviar – Il prezzo da pagare – 28 aprile 2023

– 28 aprile 2023 The North Sea – 30 aprile 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo Hitchcock (dal 1° al 5 aprile 2023), Checco Zalone (dal 6 al 10 aprile 2023), Leonardo DiCaprio (dall’11 al 14 aprile 2023), Sergio Leone (dal 15 al 21 aprile 2023), Bourne (dal 22 al 28 aprile 2023) e Arma Letale (dal 29 aprile).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Cucine da incubo – stagione 9 (original)

Parte questo mese la nuova stagione di Cucine da incubo, popolare show che porta Antonino Cannavacciuolo a girare l’Italia per andare in soccorso di ristoranti che hanno bisogno di sensibili miglioramenti. Nella nona stagione lo chef si recherà a Casalbeltrame (Novara), Grottaferrata (Roma), Misilmeri (Palermo), Cologno Monzese (Milano), Colle Val d’Elsa (Siena), Bogliasco (Genova) e Porto Cesareo (Lecce) per aiutare diverse attività in difficoltà, partendo dal ristorante a conduzione familiare ‘L Civel, che rischia di chiudere per una diatriba che si divide tra i fornelli e le mura di casa che coinvolge Giovanna e le figlie, mentre il papà Paolo sembra non voler prendere posizione. La nuova stagione è disponibile dal 2 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della nona stagione di Cucine da incubo.

Succession – stagione 4, finale

La novità NOW e Sky On Demand probabilmente più attesa di aprile 2023 è la quarta e ultima stagione di Succession, pluripremiata serie TV targata HBO (48 nomination e 13 premi vinti agli Emmy) e creata da Jesse Armstrong. Gli ultimi 10 episodi mostrano la resa dei conti tra Logan e la sua progenie, partendo proprio dal finale della terza stagione (SPOILER), con la rivelazione che Tom aveva avuto la meglio sulla moglie Shiv. Ha informato Logan che tre dei suoi figli stavano progettando di ammutinarsi, e la rivelazione ha permesso allo stesso Logan di prepararsi per rovinare i piani dei traditori. Nella nuova stagione i Roy verranno attirati sui monti norvegesi da Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), un genio della tecnologia fondatore di GoJo e interessato a una fusione con Waystar Royco. La prospettiva di una cessione provoca angoscia e divisione familiare tra i Roy, e ne conseguono nuove lotte per il potere mentre la famiglia fa i conti con un futuro in cui il suo peso viene fortemente ridotto. Disponibile dal 3 aprile 2023 in versione originale sottotitolata e dal 10 aprile in versione doppiata, con un episodio a settimana. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione di Succession.

Amore (e guai) a Parigi

Tra le serie TV da vedere questo mese c’è anche Amore (e guai) a Parigi, una serie comica e romantica francese che racconta la vita di Jules, una dona che vive a Parigi alle prese con l’amore e i cambiamenti. Jules, 36 anni, conduce una vita piuttosto normale tra amici, famiglia e lavoro: la sera del matrimonio della sorella riceve un messaggio da parte di un uomo affascinante, con una bellissima proposta di matrimonio. C’è solo un problema: il telefono non è il suo. La donna inizia una caccia all’uomo misterioso, e una volta scovato tramite i social, si innamora subito e decide di presentarsi all’appuntamento senza restituire il telefono. La nuova serie è disponibile dal 9 aprile 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Amore (e guai) a Parigi (v.o.).

La giustiziera senza nome – miniserie

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand da non perdere ad aprile con La giustiziera senza nome, miniserie western al femminile con Kate Bosworth nei panni di un’assassina sicura di sé che insegue la sua personale e apparentemente inspiegabile giustizia. Mentre prosegue nella sua lista degli omicidi, si scopre cosa spinge questa donna prosciugata nell’anima a una tale violenza. Disponibile dal 14 aprile 2023.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

I misteri di Whitstable Pearl ( stagione 2 ) – 11 aprile 2023

( ) – 11 aprile 2023 NCIS: Hawai’i – 17 aprile 2023

– 17 aprile 2023 Killing Eve ( stagione 2 ) – 18 aprile 2023

( ) – 18 aprile 2023 Delitti in paradiso (stagione 11) – 23 aprile 2023

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2023. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q per non perderti tutte le novità del mese.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su NOW e Sky On Demand: la nostra selezione