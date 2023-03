Cosa vedere tra le novità Disney+ di aprile 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da quasi tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad aprile 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ ad aprile 2023

Film in uscita su Disney Plus

Quasi a modo (original)

Le novità si aprono con il film originale Quasi a modo, un’insolita commedia che va a rielaborare in modo umoristico il gobbo di Notre Dame, noto anche come Quasimodo (il titolo è un gioco di parole). La pellicola è targata Searchlight Pictures ed è stata realizzata dallo stesso team creativo dietro Super Trooper e Festa della birra. Racconta la storia di uno sfortunato gobbo in cerca dell’amore che si ritrova nel mezzo di una faida tra il Papa e il Re di Francia. Disponibile in streaming dal 20 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Quasi a modo.

Peter Pan & Wendy (original)

Tra le novità Disney+ di aprile 2023 più attese c’è sicuramente Peter Pan & Wendy, nuovo film originale diretto da David Lowery e versione live action dell’amato classico Disney del 1953, ispirato al romanzo di James Matthew Barrie. Racconta le origini e la storia di Wendy Darling (Ever Anderson), una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan (Alexander Molony), un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai fratelli e alla fatina Trilli, la ragazza viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola che non c’è, dove incontra il malvagio pirata Capitan Uncino (Jude Law) e intraprende un’emozionante e pericolosa avventura che cambierà per sempre la sua vita. Il film è disponibile in streaming dal 28 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Peter Pan & Wendy.

Serie TV da vedere su Disney+

The Good Mothers (original)

Le novità Disney+ di aprile 2023 lato serie TV si aprono con The Good Mothers, serie originale italiana basata su una storia vera. Ripercorre le vicende di Denise (figlia di Lea Garofalo), Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘ndrangheta, bisogna puntare alle donne, anche se la strategia comporta grandi rischi, dal momento che la ‘ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. La nuova serie segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia. Disponibile in streaming dal 5 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Good Mothers.

Faccia a faccia con Papa Francesco (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma Faccia a faccia con Papa Francesco, uno speciale originale spagnolo che propone conversazioni schiette e sincere tra una delle persone più influenti del mondo e dieci giovani adulti di lingua spagnola tra i 20 e i 25 anni che sollevano domande e preoccupazioni su vari argomenti, tra cui femminismo, ruolo delle donne nella Chiesa, aborto, perdita della fede, crisi migratoria, diritti LGBTQIA+, abusi all’interno della Chiesa, razzismo e salute mentale. L’incontro tra il Santo Padre e i dieci giovani adulti si è svolto nel luglio 2022 al Pigneto, uno dei quartieri più eclettici di Roma. Il Papa parla senza riserve e il risultato è una conversazione intensa e dinamica, fondata su empatia, curiosità, rispetto e apprendimento reciproco. Disponibile in streaming dal 5 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Faccia a faccia con Papa Francesco.

Crossover (original)

Tratta dal romanzo bestseller di Kwame Alexander, Crossover è una nuova serie originale che racconta la storia di due gemelli fenomeni del basket delle scuole medie. Jordan “J.B” (Amir O’Neil) e Josh “Filthy” Bell (Jalyn Hall) faticano a crescere, a separarsi e ad applicare le regole del padre allenatore, sia dentro sia fuori dal campo. Attraverso la sua narrazione, la versione adulta di Josh racconta la sua storia di crescita e quella del fratello, mentre il padre, ex giocatore professionista, si adatta alla vita post-carriera e la madre insegue i suoi sogni. Tutti gli episodi debuttano sulla piattaforma dal 5 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Crossover.

Le piccole cose della vita (original)

Tra le serie TV da vedere ad aprile c’è Le piccole cose della vita, basata sul bestseller di Cheryl Strayed. Racconta la storia di Clare (Kathryn Hahn), una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una popolare rubrica di consigli, e che paradossalmente sta vedendo la sua vita andare a rotoli: il suo matrimonio con Danny arranca, la figlia adolescente Re la allontana e la sua carriera di scrittrice, un tempo promettente, è ormai inesistente. Quando una vecchia amica scrittrice le chiede di sostituirla nella rubrica di consigli Dear Sugar, lei pensa di non avere il diritto di dare consigli a nessuno, ma dopo aver assunto a malincuore il ruolo, la sua vita si dipana in un complesso tessuto di ricordi, esplorando i suoi momenti più importanti dall’infanzia a oggi e scavando nella bellezza, nelle difficoltà e nell’umorismo delle sue ferite non rimarginate. Attraverso la rubrica, Clare crea un vero e proprio balsamo per i suoi lettori e per sé stessa, per dimostrare che non siamo irrecuperabili e che le nostre storie possono in definitiva salvarci. Disponibile dal 7 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le piccole cose della vita.

Rennervations (original)

Le novità Disney+ includono Rennervations, docuserie originale di e con Jeremy Renner composta da quattro episodi. Vede il popolare attore reimmaginare veicoli dismessi e ricostruirli per trasformarli in creazioni straordinarie al servizio delle comunità di tutto il mondo. In suo aiuto diverse guest star, come Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor e Sebastián Yatra. La serie, girata prima del terribile incidente di gennaio che gli è quasi costato la vita, nasce dalla passione di Jeremy per l’acquisto e la ricostruzione di grandi veicoli: l’uomo viaggerà in tutto il mondo, trasformando ad esempio un autobus da turismo in uno studio musicale, un camion per le consegne in un impianto mobile per il trattamento delle acque e un autobus urbano in una scuola di danza mobile. Disponibile in streaming dal 12 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rennervations.

Will Trent

Da vedere ad aprile anche Will Trent, serie TV basata sui romanzi di Karin Slaughter con protagonista l’omonimo agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (GBI). Will Trent (Ramón Rodríguez) è stato abbandonato alla nascita e ha vissuto un’infanzia difficile nel sovraffollato sistema di affidamento di Atlanta, passando da una famiglia all’altra. Nonostante la dislessia si è affermato fino a diventare un agente speciale del GBI ed è determinato a usare il suo punto di vista unico per assicurarsi che nessuno venga abbandonato come lui: questo ha portato l’uomo a vantare la più alta percentuale di casi risolti del GBI. Disponibile in streaming dal 12 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Will Trent.

How I Met Your Father – stagione 2 (original)

Tra le novità Disney+ di aprile spicca la prima parte della seconda stagione di How I Met Your Father, spin-off della popolarissima serie How I Met Your Mother. In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: la storia riporta lo spettatore al 2021, quando insieme al suo affiatato gruppo di amici, Sophie sta cercando di capire chi è, cosa vuole dalla vita e come innamorarsi nell’epoca delle app di incontri e delle possibilità senza limiti. Il cast principale è composto da Hilary Duff, Francia Raisa Almendárez, Christopher Lowell, Tom Ainsley, Suraj Sharma e Tien Tran. La prima parte della seconda stagione è disponibile in streaming dal 19 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di How I Met Your Father.

I segreti degli elefanti

Per festeggiare la Giornata della Terra del 22 aprile arriva su Disney+ una nuova serie di documentari National Geographic in quattro parti, I segreti degli elefanti. Prodotta da James Cameron e narrata nella versione originale da Natalie Portman, la serie viaggia per il mondo, dalle savane dell’Africa ai paesaggi urbani dell’Asia, per scoprire il pensiero strategico, le emozioni complesse e il linguaggio sofisticato degli elefanti. Con la partecipazione della famosa esploratrice ed esperta di elefanti Paula Kahumbu. Disponibile in streaming dal 22 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di I segreti degli elefanti.

Altre serie TV da vedere su Disney+

The Resident ( stagione 6, parte 2 ) – 5 aprile 2023

( ) – 5 aprile 2023 Arrested Development ( stagioni 1-3 ) – 5 aprile 2023

( ) – 5 aprile 2023 9-1-1 Lone Star ( stagione 4 ) – 12 aprile 2023

( ) – 12 aprile 2023 Sam – Una vita da Sassone (original) – 26 aprile 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad aprile 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sul link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

Leggi anche: I 10 migliori film su Disney+, la nostra selezione