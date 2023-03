Apple sembra sempre più intenzionata a rinnovare molti dei propri prodotti tramite l’introduzione di pannelli OLED. Finora, le indiscrezioni ci hanno raccontato dei lavori in corso per l’implementazione di questi pannelli all’interno delle linee Pro di iPad e MacBook.

Un nuovo rapporto di The Elec lascia intendere che presto potremmo assistere al debutto anche di un MacBook Air OLED, con pannello realizzato da Samsung.

Anche un MacBook Air OLED nei cantieri Apple

Ad oggi, gli unici dispositivi Apple dotati di un pannello OLED sono gli iPhone (della serie numerata) e gli Apple Watch ma, già da tempo, si vocifera insistentemente dei lavori in corso per introdurre questa tecnologia all’interno di altri dispositivi, sugli iPad e sui MacBook in primis.

Le ultime indiscrezioni riportate dalla testata sudcoreana The Elec, cercano di fare chiarezza sui fornitori a cui si affiderà il colosso di Cupertino per i display di questi “nuovi” dispositivi.

LG Display sta attualmente sviluppando dei pannelli OLED per entrambi i modelli che costituiranno la gamma iPad Pro di prossima generazione (con diagonali da 11 e 13 pollici) ma potrebbe non avere una capacità di produzione tale da potersi occupare anche dei pannelli destinati ad altri dispositivi della mela morsicata.

Per questo motivo, pare che Apple si sia rivolta a Samsung per la realizzazione del pannello OLED che verrà implementato nel futuro MacBook Air OLED: si tratta di un pannello da 13,3 pollici, attualmente in fase di sviluppo da parte di Samsung Display.

Sembra, inoltre, che il colosso sudcoreano stia sviluppando anche un pannello OLED da 11 pollici per un futuro (e non ben precisato) modello di iPad il cui lancio sarebbe pianificato per il prossimo anno: che sia la volta anche di iPad Air con display OLED?

È presto per dirlo, anche perché potrebbe testimoniare la volontà di Apple di cautelarsi nel caso in cui LG non riuscisse a produrre un numero di pannelli sufficienti per i prossimi iPad Pro OLED da 11 pollici.

Quando arriverà il MacBook Air OLED?

Apple ha in programma di introdurre sul mercato i nuovi dispositivi in quest’ordine: iPad Pro OLED, MacBook Pro OLED e MacBook Air OLED.

Non vi sono certezze su quando potrebbe essere rilasciato il MacBook Air OLED ma, secondo The Elec, potrebbero essere necessari circa due anni per lo sviluppo completo del prodotto; in precedenza, l’analista Ross Young della DSCC aveva affermato di attendersi il dispositivo non prima del 2024.

La testata sudcoreana suggerisce, inoltre, che il pannello OLED da 13,3 pollici destinato al MacBook Air OLED è effettivamente anche un test per la produzione di massa di pannelli OLED per i futuri modelli di MacBook Pro 13 OLED.

Tornando al futuro prossimo (nel breve termine), siamo in attesa di conoscere la nuova generazione di MacBook Air dotata dell’inedito chip Apple Silicon M3 (prodotto a 3 nm): parliamo di nuova generazione (e non di singolo modello) perché sembra ormai certo l’arrivo del modello da 15 pollici ad affiancare il modello da 13 pollici; i due MacBook potrebbero arrivare prima del previsto.

iPad Air OLED: sì ma… anche no

Facendo un passo indietro alla domanda che ci facevamo su iPad Air OLED, ci sono un paio di cose da dire. In primo luogo, si ritiene che Apple stesse inizialmente pensando a Samsung Display per la fornitura di un pannello OLED da 10,86 pollici, utile per l’implementazione in un futuro modello di iPad Air.

Probabilmente, nei piani originari della mela morsicata, iPad Air OLED sarebbe stato il primo dell’intera gamma a godere di questa tecnologia di display; come sappiamo, tuttavia, il progetto venne scartato a causa dei problemi di prezzo e alla volontà di volere ampliare la forbice di differenze tra iPad Air e ‌iPad Pro‌.

Di conseguenza, pare sempre più difficile assistere (almeno nel medio termine) al lancio di un iPad Air OLED; dovremo accontentarci, almeno inizialmente, degli iPad Pro OLED: se le previsioni che parlano di un’importante impennata nei prezzi di listino si rivelassero veritiere, non sarebbe poi una grave perdita.

