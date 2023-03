Diverse indiscrezioni negli ultimi tempi vogliono Apple dotare di display OLED i futuri iPad in arrivo nel 2024, di recente abbiamo visto come sembri che l’azienda debba pagare più della concorrenza per queste componenti, a causa delle specifiche tecniche richieste.

Ora nuove voci provenienti dalla Corea non solo confermano quanto precedentemente trapelato, ma azzardano anche i prezzi di vendita dei dispositivi in questione; sedetevi, perché non vi piaceranno.

I futuri iPad Pro con display OLED potrebbero costare fino all’80% in più dei modelli attuali

Stando a quanto riportato dalla testata coreana The Elec, sembra che Apple stia già valutando i prezzi di vendita dei futuri iPad Pro dotati di display OLED, secondo le stime attuali i prezzi di partenza dei dispositivi potrebbero essere di 1.500 dollari e 1.800 dollari rispettivamente per le versioni da 11 pollici e 13 pollici.

Qualora queste cifre risultassero corrette, si tratterebbe di un rincaro dell’80% per il dispositivo da 11 pollici rispetto all’attuale iPad Pro della stessa taglia con display LED Liquid Retina, mentre il prezzo della versione da 13 pollici salirebbe più del 60% rispetto al modello equivalente della generazione attuale.

Volendo essere pignoli, qualora questi prezzi fossero confermati, sarebbero addirittura più alti di alcuni MacBook attualmente in commercio, come il MacBook Air da 13,6 pollici con chip M2 o il MacBook Pro da 13 pollici con chip M2.

Il vertiginoso aumento sarebbe giustificato internamente dai costi derivanti dal passaggio alla tecnologia OLED, ma bisognerà vedere come reagirà il mercato; se Apple è infatti uno dei pochi brand a potersi permettere un aumento di questo tipo, forte di una schiera di fedelissimi utenti disposti a sborsare qualsiasi cifra per un nuovo prodotto della mela, dall’altro bisogna considerare che gli iPad non hanno lo stesso ritmo di sostituzione degli iPhone, si tratta infatti di dispositivi che solitamente vengono mantenuti per più tempo dagli utenti prima di acquistare un nuovo modello.

Quanto riportato in apertura dunque potrebbe influire pesantemente sui prezzi di vendita finali, tanto che sembra che il colosso di Cupertino sia tuttora in trattativa con fornitori quali Samsung e LG Display per stabilire i prezzi delle forniture delle componenti; bisogna però considerare non solo che tali pannelli sono ancora in via di sviluppo, facendo sì che non sia possibile stabilirne il prezzo per il momento, ma anche che l’intera faccenda suscita preoccupazioni tra i fornitori di pannelli Samsung, LG e BOE.

Gli elevati costi per produrre i pannelli OLED destinati ai futuri iPad infatti, potrebbero andare ad intaccare in maniera notevole tanto i profitti quanto gli investimenti delle catene di produzione; secondo precedenti indiscrezioni Samsung avrebbe già investito in linee di produzione OLED di ottava generazione, teoricamente in grado di produrre pannelli a basso costo, ma tali linee sono già state assegnate ai futuri MacBook OLED di Apple che dovrebbero debuttare nel 2024, motivo per cui la produzione delle componenti per gli iPad Pro potrebbe influire negativamente sulla catena produttiva e, conseguentemente, sul prezzo finale di vendita.

