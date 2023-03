Come da previsioni, Apple ha annunciato oggi un nuovo colore per iPhone 14 e iPhone 14 Plus. La colorazione inedita è un giallo già presente sullo store di Apple, ma non ancora preordinabile, né previsto per i modelli più pregiati iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, almeno per ora.

Il nuovo colore di iPhone 14 e 14 Plus

Quindi, a disposizione degli utenti, oltre ai soliti blu, viola, mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED, c’è una quinta colorazione, un giallo chiaro chiaro piuttosto brillante, che non manca di offrire varie sfumature soprattutto nella cornice del telefono.

Era dal 2019 che Apple non presentava un iPhone giallo, quando una tinta simile andava a colorare iPhone 11, sulla falsariga del modello precedente iPhone XR. Dunque, se l’anno scorso per iPhone 13 e 13 Pro il nuovo colore che si aggiungeva alla tavolozza era il verde alpino, quest’anno torna il giallo, tuttavia riservato ai modelli più economici, iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che sarà possibile acquistare in preordine a breve sullo store di Apple.

Questa nuova opzione di colore arriverà a momenti anche su Amazon, ma in tutti i casi sarà preordinabile dalle ore 14:00 di venerdì 10 marzo con disponibilità effettiva da martedì 14. I Prezzi? Si parte da 1.029 euro per iPhone 14 e da 1.179 euro per iPhone 14 Plus, con la possibilità di beneficiare delle opzioni di permuta.

Nuovi colori per custodie e cinturini

Assieme al nuovo giallo, Apple ha annunciato inoltre l’arrivo di quattro nuovi colori per le custodie in silicone di iPhone 14 e iPhone 14 Plus: giallo canarino, oliva, blu cielo e iris (una sorta di viola).

Da segnalare anche i nuovi colori primaverili dei cinturini di Apple Watch della serie Solo Loop, Solo Loop intrecciato, Cinturino Sport e Hermès Simple Tour Casaque: verde germoglio, giallo canarino, viola nebbia, oliva e altri che trovate elencati qui.

SOS emergenze via satellite in arrivo in Italia

In occasione del lancio di questa nuova colorazione di iPhone 14 e iPhone 14 Plus, Apple ha anche annunciato il prossimo arrivo in Italia del sistema di emergenze con connettività satellitare, finora disponibile oltreoceano e solo in alcuni paesi europei.

Gli SOS di emergenza via satellite sono una delle novità che ha contraddistinto i nuovi iPhone 14, una novità che sarà disponibile anche in Italia entro la fine del mese, anche nei seguenti altri Paesi Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo (oltre agli altri in cui la funzione è già attiva da mesi: Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e negli Stati Uniti).

Per chi non lo sapesse, si tratta di una funzione che consente all’utente di inviare un messaggio ai soccorsi anche in assenza di una copertura di rete cellulare o Wi-Fi, grazie a un chip apposito che consente di agganciarsi alla rete satellitare. È utile ad esempio in combinazione alla funzione Rilevamento incidenti, facendo sì che in determinati scenari l’iPhone possa comunicare automaticamente con i soccorsi inviando le informazioni utili per un pronto intervento.

SOS emergenze via satellite ha un costo, ma sarà incluso gratuitamente per due anni dalla data di attivazione di un nuovo iPhone 14.

