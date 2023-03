La primavera si avvicina e il team di Apple potrebbe avere in programma il lancio di una nuova colorazione di iPhone 14 dedicata a questa bella stagione.

Stando alle indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, infatti, il colosso di Cupertino si starebbe preparando a lanciare una nuova variante cromatica per iPhone 14 e iPhone 14 Plus: stiamo parlando della colorazione chiamata “Canary Yellow“.

Una nuova possibilità di scelta per iPhone 14

Al momento non vi sono garanzie che il nome ufficiale sarà effettivamente “Canary Yellow”, in quanto il team di Apple potrebbe decidere di cambiarlo prima del suo lancio.

Chi segue più da vicino le vicende del colosso di Cupertino non sarà stupito dalla possibilità del lancio di una nuova colorazione per il melafonino, in quanto il produttore già in passato ha sfruttato tale soluzione per dare un’accelerata alle vendite e provare a riaccendere l’entusiasmo per i suoi device.

Ovviamente, eccezion fatta per la colorazione, questa nuova versione di iPhone 14 e iPhone 14 Plus non presenterà differenze rispetto a quella già lanciata per quanto riguarda la dotazione tecnica.

Ricordiamo quindi le caratteristiche:

Dimensioni e peso: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm e 172 g (14) 160,8 x 78,1 x 7,8 mm e 203 g (14 Plus)

Materiali: Vetro “Ceramic Shield” per anteriore e posteriore, Alluminio per il frame laterale

Display: Super Retina XDR OLED 6,1 pollici con risoluzione 2.532 x 1.170 pixel e 460 ppi di densità 6,7 pollici con risoluzione 2.778 x 1.284 pixel e 458 ppi di densità Luminosità massima di 800 nit Luminosità di picco di 1.200 nit (con HDR attivato) HDR 10, Dolby Vision, True Tone, Gamma cromatica P3

SoC: Apple A15 Bionic (5 nm) con CPU hexa-core, GPU penta-core e Neural Engine a 16-core

Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

Spazio di archiviazione: 128 GB, 256 GB o 512 GB

Fotocamera posteriore doppia con flash LED dual tone: Sensore principale da 12 MP (f/1.5) con pixel da 1,9 micrometri, dual pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.4) con angolo di visione a 120° Possibilità di registrare video in 4K a 24, 25, 30 o 60 fps Zoom ottico 2x, zoom digitale fino a 5x

Fotocamera anteriore: TrueDepth da 12 MP (f/1.9)

Audio: speaker stereo

Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3, GPS, NFC, Lightning (USB 2.0)

Metodo di sblocco: Face ID

Sicurezza: SOS Emergenze, Rilevamento incidenti

Certificazione: IP68 (fino a 6 metri per 30 minuti)

Autonomia: Fino a 20 ore in riproduzione video, 16 ore in streaming video o 80 ore in riproduzione audio (14) Fino a 26 ore in riproduzione video, 20 ore in streaming video o 100 ore in riproduzione audio (14 Plus)

Ricarica della batteria Ricarica rapida cablata tramite porta Lightning (50% in 30 minuti con alimentatore da 20 W o superiore) Ricarica wireless tramite MagSafe (a 15 W) o tramite Qi (a 7,5 W)



Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Cupertino.