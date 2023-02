Già da alcuni mesi sappiamo che Sonos sta preparando la nuova gamma di speaker intelligenti Sonos Era composta dai modelli Era 300 ed Era 100, prossimi al debutto.

Grazie ai colleghi di The Verge veniamo a conoscenza di nuove informazioni sul conto dei due speaker, tra immagini, dettagli e possibili prezzi di vendita; vediamo, dunque, con quali armi andranno a sfidare gli smart speaker dei colossi del settore come Amazon, Apple e Google.

Sonor sta per annunciare la nuova gamma “Era”

Stando a quanto riportato dai colleghi di The Verge, informati da fonti che hanno familiarità con i piani di Sonos, azienda statunitense di elettronica di consumo che produce sistemi di altoparlanti attivi e componenti hi-fi wireless, e sulle sue tabelle di marcia relative al rilascio di nuovi prodotti, l’azienda sta ora finalizzando gli ultimi dettagli prima di lanciare sul mercato i due nuovi smart speaker che inaugureranno la gamma Era.

I due dispositivi di cui vi parliamo sono Sonos Era 300, che dovrebbe concentrarsi su funzionalità come l’audio spaziale, e Sonos Era 100, che dovrebbe piazzarsi alla base della gamma di smart speaker non portatili dell’azienda.

Ci sono, però, alcuni aspetti da considerare: il primo riguarda la disputa legale in corso tra Sonos e Google, motivo per cui Google Assistant potrebbe essere rimosso dagli speaker intelligenti targati Sonos; di conseguenza, gli speaker offriranno il supporto agli assistenti vocali Sonos Voice Control e Amazon Alexa, capaci di lavorare contemporaneamente.

Il secondo riguarda proprio l’audio spaziale del modello più prestante, perché appare improbabile che le decine di migliaia di brani in Dolby Atmos di Apple Music siano a disposizione degli utenti sin dal lancio (pare che Sonos non abbia ancora raggiunto un accordo con Apple per riprodurre la libreria Dolby Atmos di Apple Music su un singolo Era 300, funzionalità attualmente esclusiva per gli HomePod).

I punti in comune tra i due speaker

La parola d’ordine per i nuovi Sonos Era 300 ed Era 100 sembra essere flessibilità, in questo caso d’uso: entrambi possono contare sul Bluetooth e sull’ingresso fisico (anche se latita il jack audio da 3,5 mm ed è una porta USB-C a farne le veci), punto di forza rispetto agli HomePod di Apple e ai Nest Audio di Google che non hanno nessun input cablato e sostanziale pareggio rispetto agli Echo di Amazon (che però hanno un’entrata AUX classica tramite jack audio da 3,5 mm).

Dal punto di vista della connettività, entrambi gli speaker includeranno Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e supporto ad AirPlay 2. L’azienda, poi, dovrebbe vendere separatamente un adattatore per sfruttare l’ingresso USB-C al pari di una porta AUX e un “adattatore combinato” che consentirà di collegare gli speaker alla rete domestica tramite cavo LAN (porta Ethernet).

Un’altra miglioria comune ai due speaker rispetto alle precedenti soluzioni della gamma Sonos si potrà riscontrare nella barra dei controlli del volume, riprogettate per essere più facile da utilizzare e per trasmettere un migliore feedback all’utente.

Oltre ai controlli standard, Sonos Era 300 ed Era 100 presenteranno un nuovo pulsante che consente di disattivare temporaneamente l’audio dei microfoni integrati; sarà presente anche un interruttore fisico, sul retro di ciascuno dei due, che servirà per scollegare completamente l’alimentazione ai microfoni.

Sonos Era 300

Passando più nello specifico sul modello più prestante, ovvero Sonos Era 300, scopriamo che il design trapelato qualche tempo fa ha trovato riscontro nelle immagini stampa (che potete ammirare nella seguente galleria). Dal punto di vista dimensionale, lo speaker andrà a collocarsi tra il Sonos One e il Sonos Five

Sonos Era 300, come anticipato, è progettato per far fruire agli utenti contenuti in audio spaziale e supporta al Dolby Atmos, producendo un suono coinvolgente e avvolgente grazie ai sei driver che spingono il suono in avanti, sui due lati e in alto. Sfruttato in accoppiata con altri dispositivi dell’azienda e posizionati dietro l’ascoltatore (come mostrato nell’immagine di copertina), una coppia di Era 300 può offrire un suono surround coinvolgente.

Sonos Era 100

Il prossimo Sonos Era 100 si configurerà come un dispositivo decisamente più versatile del Sonos One, rispetto al quale può contare sulla riproduzione audio tramite Bluetooth e tramite l’ingresso USB-C. Come si può evincere da una delle due immagini della seguente galleria, lo speaker (in questo caso due speaker in combinata) potrà funzionare con fonti esterne come un giradischi.

A differenza del fratello maggiore, Era 100 non è predisposto per l’audio spaziale e non includerà driver che sparano il suono verso l’alto; è meglio pensarlo, ancora una volta, come una evoluzione di Sonos One, con forme più rotonde, invece che come un Era 300 in miniatura. L’azienda ha aggiunto un secondo tweeter al nuovo speaker, per garantire all’utente un suono stereo reale, e ha ampliato il mid-woofer affinché la risposta dei bassi risuòlti più corposa.

Coi nuovi speaker, debutterà il Trueplay su Android

Grazie ai due nuovi speaker della gamma Era, per la prima volta, Sonos porterà il supporto della tecnologia di ottimizzazione Trueplay sugli smartphone Android.

La tecnologia, attualmente, è disponibile solo su iOS e iPadOS (tranne per coloro che eseguono le versioni in anteprima dei sistemi operativi della mela morsicata) e presto sarà implementata anche sui dispositivi del robottino verde.

A differenza di quanto succede con iPhone e iPad, che manterranno la “sintonizzazione avanzata come esclusiva, saranno gli speaker stessi a eseguire l’analisi della stanza e ottimizzare il suono, sfruttando i microfoni integrati.

Sonos punta su sostenibilità, riparabilità e risparmio energetico

Un altro punto su cui si starebbe concentrando Sonos nella realizzazione dei nuovi Era 300 ed Era 100 è la volontà di evidenziare i progressi compiuti verso un design sostenibile: entrambi gli smart speaker saranno dotati di un numero maggiore di viti e di meno colla, rendendo più semplice lo smontaggio e facilitando la riparazione nel caso in cui fosse necessario sostituire qualche componente interno.

Anche lato consumi i due speaker dovrebbero ridurre il loro impatto in maniera sostanziosa: a tal proposito, sembra che entrambi necessitino di meno di 2 W quando sono inattivi e che includono una nuova modalità di sospensione più efficiente.

Disponibilità e possibili prezzi dei nuovi speaker Sonos Era

Stando a quanto riportato, nuovi smart speaker Sonos Era 300 ed Era 100 arriveranno, in contemporanea, alla fine del mese di marzo, almeno negli Stati Uniti; non sappiamo se verranno importati in Italia da subito.

Per quanto concerne i prezzi, Sonos Era 300 dovrebbe porsi un gradino sotto al Sonos Five, dispositivo di punta dell’azienda e avere un prezzo di listino di circa 450 dollari (contro i 649 euro richiesti per il Five, e non è assurdo pensare che presto potrebbe arrivare un Era 500 a sostituirlo).

Sonos Era 100, invece, dovrebbe andare a rimpiazzare il Sonos One e dovrebbe costare circa 250 dollari, prezzo leggermente più salato dei 219 dollari (che diventano 229 euro in Italia) richiesti per il modello precedente.

Non dovremo attendere molto prima di conoscere ufficialmente questi nuovi smart speaker e scoprire se avranno tutte le carte in regola per lanciare il guanto di sfida agli altri colossi del settore; anche perché Sonos vorrebbe chiaramente giocare nel ruolo di leader tra i produttori di smart speaker.

In conclusione, sembra che la gamma Era sia solo il primo punto nella to-do list di Sonos per il 2023: l’azienda ha dichiarato che lancerà un dispositivo in una nuova categoria di prodotto entro la fine dell’anno.

Potrebbero interessarti anche: Migliori speaker bluetooth di questo mese: ecco i nostri consigli