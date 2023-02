A 3 giorni dal rilascio degli aggiornamenti minori per tutti i suoi sistemi operativi, e in concomitanza con l’arrivo delle nuove beta di iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3 e compagnia, Apple rivela le statistiche relative all’adozione di iOS 16 e iPadOS 16.

È la prima volta che Apple condivide queste informazioni dal momento del rilascio, informazioni che ci tornano utili per fare un resoconto sull’utilizzo reale delle versioni più recenti dei sistemi operativi di iPhone e iPad. Una sintesi veloce? Bene iOS 16, un po’ meno iPadOS 16 se li paragoniamo alle versioni precedenti. Per tutti i dettagli, seguiteci.

A che punto siamo con l’adozione di iOS 16 e iPadOS 16?

I numeri in questione provengono dal portale di Apple riservato agli sviluppatori, che presenta i seguenti dati aggiornati al 14 febbraio 2023, come al solito a dir poco notevoli se paragonati ad Android.

Partiamo da iPhone. Apple dichiara che l’81% dei telefoni rilasciati negli ultimi 4 anni utilizza iOS 16, il 15% la versione precedente, e il restante 4% le varianti più datate. Allargando invece il discorso a tutti gli iPhone, la questione si fa ancora più imbarazzante (per il robottino verde): il 72% degli iPhone in commercio utilizzano iOS 16, il 20% iOS 15 e solo l’8% le precedenti versioni.

Per quanto riguarda invece il mondo iPad la situazione è meno eclatante. Restringendo il cerchio ai tablet della Mela introdotti nel corso degli ultimi 4 anni usano iPadOS 16 il 53%, il 39% iPadOS 15 e l’8% le versioni più datate. Prendendo in considerazione tutti gli iPad la percentuale di adozione di iPadOS 16 scende, ma di pochissimo: 50%. iPadOS 15 è invece in uso sul 37%, mentre le varianti precedenti sono attive sul 13% degli tablet di Casa Cupertino.

Numeri importanti, dunque, che testimoniano quanto Apple in tema aggiornamenti sia davvero difficile da battere e riesca a promettere ai clienti e ai loro dispositivi un supporto software costante a garanzia di longevità.

Comunque, rispetto allo scorso anno, Apple ha condiviso questi dati relativi all’adozione delle più recenti versioni software per iPhone e iPad con un mese di ritardo. Ciò detto, iOS 15 a gennaio 2022 era presente sul 72% degli iPhone introdotti negli ultimi 4 anni precedenti, numeri decisamente inferiori rispetto all’81% di iOS 16, benché relativi a un mese dopo. La situazione era perfino peggiore guardando all’adozione generale di iOS 15 su tutti gli iPhone, indipendentemente dal periodo in cui sono stati rilasciati: 63% di iOS 15 contro il 72% di iOS 16.

Discorso opposto invece per quanto riguarda iPadOS 15, che un anno fa contava numeri più elevati, nonostante sia necessario precisare anche qui che la versione seguente Apple l’ha rilasciata circa un mese più tardi. Un anno fa iPadOS 15 superava di 7 punti percentuali i numeri di iPadOS 16 relativi agli iPad rilasciati nei 4 anni precedenti, di un solo punto a livello generale.

