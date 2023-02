È ormai passata una decina di giorni dal rilascio in forma stabile di iOS 16.3 e tutti gli altri aggiornamenti intermedi dei sistemi operativi targati Apple.

Nei prossimi giorni dovrebbe partire il nuovo ciclo di sviluppo intermedio che culminerà, più avanti, con il rilascio in forma stabile di iOS 16.4, iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 e macOS 13.3 Ventura, atteso tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera; prima, però, sembra che possa esserci spazio per almeno una versione intermedia di iOS, con il colosso di Cupertino che pare essere al lavoro su iOS 16.3.1, un aggiornamento minore.

Apple sarebbe al lavoro sullo sviluppo di iOS 16.3.1

Stando a quanto riportato dai colleghi del portale specializzato MacRumors, Apple starebbe preparando l’aggiornamento minore ad iOS 16.3.1 per tutti gli iPhone supportati. Si tratterebbe di un aggiornamento mirato a correggere bug presenti, migliorare la stabilità di sistema e introdurre nuove patch di sicurezza.

Niente nuove funzionalità, invece, perché quelle arriveranno con iOS 16.4 (atteso intorno alla fine di marzo), aggiornamento che dovrebbe risultare piuttosto consistente; sulla carta, le funzionalità annunciate da Apple ma mai rilasciate sul proprio sistema operativo mobile sono tante ma non è detto che, effettivamente, arrivino con il prossimo feature update di iOS 16 (alcune potrebbero arrivare addirittura con iOS 17 che verrà presentato alla WWDC 2023, all’inizio del mese di giugno).

Tra le funzionalità sopracitate, rientrano Apple Pay Later (acquisti tramite finanziamento con Apple Pay), i conti di risparmio Apple Card per Daily Cash (probabile esclusiva per gli Stati Uniti), le notifiche push Web tramite Safari e tanto altro.

Le prove dei lavori in corso per iOS 16.3.1

Come prova dei lavori in corso su questo nuovo aggiornamento intermedio, i colleghi di MacRumors tirano in ballo i registri di analisi del proprio sito Web; sembra che, in questa settimana, abbiano ricevuto “visite” da utenti in possesso di un iPhone aggiornato proprio a iOS 16.3.1.

Gli stessi registri, continua MacRumors, avevano in precedenza individuato i lavori in corso per altri aggiornamenti minori, nello specifico iOS 16.0.3 e iOS 16.1.1 tra i più recenti, dimostrandosi un indicatore affidabile verso l’individuazione delle prossime versioni intermedie dei software targati Apple.

Nei registri, sono state individuate anche passaggi di dispositivi con a bordo iOS 16.4 e iOS 17, versioni dei sistemi operativi ancora relegate ai test interni eseguiti direttamente dai dipendenti del colosso di Cupertino.

In conclusione, è possibile ipotizzare che l’aggiornamento ad iOS 16.3.1 possa arrivare su tutti gli iPhone compatibili (da iPhone 8 in poi) in qualche momento già nel corso del mese di febbraio. L’attesa per iOS 16.4, invece, prosegue. Sulle nostre pagine seguiremo la vicenda e vi informeremo sui prossimi sviluppi.

Potrebbero interessarti anche: Fotocamera a periscopio solo sugli “Ultra” anche con iPhone 16, secondo Kuo e Nuovi dettagli su iOS 17 svelano alcuni segreti dei prossimi iPhone 15