A pochi giorni di distanza dai costi di produzione di Google Pixel 7 Pro (qui la nostra recensione), gli analisti di Counterpoint hanno condiviso le cifre relative al modello più costoso prodotto dalla Casa di Cupertino.

E sì, a loro dire produrre iPhone 14 Pro Max costa ad Apple poco più del suo predecessore, circa il 3,7%, decisamente meno rispetto a quanto prospettato alcuni mesi fa da Nikkei Asia, che ipotizzava numeri decisamente più elevati con una cifra per il modello più costoso superiore a 500 dollari.

iPhone 14 Pro Max costa ad Apple poco più di iPhone 13 Pro Max

Secondo quanto emerso la spesa per produrre il modello da 128 GB di iPhone 14 Pro Max si aggira sui 464 dollari, circa il 3,4% in più rispetto a iPhone 13 Pro Max.

Ciò che ha pesato di più è stata la nuova fotocamera posteriore da 48 megapixel, il nuovo display compatibile con la funzione Always-On e il chip A16 Bionic, che da solo sarebbe costato ad Apple 11 dollari in più rispetto al predecessore. Oltre a quest’ultimo, si segnalano anche gli aumenti dei costi per produrre i componenti progettati da Apple e non da fornitori terzi, come quelli legati all’audio, alla connettività, al PMIC (i circuiti integrati di gestione dell’alimentazione) e al controllo touch.

L’analisi di Counterpoint sottolinea tuttavia anche dei punti che avrebbero contribuito a contenere i costi di iPhone 14 Pro Max maggiormente. Sono diminuiti ad esempio i costi dei componenti cellulari, riduzione che la fonte spiega sia dipesa in particolare dall’aumento della popolarità della tecnologia 5G.

Ecco il prospetto stimato che confronta il modello più recente con iPhone 13 Pro Max.

E a noi cosa è cambiato? Lo sappiamo già, un aumento dei prezzi importante, dipeso da tanti altri fattori slegati ai costi di produzione citati (che restano presunti). Per inciso, questi sono i prezzi di listino italiani dei due modelli a confronto; si va dai 200 ai 270 euro in più a seconda delle versioni:

iPhone 14 Pro Max (128 GB) costa 1489 euro – 1.289 euro iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max (256 GB) costa 1619 euro – 1.409 euro iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max (512 GB) costa 1879 euro – 1.639 euro iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max (1 TB) costa 2139 euro – 1.869 euro iPhone 13 Pro Max

In ogni caso, in termini di costi di produzione siamo decisamente lontani dalla crescita stimata intorno al 20% che dicevamo, nonostante bisogna ribadire al solito che Apple non dichiara nulla ufficialmente, nemmeno i margini di profitto relativi. Ragion per cui è d’obbligo prendere con le pinze le informazioni qui riportate. Comunque, maggiori informazioni in merito le trovate nell’analisi citata disponibile qui.

