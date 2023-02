Sony PlayStation VR2 si avvicina a passo svelto al lancio ufficiale e lo fa senza particolare timidezza: il produttore giapponese ha da poco condiviso un video unboxing ufficiale del nuovo visore per la realtà virtuale firmato PlayStation, mostrandone ogni dettaglio insieme al contenuto della confezione di vendita.

A guidarci nel tour virtuale del nuovo visore di Sony prossimo all’approdo sul mercato è Kei Yoneyama, Global Product Strategy & Management del produttore, che mostra ogni singolo dettaglio estetico del dispositivo e non solo. La cura di Sony, infatti, investe persino la confezione di vendita, che riduce al minimo l’utilizzo di plastica, sfrutta materiali ecosostenibili e vede la scatola decorata con i simboli iconici di PlayStation.

Quanto al PlayStation VR2, ogni particolare del visore si guadagna un primo piano e la dirigente non manca di spiegare dettagliatamente come utilizzare manopole e tasti vari per regolare il dispositivo — inclusa la distanza tra le lenti — in base alle dimensioni della testa dell’utente: il tutto è pensato per rendere le regolazioni agevoli mentre il visore viene indossato. Non mancano poi un microfono di sistema, un tasto funzione che permette — tra le altre cose — di sfruttare la funzione See Through — e delle cuffie in-ear incluse (l’utente può comunque decidere di usare le proprie). Passando ai controller destro e sinistro, viene segnalata l’assenza dei classici tasti direzionali, con conseguente necessità di affidarsi alle levette; ciascun controller presenta un comodo laccetto da indossare al polso per evitare cadute accidentali qualora l’utente perdesse la presa.

Per tutti i dettagli, vi lasciamo alla visione del video unboxing completo di Sony PlayStation VR2. In questa sede ci preme ricordarvi che il visore verrà lanciato ufficialmente il 22 febbraio anche in Italia, con diversi titoli già annunciati ma anche proiezioni di vendita riviste al ribasso.

