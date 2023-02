Per spingere gli utenti PlayStation 4 a passare a PlayStation 5, a settembre 2020 Sony annunciò PS Plus Collection che include un’interessante selezione di videogiochi PS4 fruibili gratuitamente dagli abbonati PS Plus su PS5. Ora il colosso nipponico ha deciso che i tempi sono maturi per porre fine a questa iniziativa.

Sony ha inoltre rilasciato i suoi dati finanziari più recenti che per quanto riguarda PlayStation 5 sono stati particolarmente positivi.

Sony chiuderà PS Plus Collection il 9 maggio

Con l’annuncio dei nuovi giochi aggiunti a PS Plus a febbraio, ieri Sony ha colto l’occasione per comunicare che dal 9 maggio la PlayStation Plus Collection non sarà più offerta.

La società spiega che coloro che non ha ancora riscattato i giochi in questa raccolta potrà farlo fino al 9 maggio e continuare ad accedere a tali titoli gratuitamente anche dopo questa data fintanto che sarà abbonato a PlayStation Plus.

La notizia sorprende, poiché meno di un anno fa Sony affermò che non avrebbe chiuso PlayStation Plus Collection.

Sony PS5 stabilisce nuovi record di vendite

Secondo quanto riportato da WinFuture, da ottobre a dicembre 2022 la divisione giochi di Sony è stata in grado di vendere un totale di 7,1 milioni di unità PlayStation 5, registrando un massiccio aumento dell’82% rispetto ai 3,9 milioni di unità vendute nello stesso periodo dell’anno precedente.

In soli tre mesi le vendite complessive di PS5 sono aumentate di oltre un terzo e hanno portato anche a un grosso beneficio a tutta la divisione giochi le cui vendite sono cresciute di circa il 53%.

Le vendite di software sono aumentate del 30%, i servizi di rete sono aumentati del 20% e ulteriori fonti di entrate come PSVR e le vendite di software su altre piattaforme sono aumentate del 73%.

Questo incremento delle vendite di PS5 è in linea con la fine della carenza di console recentemente annunciata da Sony, invece PlayStation VR2 non promette bene, poiché Sony avrebbe dimezzato le proiezioni di vendita.

