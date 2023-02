Torniamo ad occuparci degli iPhone 15, la gamma di smartphone che Apple presenterà alla fine dell’estate 2023, e in particolar modo del modello di punta iPhone 15 Pro Max, ancora una volta al centro delle indiscrezioni che ci svelano nuovi dettagli sul display di cui sarà dotato.

Intanto, nonostante le ultime voci riguardanti il possibile modello Ultra (che andrebbe a collocarsi un gradino sopra rispetto ai Pro) hanno rimandato il suo arrivo al 2024, un designer ha immaginato come potrebbe apparire iPhone 15 Ultra, traendo ispirazione da un altro prodotto Ultra del colosso di Cupertino, ovvero Apple Watch Ultra.

iPhone 15 Pro Max: nuove indiscrezioni sul suo display

Come anticipato in apertura, giungono nuove indiscrezioni su iPhone 15 Pro Max, lo smartphone che sarà il top di gamma per eccellenza nel 2023 targato Apple, e nello specifico sul suo display, già oggetto di discussione in precedenza.

Stando a quanto suggerito su Twitter dal leaker ShrimpApplePro, il prossimo dispositivo di punta della mela morsicata potrebbe adottare un nuovo pannello di Samsung, capace di raggiungere i 2500 nit di luminosità di picco, inteso come la luminosità che lo smartphone raggiunge in esterna, sotto la luce diretta del sole, per consentire all’utente la leggibilità.

Per confronto, l’attuale top gamma di casa Apple, ovvero iPhone 14 Pro Max, raggiunge una luminosità di picco di 2000 nit: si tratterebbe di uno step notevole, corrispondente al 25% di luminosità in più. Tralasciando la luminosità di picco, gli iPhone 14 Pro si spingono fino ai 1600 nit coi contenuti in HDR e fino a 1000 nit con la luminosità massima in condizioni normali di utilizzo; i passi in avanti registrati dalla generazione precedente sono stati notevoli ma solo per quanto concerne la fruizione di contenuti in HDR: l’iPhone 13 Pro del 2021, infatti, raggiungeva comunque i 1000 nit alla luminosità massima in condizioni normali di utilizzo ma si fermava a 1200 nit con i contenuti in HDR.

Per preservare la longevità del display e la durata della batteria, è molto probabile che iPhone 15 Pro Max possa godere di maggiore luminosità solo in esterna, accontentandosi dei 1000 nit e 1600 nit, rispettivamente, durante il normale utilizzo e durante la fruizione di contenuti in HDR.

L’analista della DSCC Ross Young, d’altro canto, ha affermato ai colleghi di 9to5Mac di non avere ancora sentito parlare di questo possibile cambiamento: Apple potrebbe ottenere un aumento della luminosità sul suo iPhone 15 Pro Max senza necessariamente cambiare pannello ma sfruttando un MLA (multi-lens array), tecnologia che aumenta la luminosità sui display più piccoli.

Va, comunque, sottolineato che si tratta di rumor e, come tali, bisogna prenderli con le pinze. Nonostante ciò, ShrimpApplePro è finora stato un leaker piuttosto attendibile (ma non infallibile), azzeccando previsioni come la dotazione di 6 GB di RAM per tutti gli iPhone.

Possibili specifiche chiave dell’iPhone 15 Pro Max

Mettendo insieme tutto ciò che suggeriscono le indiscrezioni trapelate finora, ecco le possibili specifiche chiave di iPhone 15 Pro Max.

Materiali: titanio (frame laterale) e vetro (anteriore e posteriore)

(frame laterale) e (anteriore e posteriore) Display: LTPO Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici curvo ai bordi Risoluzione: 1290 x 2796 pixel (460 ppi) Refresh rate: variabile da 1 Hz a 120 Hz Luminosità di picco a 2500 nit Supporto all’ Always-on Display Dynamic Island

da curvo ai bordi SoC: Apple A17 Bionic (3 nm)

(3 nm) Modem: Qualcomm Snapdragon X70

Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB, 1 TB

o Fotocamera posteriore: tripla con flash LED dual tone e LiDAR Sensore principale da 48 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Teleobiettivo periscopico (probabilmente in collaborazione con LG) per lo zoom ottico 6x



con flash LED dual tone e Fotocamera anteriore: singola più sensore TrueDepth (per il Face ID) nella Dynamic Island

più sensore TrueDepth (per il Face ID) nella Dynamic Island Interazione: pulsanti allo stato solido (no pulsanti fisici)

(no pulsanti fisici) Connettività: Wi-Fi 6E

Porta di ricarica: USB Type-C 3.2

Sistema operativo: iOS 17

iPhone 15 Ultra immaginato in un concept

Un paio di giorni fa vi riportavamo le parole di Mark Gurman di Bloomberg che ha affermato come i piani di Apple verso l’introduzione di un modello Ultra di iPhone all’interno della gamma siano rimandati al 2024, nonostante le prime indiscrezioni suggerissero di un avvicendamento proprio con iPhone 15 Pro Max.

Volendo dare ragione a Gurman, quindi, la gamma iPhone del 2023 sarà nuovamente composta dagli iPhone 15 e 15 Plus e dagli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, mentre iPhone 16 Ultra arriverà 12 mesi dopo.

Nonostante ciò abbia annullato l’esistenza di iPhone 15 Ultra, il designer Jonas Daehnert ha voluto immaginare lo smartphone e si è divertito a crearlo in 3D, non basandosi sui rumor esistenti ma mixando il design di Apple Watch Ultra con quello di un iPhone 14 Pro.

Dall’immagine, quindi, è possibile apprezzare uno smartphone bombato ai bordi, rigorosamente in titanio, dotato di una porta di ricarica circondata da un contorno arancione e un pulsante arancione, dettagli presi chiaramente in prestito da Apple Watch Ultra. Anche il pulsante di accensione-spegnimento, il bilanciere del volume e il selettore della modalità (suoneria o vibrazione) sono chiaramente ispirati al design dell’Apple Watch top di gamma.

Altri dettagli interessanti sono le griglie per altoparlante e microfono e il comparto fotografico, il cui concetto è stato stravolto rispetto a quello promosso da Apple e che, probabilmente, vedremo anche sul prossimo iPhone 15 Pro Max: niente più singoli sensori a sporgere dalla scocca; tutto il comparto, raccordato attraverso un’isola piena, sporge dalla scocca e si fonde ad essa in maniera dolce, riprendendo qualcosa che abbiamo già visto sugli smartphone top gamma di OPPO e su alcuni smartphone di fascia media di Samsung in passato.

È praticamente certo che questo design, seppur (soggettivamente) bellissimo, non vedrà mai la luce. Nonostante ciò, almeno il modello di punta iPhone 15 Pro Max dovrebbe portare sul mercato alcune piccole novità estetiche, come il telaio in titanio e cornici attorno al display più sottili. Siamo solo all’inizio del 2023, ma pare ci sia fretta di arrivare prima possibile a settembre.

Potresti esserti perso: Fotocamera a periscopio solo sugli “Ultra” anche con iPhone 16, secondo Kuo e Apple non avrebbe abbandonato l’idea della ricarica wireless inversa per iPhone