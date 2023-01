Già da diverse settimane stanno circolando rumor sui futuri iPhone 15 e, in particolare, sul nuovo iPhone 15 Pro Max che potrebbe essere rinominato in iPhone 15 Ultra, andando a differenziare il modello Max da quello Pro. Questa differenziazione sarà accentuata dalla scheda tecnica dei due smartphone. In particolare, Apple dovrebbe proporre alcuni elementi esclusivi per il nuovo iPhone 15 Ultra/Pro Max.

Uno di questi elementi sarà il sensore periscopio destinato a rappresentare la principale novità del comparto fotografico dello smartphone. Sul progetto sono arrivate in passato diverse indiscrezioni. A fare un po’ di chiarezza, in queste ore, è Ming-Chi Kuo, analista sempre molto ben informato sulle novità che caratterizzano il mondo Apple. Ecco le informazioni rivelati dall’insider.

La fotocamera con lente a periscopio sarà un’esclusiva degli iPhone top di gamma (Pro Max / Ultra)

Diverse fonti, nelle ultime settimane, hanno confermato la volontà di Apple di limitare la presenza della lente periscopica al solo iPhone 15 Pro Max che, come sottolineato in apertura, potrebbe chiamarsi iPhone 15 Ultra, dando vita al primo cambio di denominazione della gamma iPhone dopo diversi anni.

Questa scelta è legata sia alla volontà di rendere ancora più esclusivo il modello top di gamma che a questioni legate allo spazio che l’hardware richiederà. Su un modello compatto come iPhone 15 Pro (che dovrebbe confermare il display da 6,1 pollici di iPhone 14 Pro) non ci sarebbe spazio per un nuovo sensore di questo tipo.

Anche Ming-Chi Kuo ha confermato il progetto su cui Apple è al lavoro da tempo. L’analista, però, va contro a precedenti report evidenziando che la fotocamera a periscopio resterà un’esclusiva del modello top di gamma anche con la famiglia iPhone 16, al debutto nel corso della seconda metà del 2024.

I piani di Apple sul lungo periodo non sono ancora noti (e forse sono ancora da definire) ma per le prossime due generazioni di iPhone, come evidenzia Kuo, le linee guida sembrano già chiare. La casa di Cupertino continuerà a dare precedenza al modello top di gamma, il nuovo Ultra, differenziandolo dal più compatto modello Pro.

La gamma di iPhone sarà articolata su 3 livelli?

Il report di Ming-Chi Kuo conferma uno degli elementi che potrebbero caratterizzare il futuro della gamma di smartphone di Apple. La volontà di differenziare il modello Pro dalla versione Pro Max / Ultra potrebbe nascondere un desiderio di espandere ulteriormente la gamma, articolandola su tre livelli.

Secondo questa teoria, quindi, resterebbero confermati i modelli “base” (che come avvenuto con iPhone 14 non registreranno aggiornamenti annuali del SoC o riceveranno il nuovo chipset con un anno di ritardo). Il modello Pro andrebbe ad occupare una fascia superiore, con diversi elementi in più rispetto alle versioni base.

In cima alla gamma andrebbe a posizionarsi la versione Pro Max / Ultra che, almeno per i prossimi due anni, stando a quando rivelato da Kuo, dovrebbe presentare in esclusiva la lente periscopica come elemento distintivo ed in grado di offrire un notevole plus per quanto riguarda il comparto fotografico.

Maggiori dettagli in merito ai progetti di Apple dovrebbero emergere nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo che i nuovi iPhone 15 debutteranno a settembre mentre per gli iPhone 16 sarà necessario attendere il prossimo anno, con un lancio sempre programmato sul finire dell’estate o, al massimo, ad inizio autunno.

Leggi anche: Recensione iPhone 14: stesso SoC, stessa Lightning, doveva essere un 13s