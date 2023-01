Apple ha presentato, con un evento virtuale che sembra ormai diventata la nuova consuetudine, i nuovi Mac mini e MacBook Pro dotati dei chipset proprietari M2, M2 Pro e M2 Max. Con una mossa a sorpresa ha annunciato anche la seconda generazione di HomePod, lo speaker intelligente che per l’occasione arriva anche in Italia.

I nuovi dispositivi sono già preordinabili

Come di consuetudine i nuovi prodotti Apple non sono immediatamente acquistabili, ma sono destinati ad arrivare nei negozi, fisici e online, a distanza di qualche giorno. In questo caso è necessario attendere fino alla prossima settimana per portarsi a casa i nuovi computer, mentre per HomePod l’attesa sarà leggermente più lunga, visto che la commercializzazione prenderà il via il 3 febbraio. Potete acquistarli sia sullo store online di Apple, che su Amazon, in entrambi i casi la disponibilità è la medesima e i prezzi, almeno per il momento, non cambiano.

Sono ben cinque le varianti di MacBook Pro tra cui scegliere, mentre i Mac mini a disposizione sono due. Per tutti quanti le vendite iniziano il 24 gennaio ma se avete già deciso che si tratta del computer adatto a voi, è già possibile effettuare il preordine sullo store online ufficiale. Per ciascuna configurazione è possibile effettuare una personalizzazione, scegliendo la quantità di memoria, lo spazio di archiviazione e, solo per i MacBook Pro, anche il processore e la lingua della tastiera.

Ecco dunque i modelli disponibili e i link per accedere direttamente alla relativa pagina sullo store Apple e ad Amazon:

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA e spese di spedizione incluse, con consegna in un giorno per Mac mini e MacBook Pro. Non vi resta che seguire i link e acquistare il vostro nuovo Mac, o aspettare le nostre recensioni che arriveranno molto presto.