Negli ultimi anni, Apple ha lanciato molti prodotti interessanti come i suoi primi chip basati su ARM e il nuovissimo Apple Studio, ma la società non ha ancora mostrato molto interesse per la gamma Apple Mac Pro che offre il suo miglior hardware.

Il colosso di Cupertino ha aggiornato la sua gamma di Mac Pro nel 2006, 2013 e 2019 e ormai i fan stanno aspettando con impazienza la prossima generazione di computer Apple.

I fan potrebbero essere delusi dalla prossima generazione di Apple Mac Pro

Alcune voci di corridoio hanno suggerito il lancio di un Mac Pro dotato di un nuovo chipset Apple M2 Extreme con CPU a 48 core e CPU a 160 core, tuttavia l’esperto di Bloomberg Mark Gurman afferma che questo non succederà.

Gurman ha da poco affermato che Apple avrebbe rinunciato al chip “Extreme” di classe workstation e che utilizzerebbe un processore “Ultra” leggermente migliorato sui prossini Mac Pro.

Gurman ha affermato che il nuovo Mac Pro utilizzerebbe un chip M2 Ultra con CPU a 24 core e GPU a 76 core, con le stesse opzioni per archiviazione, grafica, media e schede di rete, tuttavia gli utenti non sarebbero in grado di aggiornare la RAM.

Consapevole della mancanza di importanti novità in termini di prestazioni, Apple punterebbe ad attirare i fan con un design rinnovato, ma non rivoluzionato, il che appare piuttosto deludente.