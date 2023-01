Siamo da poco entrati nella parte centrale del mese di gennaio e MediaWorld, la nota catena tedesca dell’elettronica di consumo, tra le più attive in Italia, ha da poco lanciato il nuovo volantino, chiamato “TV e PC mania”, che sarà attivo, online e in negozio, fino al 22 gennaio 2023.

Le offerte proposte sono tantissime e spaziano su una vasta gamma di prodotti tecnologici: in questo articolo vogliamo aiutarvi a districarvi tra tutte le offerte proposte, segnalandovi le migliori riguardanti le categorie di prodotto di nostro interesse, quali computer, prodotti Apple e tanto altro.

MediaWorld lancia il volantino “TV e PC Mania”

Come anticipato in apertura, MediaWorld ha da poco lanciato il nuovo volantino “TV e PC mania”, tramite il quale propone tantissime offerte su un gran numero di prodotti tecnologici; tra essi rientrano, come suggerito dal nome stesso del volantino, molti computer, tra desktop, notebook (anche MacBook) e PC All-in-one.

Il volantino, tuttavia, non si ferma unicamente a prodotti della categoria “Computer” ma propone anche tanti altri dispositivi a marchio Apple, tra cui rientrano i modelli base della recente gamma iPhone 14 (trovate qui la nostra recensione), dispositivi per la mobilità elettrica e tanto altro.

Prima di addentrarci all'interno delle offerte vi segnaliamo, qualora siate interessati, che sui nostri altri due portali TuttoAndroid.net e Tutto.TV e TuttoTech.net potete trovate altri due articoli sul volantino MediaWorld con un focus specifico, rispettivamente, sulle migliori offerte relative agli smartphone Android e alle smart TV.

I migliori computer in offerta nel nuovo volantino MediaWorld

Partiamo subito alla scoperta delle offerte del volantino “TV e PC mania” di MediaWorld relative al mondo dei computer. Come anticipato, in offerta vengono proposti alcuni computer a marchio Apple, tra cui i notebook MacBook Pro 13 con chip Apple Silicon M2, l’iMac da 24 pollici con chip Apple Silicon M1 e il best seller MacBook Air M1, ma anche tanti altri notebook, desktop e PC all-in-One con sistema operativo Windows 11 di marchi come HP, Lenovo, ASUS e Acer.

Tutte le offerte nella categoria “Computer” del volantino MediaWorld “TV e PC mania”

iPhone, iPad, AirPods e Apple Watch in offerta nel nuovo volantino MediaWorld

In offerta nel nuovo volantino MediaWorld, al netto dei vari computer Mac che vi abbiamo segnalato poco sopra, vi sono altri prodotti a marchio Apple: troviamo, infatti, iPhone 14 da 256 GB e iPhone 14 Plus da 128 o da 256 GB (entrambi in tutte le colorazioni disponibili), Apple Watch SE di seconda generazione, l’iPad di nona generazione e le classiche AirPods di seconda generazione (trovate qui la nostra recensione).

Tutti i prodotti Apple in offerta nel volantino “TV e PC mania” di MediaWorld

Le altre offerte del nuovo volantino MediaWorld

Tra le altre offerte del volantino “TV e PC mania” di MediaWorld, vi segnaliamo alcuni dispositivi indossabili, tra smartwatch, fitness tracker e cuffie true wireless, nonché alcuni dispositivi per la mobilità sostenibile come monopattini elettrici o bici elettriche.

Come dicevamo, queste e tutte le altre offerte del volantino “TV e PC mania” di MediaWorld saranno attive fino al prossimo 22 gennaio (salvo esaurimento scorte). Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

Tutte le offerte del volantino “TV e PC mania” di MediaWorld – online e in negozio fino al 22 gennaio 2023

