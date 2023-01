Brutte notizie per gli utenti Apple: il colosso di Cupertino, infatti, ha deciso di aumentare il costo da sostenere per effettuare la sostituzione della batteria di iPhone, iPad e MacBook fuori garanzia.

Sul sito ufficiale del colosso di Cupertino sono stati aggiunti appositi avvisi con i quali gli utenti vengono informati di tali aumenti e della relativa decorrenza.

Nuovi costi di sostituzione delle batterie di iPhone, iPad e MacBook

Per quanto riguarda iPhone (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), ecco quanto è possibile leggere:

L’attuale tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà applicata fino alla fine di febbraio 2023. A partire dal 1° marzo 2023, la tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà aumentata di € 24 per tutti i modelli di iPhone precedenti a iPhone 14.

L’aumento dei prezzi in questione avrà un impatto soltanto sui clienti che non dispongono di AppleCare‌+ per i propri dispositivi (con ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌tale servizio la sostituzione della batteria è gratuita una volta che il suo stato è sceso oltre l’80%).

Passando a iPad, ecco il relativo avviso:

L’attuale tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà applicata fino alla fine di febbraio 2023. A partire dal 1° marzo 2023, la tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà aumentata di € 40 per i seguenti modelli di iPad: iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 11 pollici (3a generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 9,7 pollici, iPad mini (6a generazione e modelli precedenti) e iPad Air (5a generazione e modelli precedenti).

Infine, per quanto riguarda la gamma MacBook, ecco le novità:

L’attuale tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà applicata fino alla fine di febbraio 2023. A partire dal 1° marzo 2023, la tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà aumentata di € 36 per tutti i modelli di MacBook Air e di € 60 per tutti i modelli di MacBook e MacBook Pro.

In sostanza, per chi ha in programma questo tipo di intervento il consiglio è quello di provvedere prima dell’introduzione dell’aumento.