Uno dei limiti più grandi dei mini PC (perdonate il gioco di parole) è proprio quello delle dimensioni estremamente compatte, che di fatto impediscono di espandere la dotazione tecnica in modo semplice. Da GEEKOM, produttore specializzato nella realizzazione di computer miniaturizzati, ha trovato una soluzione decisamente interessante con due prodotti decisamente particolari, oggetto di una promozione speciale che andrà avanti per alcune settimane.

Si chiamano GEEKOM Mini FUN9 e GEEKOM Mini FUN11 e si caratterizzano per dimensioni compatte rispetto a un PC standard, consentendo però di installare schede video con una lunghezza massima di 321 millimetri, come i modelli della serie Radeon RX6000 o GeForce RTX 30, diventando quindi appetibili anche per i gamer.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dei due “mini” PC e la promozione e essi riservata.

GEEKOM Mini FUN9

Partiamo dalle dimensioni, vera discriminante di questi prodotti particolari: 386 x 153 x 219 millimetri ne rendono semplice il posizionamento anche su una scrivania, senza risultare eccessivamente ingombrante, soprattutto in altezza. Il modello FUN9 ospita un processore Intel Core i9-9980HK di nona generazione con TDP da 45 watt, scheda grafica Intel UHD Graphics 630 e slot per l’installazione di schede grafiche dalla lunghezza massima di 321 millimetri.

La scheda madre supporta fino a 64 GB di memoria SODIMM a doppio canale DDR4-3200 e fino a 2 SSD M.2 2280 PCIe Gen 3*4 o SATA 3, con una capacità massima totale di 2 TB. Ricca la dotazione di porte di espansione, che include 2 porte Thunderbolt 3, 4 porte USB 3.2 Gen2, 1 porta HDMI 2.0, 1 porta USB-C (solo dati), 1 presa da 3,5 mm per le cuffie, 2 connettori RJ-45 GigaEthernet, 1 presa DC di alimentazione. L’alimentatore, integrato, ha una potenza massima di 500 watt, sufficienti quindi per alimentare anche una buona scheda grafica discreta.

La connettività senza fili include il supporto alle reti WiFi 6 e al Bluetooth 5.2, così da poter collegare senza problemi accessori di ogni tipo e navigare in Rete senza dover avere una rete cablata.

Le dimensioni hanno permesso al produttore di dotare questo GEEKOM Mini FUN9 di un sistema di raffreddamento adeguato, sia per il modulo Intel che integra la CPU sia per il case, dotato inoltre di un sistema RGB che, grazie anche al pannello laterale trasparente, rende questo computer ancora più bello da vedere.

GEEOKM Mini FUN11

Che si tratti di un Internet cafè o di un piccolo ufficio, del computer di casa o di una postazione da gioco per i più piccolo, GEEKOM Mini FUN11 rappresenta una scelta ancora più interessante. Mantiene infatti le stesse dimensioni ma al suo interno alloggia una CPU Intel Core i9-11900KB di undicesima generazione, con supporto per un massimo di 64 GB di memoria SODIMM DDR-4 3200 a doppio canale, 1 slot M.2 2280 PCIe Gen 4*4 per SSD fino a 2 TB e 2 slot M.2 2280 PCIeGen 3*4 con capacità massima totale di 2 TB.

La connettività offre 2 porte Thunderbolt 4, 6 porte USB 3.2 Gen2, 1 HDM 2.0b, 1 presa da 3,5 mm, 1 porta LAN RJ45 a 2,5 Gbit e 1 presa DC. Per quanto riguarda la parte wireless sono supportati gli standard Bluetooth 5.2 e WiFi 6E. Anche in questo caso è possibile montare schede grafiche discrete da 321 mm di lunghezza massima e l’alimentatore integrato ha una potenza di 500 watt.

Ritroviamo il sistema di raffreddamento a tre ventole, con le due superiori dotati di sistema di illuminazione RGB.

Prezzi e disponibilità

Su entrambi i modelli è installato Windows 11 Pro, così da poterlo utilizzare fin dal primo avvio senza dover perdere il tempo per l’installazione. Entrambi i mini PC sono disponibili sul sito italiano di GEEKOM, che offre spedizioni gratuite dai magazzini europei con consegna in 3-5 giorni lavorativi. a seguire trovate i link per l’acquisto con i relativi codici sconto che vi permetteranno di risparmiare 200 euro sul modello FUN9 e 300 euro sul FUN11.

Offerta speciale GEEKOM : GEEKOM Mini FUN9 32GB-1TB a 499 euro invece di 699 euro con il codice ttpr200

GEEKOM Mini FUN11 32GB-1TB a 599 euro invece di 899 euro con il codice ttpr300

Informazione Pubblicitaria