A un passo dal Natale, Amazon torna a offrire una delle sue promozioni più interessanti. Riguarda Kindle Unlimited, servizio che viene offerto in sconto a un prezzaccio, praticamente è regalato. Qui di seguito tutti i dettagli e le informazioni utili per approfittarne.

Kindle Unlimited è quasi regalato per 3 mesi: i dettagli dell’offerta

Kindle Unlimied è il servizio di Amazon dedicato alla lettura. Permette in sostanza di accedere senza limiti all’intero catalogo, comprensivo di oltre un milione di titoli fruibili sia tramite un Kindle (qui trovi i migliori lettori di eBook), ma anche sull’omonima app di lettura per smartphone e dispositivi mobili. Oltre agli eBook, sono incluse anche diverse riviste, aggiunte proprio di recente da Amazon.

Di norma Kindle Unlimited costa 9,99 euro al mese, e offre 30 giorni di prova gratuita. Ma in occasione delle festività natalizie, Amazon ha deciso di fare un regalo ai lettori offrendo 3 mesi del servizio a 0,99 euro (invece di 29,97).

Si tratta di un’offerta in vigore da oggi, sabato 17 dicembre 2022, e valida fino al 5 gennaio 2023, tuttavia riservata ai nuovi iscritti che non hanno pertanto mai fatto uso del servizio in questione. Ricordiamo che al termine di questi primi 3 mesi Kindle Unlimited si rinnoverà automaticamente al prezzo standard, cioè a 9,99 euro al mese, a patto di non annullare preventivamente l’abbonamento.

Comunque, tutte le informazioni e le condizioni relative le trovate nel link che segue, dove potete attivare direttamente l’offerta.

Link per iscriverti a Kindle Unlimited per 3 mesi a 0,99 euro

In copertina Kindle (2022), il nuovo entry level di Amazon che abbiamo recensito qui

