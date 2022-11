Buone notizie per gli iscritti a Kindle Unlimited. Amazon ha annunciato che, a partire da oggi, sono incluse gratuitamente nel piano d’abbonamento le riviste italiane, sono già parecchie, leggibili senza costi aggiuntivi. Per tutti gli altri che non sono abbonati, è possibile in ogni caso pagare quanto indicato per le singole riviste disponibili. A seguire, l’elenco completo e tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Le riviste arrivano su Amazon, incluse con Kindle Unlimited

Dunque, Amazon nella giornata di oggi ha lanciato una nuova sezione dedicata alle riviste italiane in formato digitale, sezione che è accessibile in toto gratuitamente per chi è abbonato a Kindle Unlimited; è logicamente a pagamento per tutti gli altri.

I nomi inclusi spaziano su varie tematiche. Si va dalla cultura alla cucina, dalla scienza allo sport passando per la musica, i viaggi, l’architettura e la tecnologia. Fra le riviste incluse troviamo ad esempio quelle del gruppo editoriale statunitense Condé Nast Publications (Wired, GQ Italia, Vogue e Vanity Fair, fra le altre), quelle del conglomerato mediatico Hearst Communications (fra cui Cosmopolitan, Equire, Gente, e Runners World), le riviste di Sprea Editori (Il Fotografo, Mac Magazine, Ubuntu Facile, Linux Pro, eccetera), o ancora, quelle del Gruppo Mondadori (Chi, Focus, TV Sorrisi e Canzoni, Giallozafferano e Guida TV, fra le altre).

Comunque, le trovate tutte nella pagina dedicata di Amazon riviste, contenente gli ultimi numeri disponibili, i prezzi relativi e tutte le informazioni al riguardo.

Nel caso in cui vogliate averle tutte gratuitamente sappiate che Kindle Unlimited include, oltre alle riviste, oltre un milione di eBook, accessibili illimitatamente da qualsiasi dispositivo Kindle o smartphone/tablet che sia.

Costa 9,99 euro al mese, ma è possibile provarlo gratuitamente per 30 giorni o approfittando della promozione che, al prezzo di 0,99 euro invece di 19,98 include 2 mesi di abbonamento. Qui sotto tutte le informazioni utili:

Link per iscriverti a Kindle Unlimited (e per provarlo gratuitamente)

In copertina il nuovo Kindle base 2022

