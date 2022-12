Recensione Amazon Kindle (2022) – Siamo spesso portati a pensare che i modelli più costosi di un determinato tipo di prodotto siano in assoluto i migliori e che vadano sempre preferiti ai modelli più economici. Non è il caso di Amazon Kindle, e-reader giunto ormai all’undicesima generazione che, al netto di qualche piccola mancanza, è in assoluto il modello più adatto alle esigenze della maggior parte dei lettori, anche quelli più evoluti.

Sto provando il nuovo Kindle da qualche settimana e dopo aver letto qualche buon libro è giunto il momento di parlarvene in maniera approfondita. Ho avuto per le mani le ultime 3-4 generazioni del modello base ed è stato facile notare le differenze, cosa non sempre facile quando viene presentata una versione aggiornata di un prodotto di questo tipo.

Novità significative

Sono tre di fatto le novità relative a questo Kindle di undicesima generazione, e vanno a coprire tre aspetti diversi del dispositivo: schermo, memoria interna e connettività. Manca ancora una volta l’impermeabilità, che resta appannaggio dei modelli, superiori, continua a mancare la possibilità di regolare la temperatura della luce e il tasto di accensione continua a essere posizionato nel peggior posto possibile.

Se questi tre “difetti” non vi dicono sostanzialmente niente allora il gioco è fatto, perché le novità ci sono e sono molto importanti nell’ottica di un dispositivo che si rinnova dopo tre anni dal modello precedente (qui trovate la nostra recensione). Anche allora lo definimmo best buy, visto l’arrivo della retroilluminazione fino ad allora assente sul modello base, e anche stavolta possiamo affermare senza ombra di dubbio che è il modello di riferimento nel mercato degli e-reader, anche se il prezzo è stato ritoccato verso l’alto in maniera non proprio trascurabile. Si passa infatti dai 79 euro della versione 2019 ai 99 euro della versione attuale, prezzo a cui vanno aggiunti altri 10 euro se volete acquistare la versione senza pubblicità.

Va detto che quest’ultima è visibile quando il lettore è spento e nella home, con pubblicità di libri e servizi Amazon. Nessuna immagine o annuncio verrà invece visualizzato durante la lettura, per non rovinare in alcun modo l’esperienza, per cui a conti fatti potete anche tenervi in tasca 10 euro e scegliere la versione più economica.

La prima novità, sicuramente la meno importante delle tre, è legata alla memoria a disposizione: si passa dagli 8 GB del modello 2019 ai 16 GB del modello 2022, una crescita che farà felici i lettori di fumetti, che avranno così la possibilità di archiviarne una grossa quantità. Poco cambia invece per chi utilizza un Kindle solo per leggere libri, visto che era virtualmente impossibile riempire 8 GB, figuriamoci 16 GB (anche se in realtà lo spazio a disposizione è di 13 GB, tolto il sistema operativo).

Il peso di un normale e-book raramente supera il MB e solo chi legge spesso manuali in PDF può pensare di riempire in maniera significativa la memoria. Con 16 GB avete lo spazio per archiviare non meno di 10.000 libri, una cifra che risulta quasi impossibile da leggere per chiunque, anche per i più grandi divoratori di libri.

Decisamente più interessante, anche se per molti potrebbe non essere fondamentale, è la presenza di un connettore USB Type-C per la ricarica e la connessione a un computer. Addio finalmente all’obsoleto microUSB che viene finalmente sostituito da quello che è di fatto lo standard europeo per la ricarica. Così potrete buttare un sacco di vecchi cavi e caricare tutto con lo stesso carica batterie, che come sempre non è incluso nella confezione di vendita (c’è però un cavo USB Type-C).

Il pezzo forte però, e qui gioiranno i lettori di fumetti o chi consulta spesso testi tecnici ricchi di immagini o diagrammi, è la risoluzione dello schermo, che finalmente raggiunge i 300 dpi, in linea quindi con tutti i migliori dispositivi di questo tipo. Si tratta di una risoluzione quasi doppia rispetto alla generazione precedente, ferma ancora a 167 dpi e la differenza si nota.

Già a occhio nudo, anche leggendo un normale libro, si nota che i caratteri sono maggiormente definiti ma il salto di qualità più marcato è nella visualizzazione delle immagini, a partire dalle copertine dei libri. Se amate leggere fumetti allora sul nuovo Kindle avrete una migliore qualità, in particolare nelle scritte ma noterete dei dettagli che con il vecchio lettore risultavano nascosti o sgranati.

Importanti conferme

Per il resto siamo di fronte al solito Kindle, solito, bello, leggero e ancora più tascabile, grazie a dimensioni leggermente più contenute, in particolare per quanto riguarda la larghezza. L’illuminazione frontale è sempre ben omogenea e le possibilità di regolazione non fanno rimpiangere l’assenza dei LED gialli, che molti apprezzano durante le ore notturne.

L’autonomia è come sempre un punto di forza di questo genere di dispositivi, Amazon parla di sei settimane con una singola carica ma è ovviamente un dato che va messo in relazione al livello dell’illuminazione, al tempo di lettura quotidiano, al numero di cambi pagina e altri fattori. Anche i tempi di ricarica sono buoni, un paio d’ore e la batteria sarà carica e pronta ad accompagnarvi a lungo nelle vostre letture.

Lo schermo resta leggermente incassato, e non è un punto a sfavore, se non per il fatto che sulla cornice potrebbe fermarsi un po’ di polvere, peccato solo che il tasto di accensione sia rimasto al solito, scomodo posto, a fianco della presa USB sul lato inferiore del dispositivo. È scomodo da raggiungere per l’accensione ma quando state leggendo è facile da urtare visto che capita di appoggiarci un dito per sorreggere l’e-reader e spegnerlo involontariamente. Senza parlare di chi lo appoggia in verticale sul tavolo. Chissà se Amazon cambierà mai idea e lo posizionerà sul retro del dispositivo, o in una posizione più ergonomica.

Invariato il software, che viene ormai condiviso da tutti i lettori, con una Home forse un po’ caotica vista la grande quantità di suggerimenti proposti, ma semplice nella gestione della lettura. Ben reattivo lo schermo, che non costringe a tocchi ripetuti per cambiare pagina, mentre tutto reagisce in modo fluido e soddisfacente.

In conclusione

Al netto di un paio di mancanze, impermeabilità e regolazione della temperatura della luce, questo Amazon Kindle (2022) è sostanzialmente perfetto per chi, come il sottoscritto, ama leggere e non ha bisogno di troppi fronzoli o di funzioni aggiuntive. Anche se il prezzo è aumentato rispetto al passato resta l’e-reader più economico in circolazione tra i brand più blasonati e se amate l’ecosistema Amazon non avete alternative migliori. E quest’anno lo potete acquistare anche nella colorazione blu, elegante ma in grado di distinguersi dalla massa degli e-reader. Il prezzo come detto è di 99,99 euro per la versione con pubblicità e 109,99 per la versione senza pubblicità, in entrambi i casi con 16 GB di memoria interna.

Acquista Amazon Kindle (2022) a partire da 99,99 euro